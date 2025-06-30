Развитие технологического суверенитета стран БРИКС: стартует пилотный проект устройств с ОС «Аврора» в Индии

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчик российской доверенной операционной системы «Аврора», анонсировала начало первого международного проекта – пилотное внедрение ОС «Аврора» у ключевых государственных и корпоративных заказчиков из Индии. Это событие подчеркивает более глубокое технологическое партнерство между Россией и Индией, направленное на создание суверенной мобильной экосистемы в рамках БРИКС. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Партнерство между «Открытой мобильной платформой» и индийской компанией Foreseer AI заключено при содействии Индо-Российского технологического хаба в Дели, совместного предприятия «Иннопрактика Россия» и BharRosa, а также Ассоциации «Руссофт».

Пилотный проект является важным шагом на пути к снижению зависимости от технологий, создаваемых вне стран БРИКС. На текущий момент ОС «Аврора» оценивается индийскими организациями на предмет соответствия к строгим требованиям по защите данных и локализации.

ОС «Аврора» — это отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, предназначенная для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Есть сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3.

«Аврора» имеет эшелонированную безопасность, включая механизм доверенных источников, изоляцию приложений и контроль целостности. За счет этого удается создать мобильную цифровую среду, устойчивую к киберугрозам, что позволяет защитить конфиденциальные данные.

«Аврора» позволяет снизить зависимость от иностранных операционных систем и обеспечивает полный контроль над данными. «Аврора» предоставляет собственный SDK, что позволит компаниям Индии создавать локальные приложения без ограничений

Система имеет гибкие настройки, поддерживает корпоративные приложения и инструменты для удаленного управления устройствами. Обладает интерфейсом, разработанным для повышения эффективности и простоты использования в крупных организациях

«Аврора» регулярно обновляется, добавляются новые функции, улучшается производительность и безопасность. Сейчас «Авророй» пользуются сотни тысяч человек. Цель компании — выйти на 1 млн активных пользователей.

«ОС «Аврора» разработана таким образом, чтобы ее можно было адаптировать к различным аппаратным средствам и вариантам использования – от корпоративных устройств до автомобильных систем. Наше партнерство с Foreseer AI заключается в совместном создании экосистемы, в которой сочетаются суверенитет и инновации. Пилотный этап покажет, насколько архитектура безопасности и возможности локализации Авроры соответствуют уникальным требованиям Индии», — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

«Важнейшим элементом национальной безопасности Индии является ОС смартфонов, которые используются на объектах критической инфраструктуры. Архитектура Авроры обеспечивает высочайший уровень безопасности. Пилотный проект покажет сотрудничество между двумя странами для создания самой безопасной операционной системы для смартфонов в Индии», — сказал директор Foreseer AI Чандракумар Четтиар (Chandrakumar Chettiar).