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DH Droneshub DHX Дронсхаб групп Академия Дронсхаб

DH - Droneshub - DHX - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб

"Дронсхаб групп" – российская группа технологических компаний, с 2016 года разрабатывает и производит автономные роверы многоцелевого применения, программное обеспечение и модули для робототехники, автономной наземной инфраструктуры, трасс для обучения пилотированию и соревнований. Продукция "Дронсхаб групп" поставляется во все регионы России и в зарубежные страны.

СОБЫТИЯ

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30.09.2026 Власти ввели для роботов-доставщиков ограничения по скорости и весу 1
17.09.2025 «Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота 1
01.09.2025 В России запускают технологический хаб для инвестиций в робототехнику 2
19.08.2025 Globalflex и «Дронсхаб» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере робототехники 2
05.06.2025 В Перми завершился пилот по применению роверов для мониторинга нефтегазохимического оборудования 1
22.05.2025 В России появился новый мультиадресный ровер-доставщик с голосовым помощником 1
03.04.2025 В России создали сервис для управления наземными роботами из любой точки страны 1
04.02.2025 Тамбовское предприятие автоматизировало работу погрузочных кранов 1
23.12.2024 На ВДНХ появились автономные роверы 1
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

DH и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3309 1
Yandex - Яндекс 9405 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 67 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
Promobot - Промобот 168 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 144 1
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 109 1
Омега 89 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 66 1
АФК Система - Корпорация Робототехники - Андроидная техника НПО 23 1
Yandex - Рободоставка 17 1
Globalflex International SpA 1 1
eBay Inc 1642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 449 1
Северсталь ПАО - Severstal 643 1
Метиз завод 27 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 30 1
МИК - Московский инновационный кластер 196 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4050 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 775 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6710 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5479 1
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 41 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 56 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5137 1
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LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 267 1
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Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2453 1
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DH - Cloud Control Center 1 1
DH - Droneshub - Карго Шелл Ровер 1 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2998 1
Томских Максим 7 7
Гурдуза Наталья 2 2
Кондратьев Максим 2 1
Сердюк Алексей 10 1
Мавлютов Марат 5 1
Дудоров Евгений 13 1
Конюховская Алиса 2 1
Назаров Борис 1 1
Ковряков Сергей 3 1
Мишустин Михаил 801 1
Дуров Павел 329 1
Жуков Сергей 39 1
Колесников Максим 33 1
Савицкий Геннадий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 168796 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48167 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19408 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55125 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 1
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