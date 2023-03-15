Система видеонаблюдения МТС обеспечит безопасность на заводе «Омскшина»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, внедрила систему видеонаблюдения на территории завода «Омскшина», входящего в состав одного из крупнейших производителей шин для автомобилей, грузового и спецтранспорта. Комплексная система безопасности позволяет усилить контроль за складскими процессами и соблюдением условий охраны труда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения МТС охватывает рабочие и складские зоны, а также маршруты передвижения электрических погрузчиков. Умные IP-камеры помогают обеспечивать безопасность на всей территории предприятия, контролировать дисциплину сотрудников, соблюдение правил охраны труда на производстве, отслеживать перемещение материальных ценностей в цехе или на складе. Изображение с камер в режиме онлайн транслируется на рабочее место дежурного сотрудника, запись видео и звука ведется в круглосуточном режиме, в том числе в темное время суток. При этом служба безопасности завода может в любой момент посмотреть весь отснятый материал, который хранится на их собственных ресурсах.

«Система видеонаблюдения МТС универсальна и легко адаптируется под нужды конкретного клиента, исходя из специфики его деятельности, а также легко подлежит модернизации, например, можно “добавить” распознавание лиц, автомобильных номеров и так далее. В данном случае для клиента было важно контролировать различные рабочие процессы, в том числе для соблюдения их безопасности. Подобные умные системы можно развернуть на любом предприятии, при необходимости дополняя их другими цифровыми продуктами, от видеоаналитики до облачного хранения данных», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

«Одна из ключевых задач реализованного проекта – отслеживать всю производственную цепочку, включающую зону разгрузки и приема сырья, производственные цеха и зону выгрузки готовой продукции. Видеонаблюдение помогает контролировать соблюдение технологий и производственных процессов, санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации. Внедрив систему умного видеонаблюдения МТС на своем предприятии, мы повысили трудовую дисциплину, производительность и безопасность труда, что благотворно сказывается на эффективности производства и объемах выпускаемой продукции», — отметил директор по информационным технологиям филиал АО «Кордиант» в Омске Сергей Пономаренко.

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АО «Омскшина» — входит в холдинг «Кордиант», является производителем шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также для специальной техники. На протяжении 80 лет завод выпускает шины для использования в различных отраслях. На предприятии трудятся более 2000 профессионалов.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.