Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прототип
Прототипирование
Prototyping
Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании
Пилотный проект
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Публикаций - 81, упоминаний - 104
Прототип упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
|Путин Владимир 1826 3
|Калугин Сергей 162 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Шаров Владимир 18 1
|Барановский Игорь 2 1
|Унароков Тимур 2 1
|Иванов Олег 124 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Дроздов Игорь 19 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Вершков Сергей 5 1
|Белоусов Руслан 9 1
|Братищева Светлана 2 1
|Лысенко Мария 2 1
|Волин Алексей 113 1
|Елистратов Николай 90 1
|Абызов Михаил 64 1
|Левашов Александр 88 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Белимов Александр 14 1
|Пак Алексей 1 1
|Баринский Алексей 2 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Чамара Денис 57 1
|Макарочкина Наталия 8 1
|Бунина Елена 27 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Васильев Владислав 39 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Бокова Людмила 80 1
|Голодец Ольга 16 1
|Беглов Александр 9 1
|Васильева Владислава 2 1
|Калабин Юрий 1 1
|Елене Буниной 1 1
|Турчак Андрей 14 1
|Горнштейн Александр 1 1
|CNews Analytics 1991 3
|Gartner 2193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763936, в очереди разбора - 667623.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763936, в очереди разбора - 667623.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru