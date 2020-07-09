Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Прототип
Прототипирование
Prototyping
Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании
Пилотный проект


09.07.2020 Москва заказала исследование влияния 5G на здоровье человека 1
06.03.2020 Женщины года в отрасли ИТ 2020. Список CNews 1
06.12.2019 «Мегафон» за свой счет строит платформу судебных видеоконференций для всей страны 2
14.10.2019 Бизнес решился пустить налоговую в свои учетные системы 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
28.08.2019 TrueConf обеспечил удаленную подготовку пилотов для авиакомпании «Россия» 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
28.06.2019 Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян 1
18.06.2019 Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
26.03.2019 Минкомсвязи впервые официально объяснило, что такое цифровой профиль человека и юрлица 1
20.03.2019 Самый дорогой смартфон Samsung ломается в 20 раз быстрее заявленного срока службы. Видео 1
25.12.2018 «Большая четверка» создаст в России единого оператора 5G 1
21.12.2018 В России начала работу беспилотная снегоуборочная техника 1
07.12.2018 Банк «Открытие» автоматизировал процессы планирования бюджета и закупок 1
04.06.2018 В России построят «умные дороги» для беспилотных автомобилей 4
28.05.2018 Цифровые модели строящихся зданий запретят хранить за границей 1
07.05.2018 В России построят ИС, автоматически штрафующую бизнес за загрязнение окружающей среды 3
24.04.2018 Россиян законодательно переведут на отечественные дистанционные счетчики воды и электричества 3
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
09.04.2018 Softline установит систему управления дорожным движением в Новосибирске 1
29.03.2018 Каспийский трубопроводный консорциум автоматизировал формирование управленческой отчетности 1
21.03.2018 «Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили опытную зону сети 5G 1
20.03.2018 Сергей Калугин, Минкомсвязь – об особом пути цифровизации для России 3
09.01.2018 Что неожиданно вычеркнули из «Цифровой экономики»: Беспилотный транспорт на улицах городов 2
17.10.2017 В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов 1
21.08.2017 «Связной» запустил программу Trade-in для iPhone более чем в 2700 магазинах 1
24.05.2017 «БАРС Груп» совершенствует электронное здравоохранение на Сахалине 1
13.03.2017 ФСБ против тестирования «Закона Яровой», потому что к нему и так все готово 3
28.02.2017 «Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди 1
22.02.2017 «Сколково» и НАПИ совместно займутся развитием промышленного интернета в России 1
09.11.2016 МТС представил итоги пилотных продаж «умных» часов для детей тюменской компании «Маяк» 1
05.02.2016 Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень 1
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок 1
17.09.2015 InfoWatch Attack Killer обеспечит многоуровневую защиту от различных видов кибератак 1
06.04.2015 Суши и роллы станут интерактивными 1
11.03.2015 Замглавы ПФР Николай Елистратов о создании новой АИС Пенсионного фонда 1
16.02.2015 Qiwi запустила новую инвестиционную программу 1
29.09.2014 В Челябинске создана муниципальная информационная система в сфере закупок 1
05.08.2014 Российский рынок BI: Бизнес пока не распробовал аналитику 1

Публикаций - 81, упоминаний - 104

Прототип упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 12
Yandex - Яндекс 4101 5
Microsoft Corporation 11110 4
Samsung Electronics 5686 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Google LLC 7158 3
Ланит ГК 1158 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
Abbyy 796 2
IBM 3546 2
Call Miner 2 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute 5 2
Emotiv Systems 5 2
NeuroSky 3 2
Nvidia Corp 2028 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 2
WayRay 7 2
Philips 724 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Datana - Датана 6 2
Intracom Telecom 39 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Сбербанк Деловая среда 37 1
Navicon - Навикон 198 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 15 1
Прогноз 196 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Крок 1221 1
SAP SE 3216 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Oracle Corporation 3355 1
K-Systems - К-Системс 49 1
3Q 38 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Открытие ФК 538 2
BMW 250 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Airbus Group 71 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Альфа-Групп 321 1
Ак Барс Банк 173 1
Winter Capital 4 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Сбербанк Факторинг 18 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
Президент Российской Федерации 1440 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 2
Правительство РФ 2206 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Администрация Президента РФ 268 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 5
3G - Стандарт мобильной связи 3742 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 2
Умное ЖКХ 12 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
Субтехнологии 8 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 2
Безопасный город 347 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Нейропротезирование - разработка нейронных протезов - Neuroprosthetics - Neural prosthetics 4 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ping - скорость отклика сети 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 25 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
OpenStack 347 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Microsoft Windows 10 6652 4
Microsoft Azure 1171 3
Nvidia TensorRT 10 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Linux OS 4265 2
Google Android 10751 2
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Google Dialogflow 5 2
DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 4 2
Microsoft Azure Databricks 5 2
Лаборатория Наносемантика SOVA - Smart Open Virtual Assistant 8 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Stafory - робот Вера 24 2
Google Gmail 606 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Microsoft Cortana 141 2
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 7 246 1
Softline DeskWork 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МегаФон Облачная платформа судебных веб-конференций 1 1
IBM Cognos BI 143 1
IBM Cognos TM1 36 1
Microsoft Dynamics NAV 175 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 1 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
OpenText Documentum 191 1
Путин Владимир 1826 3
Калугин Сергей 162 2
Осеевский Михаил 221 2
Шаров Владимир 18 1
Барановский Игорь 2 1
Унароков Тимур 2 1
Иванов Олег 124 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Дроздов Игорь 19 1
Федосеев Ярослав 4 1
Вершков Сергей 5 1
Белоусов Руслан 9 1
Братищева Светлана 2 1
Лысенко Мария 2 1
Волин Алексей 113 1
Елистратов Николай 90 1
Абызов Михаил 64 1
Левашов Александр 88 1
Серебряков Виктор 42 1
Белимов Александр 14 1
Пак Алексей 1 1
Баринский Алексей 2 1
Мельникова Алиса 29 1
Мишустин Михаил 302 1
Матвеева Татьяна 83 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Чамара Денис 57 1
Макарочкина Наталия 8 1
Бунина Елена 27 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Васильев Владислав 39 1
Солнцева Екатерина 29 1
Бокова Людмила 80 1
Голодец Ольга 16 1
Беглов Александр 9 1
Васильева Владислава 2 1
Калабин Юрий 1 1
Елене Буниной 1 1
Турчак Андрей 14 1
Горнштейн Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - ПФО - Казань 1519 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
Европа 3766 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - Калининград 670 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Украина 3374 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Ульяновск 293 1
Россия - Кемерово 311 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Архангельская область 342 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Калининградская область 539 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - Республика Алтай 686 1
Швейцария - Женева 87 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - Междуреченск 27 1
Россия - Ростовская область 863 1
Ближний Восток 1475 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
Транспорт 62 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 4 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
АПК РФ - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 9 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Русский язык 985 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 17 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Спам - Spam 101 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 785 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1991 3
Gartner 2193 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Городские технологии - выставка-форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763936, в очереди разбора - 667623.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще