МТС внедрила искусстве­нный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины

Сервис для покупки билетов МТС Live и разработчик больших языковых моделей MTS AI (Центр искусственного интеллекта МТС) завершили пилотный проект, в рамках которого тестировали большую языковую модель (LLM) Cotype для подготовки уникальных SEO-оптимизированных описаний к спектаклям для билетной витрины.

Всего было сгенерировано более 300 описаний для событий, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других городах. В среднем прирост в поисковой выдаче составил 10–15 пунктов, а в некоторых случаях – 59 и даже 82 позиции.

Большая языковая модель создает описание на основе информации, поступающей МТС Live от организаторов мероприятий. При этом нейросеть сразу добавляет в материал конкретные ключевые запросы, помогающие при SEO-продвижении. Далее текст проверяет человек и публикует его. В среднем на подготовку описания и публикацию уходит около 5 минут по сравнению с 15-30 минутами, которые тратит профессиональный копирайтер на подготовку такого же контента.

«В среднем на МТС Live ежедневно появляются 300 новых событий. Даже 20-30 текстов, которые нейросеть генерировала в рамках пилотного проекта, значительно снизили нагрузку на контент-менеджеров. Кроме того, мы уделили большое внимание качеству описаний: промпт-инженеры разработали запрос, благодаря которому нейросеть генерировала качественные уникальные описания – без повторов, ошибок, речевых клише и штампов. Для оценки эффективности мы проверили тексты с помощью сервиса «Тургенев», который показал, что поисковые системы не воспринимают полученный контент как искусственный. Также опрос среди пользователей показал, что респонденты не различают ИИ-тексты и описания, созданные копирайтерами. Возможности ИИ для зрителей и бизнеса мы также дистрибуцируем через рекомендательную систему и персонифицированную ленту», – отметила Анастасия Яковлева, директор по клиентскому продукту МТС Live.

«Внедрение искусственного интеллекта для создания описаний культурных событий расширяет возможности их представления в интернете и открывает новые горизонты для организаторов, у которых нет ресурса для подготовки уникального контента для разных сервисов. Это позволяет зрителям быстрее находить интересующие их мероприятия, а организаторам — концентрироваться на создании уникального опыта для своей аудитории», – отметил директор по LLM-продуктам MTS AI Сергей Пономаренко.

Пилотный проект подтвердил гипотезу об оптимизации работы контент-менеджеров билетной витрины благодаря языковой модели (LLM) Cotype.

МТС Live дистрибутирует возможности AI также для других целей бизнеса развлечений: например, рекомендательный сервис на основе анализа интересов пользователей и больших данных МТС подбирает для них персонализированную ленту мероприятий и предлагает ее в чат-боте каждую неделю: спектакль, концерт, кино, книги и тд. В итоге пользователь получает индивидуальный сценарий проведения досуга в виде набора контента из разных сред. Рекомендательный сервис как часть стратегии развития МТС Live оказывает положительное влияние на конверсию, прибыль и другие метрики.