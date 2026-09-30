Получите все материалы CNews по ключевому слову
DH Droneshub DHX Дронсхаб групп Академия Дронсхаб
"Дронсхаб групп" – российская группа технологических компаний, с 2016 года разрабатывает и производит автономные роверы многоцелевого применения, программное обеспечение и модули для робототехники, автономной наземной инфраструктуры, трасс для обучения пилотированию и соревнований. Продукция "Дронсхаб групп" поставляется во все регионы России и в зарубежные страны.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
DH и организации, системы, технологии, персоны:
|Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 12 1
|Томских Максим 7 7
|Гурдуза Наталья 2 2
|Кондратьев Максим 2 1
|Сердюк Алексей 10 1
|Мавлютов Марат 5 1
|Дудоров Евгений 13 1
|Конюховская Алиса 2 1
|Назаров Борис 1 1
|Ковряков Сергей 3 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Дуров Павел 329 1
|Жуков Сергей 39 1
|Колесников Максим 33 1
|Савицкий Геннадий 9 1
|Ведомости 1528 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2503 1
|Известия ИД 794 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479259, в очереди разбора - 724597.
Создано именных указателей - 202694.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.