В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования

Компания «Дронсхаб» завершила пилотный проект по дистанционному патрулированию территории, мониторингу и обследованию уличного нефтегазохимического оборудования на одном из крупнейших нефтегазохимических предприятий в Перми. Об этом CNews сообщили представители «Дронсхаб».

Пилотный проект проходил с октября 2024 г. по апрель 2025 г. Проект доказал эффективность использования промышленных роверов для повышения безопасности работы специалистов на территории производства с высоким классом опасности.

«Ровер выполнял работу в автономном режиме. На старте проекта для построения навигации использовалась GPS, погрешность позиционирования составила около полуметра, для более точного позиционирования добавили станцию RTK. При таких условиях погрешность позиционирования снизилась до пары миллиметров. При этом ровер выполнял задачи условиях использования средств радиоэлектронной борьбы, на некоторых участках была высокая плотность застройки металлическими конструкциями, поэтому для автономного движения добавили лидарную навигацию, которая изначально в рамках пилота не предусматривалась», — сказала руководитель направления промышленной автоматизации «Дронсхаб» Наталья Гурдуза.

Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования

Телеметрия, видео и данные с установленного на ровере диагностического оборудования передавались на автоматизированное место оператора в режиме реального времени через интернет. Помимо этого, в качестве дополнительного оборудования на ровер были установлены PTZ камера, тепловизионная камера и акустический течеискатель.

«Результаты пилотного проекта показали высокую эффективность и востребованность такого решения для предприятий не только нефтехима, но и для других отраслей. Многие наработки, сделанные в пилоте, послужат основой для дальнейшего усовершенствования технического решения инспекционного ровера и различных модификаций», — сказал Максим Томских.

Универсальный ровер Frame Patrol с функцией автономного передвижения, трансляцией видео и телеметрии может перевозить грузы или дополнительное бортовое и навесное оборудование (PTZ-камеры, многоосевые манипуляторы, газоанализаторы, съемный грузовой борт и т. д.) массой до 150 кг со скоростью до 20 км/ч.