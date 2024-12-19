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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хафизов Рафаэль



19.12.2024 В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания 1
24.10.2024 Продуктовая розничная сеть «Холлифуд» перевела учет с «1С:ЗУП КОРП» 2.5 на «1С:ЗУП КОРП» 3.1 с помощью «1С-ИЖТИСИ» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хафизов Рафаэль и организации, системы, технологии, персоны:

8213 1
1С-ИЖТИСИ 39 1
X5 Group - Чижик 38 1
Холлифуд 2 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 165 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 89 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - СФО - Омская область 666 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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