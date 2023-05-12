CPU Central processing unit ЦПУ Центральный микропроцессор Центральное процессорное устройство Процессорный модуль

Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое s, что речь идет о реализации старых складских запасов, поскольку компания не осуществляла поставок процессоров в «Чип и Дип» более полутора лет. «В данном случае формирование цен является зоно

Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи. В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст тр

Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows которые приблизят этот момент – в частности, ей в штат не так давно требовался инженер-разработчик CPU и систем на чипе. Как пишет Windows Latest, этим специалистом она хотела закрыть вакансию

В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи ных архитектурах нельзя устранить – можно лишь отказаться от их переключиться на решения Intel – ее CPU в неспособности противостоять атаке faulTPM пока не уличили. Проблему в чипах AMD выявили

Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple ссоров Meteor Lake может отказаться от чипов i5, i7, а также от i3 и i9, пишет Tom’s Hardware. Сами CPU никуда не денутся, но называться будут несколько иначе – приставку «i» Intel заменит на с

ARM создает свой первый процессор. Конкуренты уже напуганы в отрасли. Для ARM, которая известна, как разработчик знаменитый одноименной архитектуры мобильных процессоров, это будет первый случай создания физического процессора. Работа над новым процес

Китай выпустил суперпроцессор на собственной архитектуре, запрещенной для России и всего мира. Он «вчетверо быстрее процессоров ARM» ия, каких именно. Согласно предоставленным Loongson цифрам, 3D5000 набирает более 425 баллов в SPEC CPU 2006. 3D5000 также обеспечивает более 1 Терафлопс производительности в операциях с двойно

Google рассекретил подробности о своем главном процессоре для ИИ, который лучше устаревших чипов Nvidia м в суперкомпьютерных системах для обучения искусственного интеллекта: Tensor Processing Unit (TPU, процессор для обработки многомерных массивов данных). Так, 4 апреля 2023 г. Google опубликова

Супероружие Intel в войне с AMD не сработало и отправится на свалку. Intel остановит продажи процессоров, которым нет и трех лет своих процессоров Однако Intel демонстрировала 20-кратное превосходство своих новинок в сравнении с CPU семейства Ryzen 4000. AMD сделала ход конем и спустя всего месяц после премьеры Tiger Lak

Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни тила его в последних числах февраля 2023 г., так что это еще и один из самых современных настольных CPU в мире на момент выхода материала. На старте продаж чип стоил $699 или около 56 тыс. руб.

Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD х количества. К примеру, в списке системных требований новейшей ОС Windows 11 перечислено несколько CPU Qualcomm. Firefly Station P3D можно считать карманным компьютером. Потому что в карман он

Apple тайно остановила выпуск чипов для Mac. Ее ноутбуки и ПК никто не покупает В январе 2023 г., наряду с новыми заказами, TSMC получила от Apple приказ о заморозке производства CPU M2 на неопределенный срок. Конвейер в итоге простаивал в общей сложности два месяца, впло

Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО k) на собственном печальном опыте убедился в опасности разгона, несанкционированного производителем CPU. Мужчина опытным путем выяснил, что приложение MSI Center для Windows тайваньского произв

РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам предложили подход к реализации обширного класса кодов коррекции ошибок, который позволяет снизить число вспомогательных кубитов до одного, а также использовать специфику сверхпроводниковых квантовых процессоров для уменьшения влияния шумов. Исследователи доказали, что данный класс квантовых кодов коррекции ошибок может быть реализован при достаточно простой структуре — круговой связности с

Китай создает уникальный «национальный» интерфейс для чиплетов и процессоров будущего. Intel и AMD в опасности зволяет создавать более гибкие с точки зрения количества компонентов процессоры. Плюсов у чиплетных CPU масса — например, производитель процессора может смонтировать на одной подложке микросхем

Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт Alder Lake – семейства настольных и мобильных процессоров Intel, ставших первыми в истории компании CPU с гибридной компоновкой, как в современных ARM-решениях. Линейка Alder Lake увидела свет

Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности не их более высокой цены. Чтобы дополнительно акцентировать внимание на продвинутости своего нового CPU, Qualcomm назвала его именно Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это очень важно ввиду того, что у н

Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm оды работы над чипами Kirin. Все очень непросто Но даже если Huawei действительно располагает новым CPU Kirin 9010, и даже если она покажет его мировой общественности, перед ней встанет как мин

Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков изводства – у нее есть несколько специализированных суперсовременных фабрик. В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор)

США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными , к примеру, еще летом 2022 г. CNews писал о ведущейся в недрах Loongson разработке сверхсекретного CPU, способного «побить» процессоры Intel и AMD образца 2020 г. В его основе – все та же Loon

