Разделы

ПО Электроника Импортонезависимость
|

В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования

Компания «Дронсхаб» завершила пилотный проект по дистанционному патрулированию территории, мониторингу и обследованию уличного нефтегазохимического оборудования на одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий в Перми. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб».

Пилотный проект проходил с октября 2024 г. по апрель 2025 г. Проект доказал эффективность использования промышленных роверов для повышения безопасности работы специалистов на территории производства с высоким классом опасности.

«Ровер выполнял работу в автономном режиме. На старте проекта для построения навигации использовалась GPS, погрешность позиционирования составила около полуметра, для более точного позиционирования добавили станцию RTK. При таких условиях погрешность позиционирования снизилась до пары миллиметров. При этом ровер выполнял задачи условиях использования средств радиоэлектронной борьбы, на некоторых участках была высокая плотность застройки металлическими конструкциями, поэтому для автономного движения добавили лидарную навигацию, которая изначально в рамках пилота не предусматривалась», — сказала руководитель направления промышленной автоматизации «Дронсхаб» Наталья Гурдуза.

rover700.jpg
В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования

Телеметрия, видео и данные с установленного на ровере диагностического оборудования передавались на автоматизированное место оператора в режиме реального времени через интернет. Помимо этого, в качестве дополнительного оборудования на ровер были установлены PTZ камера, тепловизионная камера и акустический течеискатель.

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель
Цифровизация

«Результаты пилотного проекта показали высокую эффективность и востребованность такого решения для предприятий не только нефтехима, но и для других отраслей. Многие наработки, сделанные в пилоте, послужат основой для дальнейшего усовершенствования технического решения инспекционного ровера и различных модификаций», — сказал Максим Томских.

Универсальный ровер Frame Patrol с функцией автономного передвижения, трансляцией видео и телеметрии может перевозить грузы или дополнительное бортовое и навесное оборудование (PTZ-камеры, многоосевые манипуляторы, газоанализаторы, съемный грузовой борт и т. д.) массой до 150 кг со скоростью до 20 км/ч.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

На самолете Sukhoi Superjet 100 тестируется российский автопилот

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

В России создали новый материал, из которого можно делать гибкие экраны

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще