В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания

В дискаунтерах «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания – по итогам пилотного проекта ритейлер планирует расширять формат в торговой сети.

Сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен» входит в группу компаний, владельцем которой является Виктор Шкуренко. В торговую сеть входит 71 гипермаркет в Омской, Новосибирской, Тюменской, Курганской, Свердловской областях и Алтайском крае – и она продолжает развиваться. Средняя площадь магазина 1000-1200 кв. метров, ассортимент – 10-15 тыс. SKU.

Перед сетью стояла проблема нехватки кадров. Увеличивать количество кассиров на традиционных кассах в выходные и праздники было сложно и внедрение касс самообслуживания могло решить эту задачу. Поставщиком касс стала компания CSI, для запуска формата в пилотном магазине ритейлер выбрал киоски CSI K с программным обеспечением Set SCO.

Пилотный магазин выбирали внимательно: ритейлеру было важно, чтобы сотрудники смогли уделить необходимое время проекту и дать развернутую обратную связь для оптимизации размещения, интерфейса и других нюансов для комфортного использования КСО покупателями. Выбрали гипермаркет в Омске, где установили 3 кассы самообслуживания дополнительно к 4 классическим кассам.

С момента запуска в октябре 2024 г. покупок на кассах самообслуживания держится в пределах 19-24%. Удобство формата оценили покупатели с корзиной на 4-5 товаров – таких большинство, для них важно пройти кассовую линию быстро и не стоять в очередях. А в пиковые часы, когда количество покупателей увеличивается, КСО позволяют разгрузить кассиров и ускорить покупку – среднее время составляет 54 секунды. Доля аннулированных покупок в зоне самообслуживания около 1,47%, что гораздо ниже нормативного значения в 5%. Время на аннулирование чеков составляет чуть больше 1 минуты – кассы не простаивают и готовы к новым покупателям.

Хафизов Рафаэль, руководитель ИТ-службы торговой сети «Низкоцен», отметил: «Мы остановились на CSI K – сознательно выбрали массовую модель, так как важным фактором было наличие на складе вендора и возможность отгрузки по мере необходимости. Также учитывали доступное пространство в магазине и наличие необходимой нам функциональности. Мы довольны своим выбором – трудностей с освоением интерфейса не возникло ни у покупателей, ни у персонала. Пилотный проект показал, что решение оправдало себя. В дальнейших планах запуск второго магазина и планомерное внедрение касс самообслуживания там, где они будут нужны».

Владимир Хабибулин, директор по региональным продажам CSI, сказал: «Низкоцен» – особенный дискаунтер: он ориентирован на предоставление широкого ассортимента товаров по доступным ценам, сочетая формат дискаунтера с собственной кулинарией и пекарней, что выделяет её среди конкурентов: сетей «Чижик», «Маяк», «Рубль» и других. Кассы самообслуживания очень гармоничны в таком формате. У нас есть план, как увеличить их эффективность – это поможет не только разгрузить магазин в новогодние пики продаж, но и оптимизировать количество классических касс».