Windows 11 провалилась? Microsoft в спешке готовит ей на замену Windows 12 ссической компоновке своих процессоров – с одним типом ядер. Она еще в 2021 г. перешла на гибридные CPU с выпуском Alder Lake, а после два типа ядер получило и поколение Raptor Lake. «Гибриднос

Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» ращенным набором команд. На нашем рынке российским представителем архитектуры MIPS выступает первый процессор компании «Байкал электроникс» — Baikal-T, увидевший свет в середине 2015 г. Созданн

Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем MC. И только TSMC вплотную подошла к переходу на 3 нм, чем и воспользовалась Intel. Совсем скоро ее CPU будут выпускаться компанией, которая также делает чипы для ее заклятого конкурента – AMD.

Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов авных мировых разработчиков систем автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, в частности процессоров уровня «система-на-кристалле» (сложных схем с разнообразными ядрами и интерфейсам

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов» это произошло в силу того, что субподрядчик — томская компания «Вискур» — вопреки положениям субдоговора заложил в проект ОС, которая не поддерживает используемые в МВД отечественные четырехъядерные процессоры «Эльбрус-4С» компании МЦСТ. К таким выводам можно прийти, сопоставляя данные сайта госзакупок и базы решений арбитражных судов. Контракт СТиС с НЦИ был подписан 15 сентября 2020 г. н

ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются иной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам присутствуют «Мос.Завод» (микропроцессоры, периферийное оборудование), «Мос.Тех» (компьютеры и процессоры), «Mos.Dev» (

Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США вами-партнерами в Европе и Азии. Китайская полупроводниковая угроза Опасения США далеко не так напрасны, как может показаться. С одной стороны, мир пока не слышал о передовых 4-нанометровых китайских CPU – эту топологию освоили пока только TSMC и Samsung. С другой, у Китая еще осенью 2022 г. появилось собственное 14-нанометровое производство. Помимо этого, летом 2022 г. стало известно о стр

AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности руля своего ветерана, но это пока ни к чему не привело AMD действительно сделала упор на серверные CPU и ускорители. В разработке находятся несколько новых моделей, многие из них почти готовы

Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы электроникс» – одного из крупнейших разработчиков отечественных процессоров. Она развивает линейку CPU «Байкал», современные модели которых базируются на ARM-архитектуре. «Мы нарастили выручку

Intel радикально снизит цены на свои актуальные процессоры ности, так и по отдельности. Первый – это наличие у компании AMD более современных пятинанометровых CPU линейки Ryzen 7000, тогда как все новейшие чипы Intel собираются по морально устаревшим 1

Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping оцессоре Intel Core i9. Согласно исследованиям компании, новые Mac mini в три раза быстрее по части CPU и в шесть раз быстрее по части графики, чем устройство предыдущего поколения. *** CDEK.Sh

AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам процессоров для ПК Intel сделал правильный шаг в этом направлении, выпустив два достойных поколения CPU подряд – семейства Alder Lake и Raptor Lake, модельный ряд которых включает устройства на

Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено ственной разработки Loongson. Как пишет портал Tom's Hardware, в каталоге Loongson это первый такой CPU. До этого все ее решения, включая новейший сверхпроизводительный 3D5000, встроенными граф

Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими ока только у AMD, у которой недавно появились 5-нанометровые процессоры (чем меньше техпроцесс, тем CPU холоднее и экономичнее без потери производительности). Intel застряла на 10 нм. Крошечная

Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео в (63,5% на II квартал 2022 г. против 36,5% у AMD – Statista,com), выпустила первый мире настольный CPU, способный работать на частоте 6 ГГц без разгона. Это его пиковая, но при этом штатная ча

Huawei собирает в Китае компании, обиженные санкциями США, чтобы с боем возродить производство процессоров от санкций США, не раскрывается. DigiTimes пишет, что компания, вероятно, хочет вернуться на рынок процессоров, который она была вынуждена покинуть не без участия бывшего президента США Дональ

Intel тайком вернулась в Россию ика Statista.com за II квартал 2022 г.). Ее уход из России означал бы невозможность приобретения ее CPU или любой техники на основе Celeron, Pentium, Core или Xeon. Ритейлерам санкции Intel нип

Китайцы обхитрили США и создали суперпроцессор с десятками ядер. Доступ России к нему запрещен вый процессор 3D5000 с небывалым для компании количеством ядер, пишет портал Tom’s Hardware. В этом CPU содержится 32 ядра, тогда как ранее компания выпускала лишь максимум 16-ядерные решения.

Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать Тайвань захватила российские CPU Иностранные производители, выпускавшие для России отечественные процессоры линеек «Байкал