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EFSOL реализовала проект перехода с MS SQL на Postgres Pro для компании Flamcogroup

Компания Flamcogroup получила оптимальный вариант реализации проекта смены СУБД без простоя в работе. В результате перевода учетной системы «1С:УПП» с MS SQL на Postgres Pro, удалось оптимизировать потребление серверных ресурсов без ущерба производительности системы. Об этом CNews сообщили представители EFSOL.

В EFSOL обратилась компания Flamcogroup — разработчик, производитель и поставщик решений для отопления и водоснабжения жилых, коммерческих и промышленных зданий, возникла необходимость перехода с Microsoft SQL на альтернативную СУБД.

Перед инженерами EFSOL IT были поставлены следующие задачи: рассмотреть возможность отказа от СУБД Microsoft для совместной работы с «1С:УПП»; внедрить решение с аналогичной надежностью и производительностью;обеспечить минимальный простой для производства в процессе перехода; по возможности сократить потребление вычислительных ресурсов для сервера СУБД.

В процессе изучения альтернативных СУБД была выбрана PostgresPro как наиболее стабильная и производительная.

По итогу данного проекта клиент смог отказаться от использования Microsoft SQL Server и не зависеть от внешних условий вендора в своей работе. Клиент получил значительную экономию на лицензировании ПО.

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Переход получился без простоя в работе производства. Пользователи не заметили разницы в производительности и ошибок выполнения рабочих операций. Появилась возможность бюджетного масштабирования структуры и повышения отказоустойчивости.

Удалось добиться меньшего потребления ресурсов ОЗУ и ЦП благодаря тонкой настройке сервера PostgresPro в сравнении с MS SQL. В дальнейшем, возможен перевод «»-сервера на ОС Linux и полный отказ от использования ПО Microsoft.

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