Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

МТС внедрила искусстве­нный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины

Сервис для покупки билетов МТС Live и разработчик больших языковых моделей MTS AI (Центр искусственного интеллекта МТС) завершили пилотный проект, в рамках которого тестировали большую языковую модель (LLM) Cotype для подготовки уникальных SEO-оптимизированных описаний к спектаклям для билетной витрины.

Всего было сгенерировано более 300 описаний для событий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах. В среднем прирост в поисковой выдаче составил 10–15 пунктов, а в некоторых случаях – 59 и даже 82 позиции.

Большая языковая модель создает описание на основе информации, поступающей МТС Live от организаторов мероприятий. При этом нейросеть сразу добавляет в материал конкретные ключевые запросы, помогающие при SEO-продвижении. Далее текст проверяет человек и публикует его. В среднем на подготовку описания и публикацию уходит около 5 минут по сравнению с 15-30 минутами, которые тратит профессиональный копирайтер на подготовку такого же контента.

«В среднем на МТС Live ежедневно появляются 300 новых событий. Даже 20-30 текстов, которые нейросеть генерировала в рамках пилотного проекта, значительно снизили нагрузку на контент-менеджеров. Кроме того, мы уделили большое внимание качеству описаний: промпт-инженеры разработали запрос, благодаря которому нейросеть генерировала качественные уникальные описания – без повторов, ошибок, речевых клише и штампов. Для оценки эффективности мы проверили тексты с помощью сервиса «Тургенев», который показал, что поисковые системы не воспринимают полученный контент как искусственный. Также опрос среди пользователей показал, что респонденты не различают ИИ-тексты и описания, созданные копирайтерами. Возможности ИИ для зрителей и бизнеса мы также дистрибуцируем через рекомендательную систему и персонифицированную ленту», – отметила Анастасия Яковлева, директор по клиентскому продукту МТС Live.

«Внедрение искусственного интеллекта для создания описаний культурных событий расширяет возможности их представления в интернете и открывает новые горизонты для организаторов, у которых нет ресурса для подготовки уникального контента для разных сервисов. Это позволяет зрителям быстрее находить интересующие их мероприятия, а организаторам — концентрироваться на создании уникального опыта для своей аудитории», – отметил директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.

Пилотный проект подтвердил гипотезу об оптимизации работы контент-менеджеров билетной витрины благодаря языковой модели (LLM) Cotype.

МТС Live дистрибутирует возможности AI также для других целей бизнеса развлечений: например, рекомендательный сервис на основе анализа интересов пользователей и больших данных МТС подбирает для них персонализированную ленту мероприятий и предлагает ее в чат-боте каждую неделю: спектакль, концерт, кино, книги и тд. В итоге пользователь получает индивидуальный сценарий проведения досуга в виде набора контента из разных сред. Рекомендательный сервис как часть стратегии развития МТС Live оказывает положительное влияние на конверсию, прибыль и другие метрики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Армия США закрывает грандиозный провальный ИТ-проект. За восемь лет он подорожал в девять раз, но так и не был завершен

Пользователи древней SAP ERP отказываются переходить на новейшую S/4HANA даже под угрозой прекращения поддержки

ФСИН тестирует «интеллектуальную блокировку связи» в СИЗО

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153