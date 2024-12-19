Низкоцен
|19.12.2024
|В торговой сети «Низкоцен» запустили первые кассы самообслуживания 2
Низкоцен и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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