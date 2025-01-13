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«Зортех» и «Медси» завершили пилотное тестирование устройства для ранней диагностики глазных заболеваний

Компания «Зортех», резидент Сколково (группа ВЭБ.РФ), завершила пилот аппаратно-программного комплекса EyeZor для скрининговой диагностики патологий и заболеваний глаз. Испытания проходили на базе клинико-диагностического центра ГК «Медси» в Москве.

EyeZor — это разрабатываемое портативное и автономное устройство с системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на базе искусственного интеллекта. Комплекс позволяет проводить раннюю диагностику таких заболеваний как глаукома, диабетическая ретинопатия и макулярная дегенерация. Благодаря простоте использования и мобильности EyeZor может применяться в разнообразных условиях, включая удаленные регионы и выездные медицинские практики.

В тестировании приняли участие 30 человек, включая здоровых сотрудников клиники. Каждый из них прошел процедуру тестирования обоих глаз, что позволило собрать данные для дальнейшего анализа и подтверждения эффективности устройства.

«Результаты пилотного тестирования демонстрируют высокую эффективность портативной периметрии и потенциал в выявлении глазных патологий на ранних стадиях для выездной медицины», — сказала к.м.н., врач-офтальмолог Екатерина Маслова, руководитель пилотного тестирования.

Руководитель площадки пилотирования к.м.н., врач-офтальмолог Александр Трубилин содействовал проведению исследования и подчеркнул значимость внедрения инновационных решений в практику.

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Команда «Зортех», включая к.м.н., врача-офтальмолога Алену Белогурову и Игоря Торопова, директора научно-исследовательской компании, оказывала полную поддержку на всех этапах тестирования, обеспечивая оперативное решение возникающих вопросов и эффективное взаимодействие с медицинским персоналом.

Применение EyeZor открывает новые возможности для повышения качества медицинской помощи, позволяя существенно сократить время на диагностику и расширить доступность офтальмологических услуг, особенно в удаленных регионах. Благодаря решениям на базе СППВР устройство может эффективно использоваться не только врачами-специалистами, но и младшим медицинским персоналом и социальными работниками. Интеграция искусственного интеллекта не только повышает точность диагностики, но и минимизирует человеческий фактор, что особенно важно в условиях современных нагрузок на систему здравоохранения.

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