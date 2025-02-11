Разделы

ИТ в госсекторе
|

Дмитрий Григоренко: в России стартует пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ

Правительство запустило пилотный проект по переходу на полностью электронный формат передачи платежных документов за коммунальные услуги. С согласия гражданина дублировать такие документы на бумаге не будут.

Пилотный проект проводится в Московской области. Соответствующее постановление о старте эксперимента подписано.

Согласно постановлению, жители региона смогут добровольно отказаться от дублирования на бумаге платежных документов за коммунальные услуги. Получать цифровые платежные документы они будут через личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
Цифровизация

«Пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ вместо бумажных стартовал в Московской области. Планируется масштабировать его на всю страну. Задача в том, чтобы исключить дублирование платежных документов и сделать услуги более гибкими и удобными для человека. В результате на региональном портале госуслуг каждый сможет сам выбрать, как ему комфортнее получать платежные документы – на бумаге или в электронном виде», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер также отметил, что пилотный проект в Московской области продлится до 1 октября 2025 г. Это станет важным шагом в цифровизации коммунальной сферы и повышении качества жизни граждан.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще