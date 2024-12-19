Хафизов Рафаэль
|19.12.2024
|В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания 1
|24.10.2024
|Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ» 1
Хафизов Рафаэль и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Чижик 38 1
|Холлифуд 2 1
|CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
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