ИИ-сервер «Гравитон» протестирован с большими языковыми моделями MWS AI

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС) провели совместные испытания сервера на базе материнской платы «Урал» с большими языковыми моделями MWS AI. Результатом стала интеграция решений — подтверждена надежность, совместимость и энергоэффективность платформы для применения в условиях реального рынка. Сервер внесен в реестр Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

«Гравитон» в партнерстве с MWS AI завершил этап тестирования реестрового сервера на базе материнской платы «Урал» с ИИ-решениями MWS AI. Испытания подтвердили стабильность, совместимость и энергоэффективность платформы в реальных бизнес-условиях.

Сервер «Гравитон» обеспечил бесперебойную работу в задачах — общая продолжительность испытания составила 10 часов без учета генерации данных и наполнения очередей параметрами. Платформа отличилась легкостью интеграции с облачными и локальными решениями MWS AI, сократив время интеграции в существующую ИТ-инфраструктуру. Решение подготовлено и соответствует отраслевым стандартам телекомсектора, включая обработку больших данных и автоматизацию процессов.

Гравитон ИИ-сервер «Гравитон» протестирован с большими языковыми моделями MWS AI

«Сотрудничество с MWS AI показало, что “Гравитон” — это универсальная платформа, готовая к работе в разнообразных ИИ-сценариях. Нас особенно радует ее стабильность и способность масштабироваться под задачи любого уровня сложности», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем компании «Гравитон»

«Сервер “Гравитон” стал надежным компонентом нашей экосистемы. Его совместимость с нашими алгоритмами позволяет клиентам быстрее внедрять ИИ-решения, фокусируясь на качестве, а не на технических ограничениях», — отметил Сергей Пономаренко, директор по продуктам направления LLM MWS AI.