«М.Видео-Эльдорадо» запустила терминалы самообслуживания в пилотном режиме в 28 магазинах Москвы и Подмосковья

«М.Видео-Эльдорадо» в пилотном режиме запускает в сети магазинов новую цифровую технологию — терминалы самообслуживания (ТСО). С их помощью клиенты смогут самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их в безналичном формате различными способами. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На первом этапе зоны самообслуживания открыты в 28 магазинах Москвы и Московской области. В случае успешного завершения пилотного тестирования Группа «М.Видео-Эльдорадо» планирует масштабировать этот формат и в других регионах. Новый сервис уже доказал свою востребованность среди покупателей: по итогам первых дней работы терминала в отдельных магазинах через них проходит до 50% всех чеков самообслуживания, и до 25% чеков с консультацией продавца. Наибольшей популярностью у клиентов для оформления покупок в терминалах пользуются товары для дома, аксессуары для портативной техники и компьютеров.

Директор по розничным продажам группы «М.Видео-Эльдорадо» Давид Мелик-Касумов: «Мы видим, что цифровые технологии в ритейле позволяют значительно повысить удобство покупок и улучшить клиентский опыт, а также сократить время клиента. Терминалы самообслуживания — это шаг вперед в развитии нашего сервиса, который делает процесс шопинга быстрее, проще и комфортнее. Мы продолжаем совершенствовать взаимодействие с покупателями и планируем расширять функциональность терминалов, добавляя новые функции».

Запуск терминалов самообслуживания — важный этап в развитии омниканальных сервисов компании. Новый формат шопинга ориентирован на современные потребительские привычки, когда удобство, скорость и цифровизация становятся ключевыми факторами выбора. Теперь покупатель может взять товар с полки, подойти к терминалу, отсканировать штрих-код, оплатить покупку банковской картой или через СБП и сразу же уйти, не дожидаясь кассира. Если товар требует снятия противокражной защиты, это можно сделать с помощью любого свободного сотрудника магазина.

Помимо обычных покупок, терминалы позволяют получать интернет-заказы. Клиенту достаточно ввести номер заказа на экране, после чего система автоматически направит его в зону выдачи. Если заказ был заранее оплачен онлайн, товар можно забрать сразу на пункте выдачи. Также через терминалы можно оплачивать заказы, оформленные сотрудником в магазине. Например, если покупатель выбрал товар, но его нет в торговом зале, консультант может оформить заказ через мобильное приложение продавца, после чего клиент просто вводит номер на терминале, вносит оплату и проходит в зону выдачи.