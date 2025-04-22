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«Улыбка радуги» открыла первый магазин без кассиров

«Улыбка радуги» открыла пилотный магазин без кассиров. Торговая сеть планирует открыть еще пять подобных точек. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Торговая сеть «Улыбка радуги» запустила в Санкт-Петербурге пилотный проект по открытию магазинов без кассиров. Первый такой магазин заработал по адресу улица Манчестерская, 3, строение 1.

Магазин находится в новом микрорайоне, жители которого предпочитают пользоваться кассами самообслуживания. Для проведения пилотного проекта помещение оборудовали двумя киосками самообслуживания и кассой-трансформером, которая принимает наличные деньги. В зоне самообслуживания установлен звонок вызова сотрудника, который может помочь покупателю.

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Лента
«Улыбка радуги» открыла первый магазин без кассиров

Постоянно в магазине работает только один продавец, до пилотного проекта их было трое. За три месяца пилотного проекта торговая сеть улучшила операционную эффективность за счет снижения расходов на персонал. В целом SG&A пилотного магазина сократился с 31,8% до 23,2%

Генеральный директор «Улыбки радуги» Алексей Баулин: «Мы рады предложить нашим покупателям удобный формат самообслуживания. Он пользуется спросом у наших клиентов, поэтому в мае мы переформатируем еще пять торговых точек, которые станут магазинами самообслуживания: две в Москве и по одной в Вологде, Санкт-Петербурге и Перми».

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