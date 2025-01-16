Прокуратура проверяет «Аэрофлот»: Пилоты жалуются на импортозамещенное ПО

Отечественное ПО и гаджеты совершают множество технических ошибок или вовсе оставляют пилотов без навигационной информации во время полета. По таким жалобам летного состава «Аэрофлота» московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку.



Проверка прокуратуры

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку по массовым жалобам пилотов «Аэрофлота» на некорректную работу, «не соответствующую требованиям безопасности» отечественного аэронавигационного ПО SmartSky на российском планшете F+ tech T1100, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

«Ведомство запросило у руководства авиакомпании объяснить, в чем заключались причины перехода с ПО SkyBag на SmartSky, чем вызваны все жалобы и обращения, указывающие на недостатки в работе программы, а также, что предшествовало заключению договоров по использованию ПО», — говорится в сообщении.

Причина расследования

Проверка началась, как пишет «Авиаторщина», после ее публикации от четвертого января о массовых жалобах летного состава, которых накопилось уже несколько сотен.

На работу с SmartSky от «СЗ РЦАИ» летчиков перевели, по данным источников канала, в конце декабря 2024 г. после окончания контракта с ООО «Аэромэп», предоставлявшим «Аэрофлоту» ПО SkyBag, на которое авиакомпания перешла после ухода из России зарубежных поставщиков Lido и Jeppesen.

«Аэрофлот Пилоты аэрофлота массово жалуются на работу навигационного софта и планшетов

На сайте «СЗ РЦАИ» указано, что программное обеспечение SmartSky для обеспечения документами аэронавигационной информации в цифровом виде включено в Единый Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реестровый № 188235.

Российская программа SkyBag, как утверждается в сообщении Telegram-канала, «со временем была доведена до высокого международного уровня и обеспечивала экипажи качественной навигационной базой, метеорологической информацией, НОТАМ, правилами полета по территории иностранных государств и другими важными сведениями». Бенефициаром перехода на SmartSky собеседника канала назвали летного директора Эдуарда Советкина.



SmartSky для пилотов «Аэрофлота» установлен на российские планшеты F+ tech T1100, которые им выдали в ноябре 2024 г.

Группа «F+ tech-марвел» осенью 2023 г. провела ребрендинг, объединив все компании в ИТ-холдинг Fplus, который включает производителя ПО Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), производителей электроники Fplus (ранее F+ и Accesstyle), а также дистрибутора, логистического оператора, розничную сеть магазинов и ряд других компаний. О закупках Аэрофлотом нескольких тысяч гаджетов на ОС «Аврора» от Fplus для перевода сотрудников с американских планшетов iPad на российские, CNews писал в марте 2024 г.

Жалобы пилотов

В жалобах летного состава, о которых пишет «Авиаторщина», утверждается, что новая программа допускает множество технических ошибок, отечественные планшеты «абсолютно непригодны для работы», а пилотам «приходится летать с нарушением федеральных авиационных правил».

Проблемы, по словам членов экипажей, возникают почти в каждом рейсе. Ошибки ПО — это несоответствие навигационных данных, частот, безопасных высот и отсутствие правил ИКАО, схем и правил полетов в других странах. Планшеты неудобны в работе летчиков, часто самопроизвольно перезагружаются в полете, исчезают все схемы аэропортов и навигационные карты.

При этом из самолетного оборудования убрали всю базу аэронавигационной информации, новая программа в личных планшетах у пилотов пока еще не заработала, а резервных продуктов навигации на время внедрения SmartSky не оставили якобы по решению Советкина, хотя при внедрении SkyBag на всякий случай на устройствах оставалась база данных Lido, где можно было посмотреть недостающую информацию.

Летчики, по их словам, ставили начальство в известность о проблемах. Руководства обещало улучшить работу ПО на планшете.