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Пономаренко Сергей


26.03.2025 МТС внедрила искусстве­нный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины 1
18.11.2024 Четверть россиян верят — в будущем нейросети смогут испытывать эмоции 1
22.10.2024 MTS AI открыл публичный доступ к демо-версии нейросети для генерации кода Kodify 1
28.08.2024 MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей 1
19.06.2024 MTS AI создала ИИ-помощника программиста 1
15.03.2023 Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина» 1
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ 1
20.02.2019 ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов 1
09.12.2013 Завод «Омскшина» продлил лицензии на Eset NOD32 1
05.04.2012 «Телфин» обеспечил компанию Workle объединенным телекоммуникационным решением 1
11.08.2010 ABBYY TestReader помог обработать более 3 млн экзаменационных работ российских школьников 1
17.10.2008 Ученые заставили транзисторы собираться самостоятельно 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Пономаренко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 5
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 376 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 2
ЦФТ Базис - Центр финансовых технологий Базис 2 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
ESET - ESET Software 1135 1
ЛайфТелеком - Телфин 218 1
Workle - Воркл 15 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4962 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
ГПБ - Газпромбанк 1095 1
Альфа-Банк 1785 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31251 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30116 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 2
Оцифровка - Digitization 4618 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28229 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7207 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 286 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7474 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24723 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1604 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6836 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12810 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4761 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 321 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8190 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3451 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10239 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16160 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5837 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 536 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 625 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28079 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7443 1
Умные платформы 1722 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4094 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 1
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Smart Engines - Smart DocumentReader 4 1
Центр финансовых технологий Базис.Документы 1 1
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ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
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