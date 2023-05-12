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CPU Central processing unit ЦПУ Центральный микропроцессор Центральное процессорное устройство Процессорный модуль

CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль


12.05.2023 Процессоры «Эльбрус» и «Байкал» подорожали вдвое

s, что речь идет о реализации старых складских запасов, поскольку компания не осуществляла поставок процессоров в «Чип и Дип» более полутора лет. «В данном случае формирование цен является зоно
05.05.2023 Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией

как один из ведущих центров проектирования микросхем в стране. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы проектирования «Мультикор», среди них — процессоры линейки «Мультикор» радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, микросхемы для СВЧ-трактов широкополосных систем связи. В 2021 г. стало известно, что «Элвис» создаст тр
03.05.2023 Любимый партнер бьет Intel в спину. Microsoft создает собственные ARM-процессоры и «заточенную» под них ОС Windows

которые приблизят этот момент – в частности, ей в штат не так давно требовался инженер-разработчик CPU и систем на чипе. Как пишет Windows Latest, этим специалистом она хотела закрыть вакансию
03.05.2023 В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи

ных архитектурах нельзя устранить – можно лишь отказаться от их переключиться на решения Intel – ее CPU в неспособности противостоять атаке faulTPM пока не уличили. Проблему в чипах AMD выявили
02.05.2023 Тонущая Intel переименует свои классические процессоры, чтобы их лучше покупали. Идея украдена у Apple

ссоров Meteor Lake может отказаться от чипов i5, i7, а также от i3 и i9, пишет Tom’s Hardware. Сами CPU никуда не денутся, но называться будут несколько иначе – приставку «i» Intel заменит на с
24.04.2023 ARM создает свой первый процессор. Конкуренты уже напуганы

в отрасли. Для ARM, которая известна, как разработчик знаменитый одноименной архитектуры мобильных процессоров, это будет первый случай создания физического процессора. Работа над новым процес
10.04.2023 Китай выпустил суперпроцессор на собственной архитектуре, запрещенной для России и всего мира. Он «вчетверо быстрее процессоров ARM»

ия, каких именно. Согласно предоставленным Loongson цифрам, 3D5000 набирает более 425 баллов в SPEC CPU 2006. 3D5000 также обеспечивает более 1 Терафлопс производительности в операциях с двойно
06.04.2023 Google рассекретил подробности о своем главном процессоре для ИИ, который лучше устаревших чипов Nvidia

м в суперкомпьютерных системах для обучения искусственного интеллекта: Tensor Processing Unit (TPU, процессор для обработки многомерных массивов данных). Так, 4 апреля 2023 г. Google опубликова
05.04.2023 Супероружие Intel в войне с AMD не сработало и отправится на свалку. Intel остановит продажи процессоров, которым нет и трех лет

своих процессоров Однако Intel демонстрировала 20-кратное превосходство своих новинок в сравнении с CPU семейства Ryzen 4000. AMD сделала ход конем и спустя всего месяц после премьеры Tiger Lak
04.04.2023 Фиаско AMD. Самый быстрый в мире процессор ломается в считанные дни

тила его в последних числах февраля 2023 г., так что это еще и один из самых современных настольных CPU в мире на момент выхода материала. На старте продаж чип стоил $699 или около 56 тыс. руб.
04.04.2023 Создана сверхкомпактная модульная замена Mac mini без процессоров Intel и AMD

х количества. К примеру, в списке системных требований новейшей ОС Windows 11 перечислено несколько CPU Qualcomm. Firefly Station P3D можно считать карманным компьютером. Потому что в карман он
04.04.2023 Apple тайно остановила выпуск чипов для Mac. Ее ноутбуки и ПК никто не покупает

В январе 2023 г., наряду с новыми заказами, TSMC получила от Apple приказ о заморозке производства CPU M2 на неопределенный срок. Конвейер в итоге простаивал в общей сложности два месяца, впло
31.03.2023 Прорывной процессор AMD можно физически уничтожить за секунду с помощью ошибки в ПО

k) на собственном печальном опыте убедился в опасности разгона, несанкционированного производителем CPU. Мужчина опытным путем выяснил, что приложение MSI Center для Windows тайваньского произв
30.03.2023 РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам

предложили подход к реализации обширного класса кодов коррекции ошибок, который позволяет снизить число вспомогательных кубитов до одного, а также использовать специфику сверхпроводниковых квантовых процессоров для уменьшения влияния шумов. Исследователи доказали, что данный класс квантовых кодов коррекции ошибок может быть реализован при достаточно простой структуре — круговой связности с
24.03.2023 Китай создает уникальный «национальный» интерфейс для чиплетов и процессоров будущего. Intel и AMD в опасности

зволяет создавать более гибкие с точки зрения количества компонентов процессоры. Плюсов у чиплетных CPU масса — например, производитель процессора может смонтировать на одной подложке микросхем
22.03.2023 Intel теряет сильнейших. Из компании ушел гениальный разработчик процессоров и видеокарт

Alder Lake – семейства настольных и мобильных процессоров Intel, ставших первыми в истории компании CPU с гибридной компоновкой, как в современных ARM-решениях. Линейка Alder Lake увидела свет

17.03.2023 Флагманские iPhone и Samsung больше не нужны. Создан процессор, превращающий дешевые смартфоны в монстров производительности

не их более высокой цены. Чтобы дополнительно акцентировать внимание на продвинутости своего нового CPU, Qualcomm назвала его именно Snapdragon 7 Plus Gen 2. Это очень важно ввиду того, что у н
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm

оды работы над чипами Kirin. Все очень непросто Но даже если Huawei действительно располагает новым CPU Kirin 9010, и даже если она покажет его мировой общественности, перед ней встанет как мин
06.03.2023 Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков

изводства – у нее есть несколько специализированных суперсовременных фабрик. В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор)

06.03.2023 США ввели санкции против уникальных китайских процессоров, потому что они получились слишком удачными

, к примеру, еще летом 2022 г. CNews писал о ведущейся в недрах Loongson разработке сверхсекретного CPU, способного «побить» процессоры Intel и AMD образца 2020 г. В его основе – все та же Loon
02.03.2023 Windows 11 провалилась? Microsoft в спешке готовит ей на замену Windows 12

ссической компоновке своих процессоров – с одним типом ядер. Она еще в 2021 г. перешла на гибридные CPU с выпуском Alder Lake, а после два типа ядер получило и поколение Raptor Lake. «Гибриднос
28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

ращенным набором команд. На нашем рынке российским представителем архитектуры MIPS выступает первый процессор компании «Байкал электроникс» — Baikal-T, увидевший свет в середине 2015 г. Созданн
27.02.2023 Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем

MC. И только TSMC вплотную подошла к переходу на 3 нм, чем и воспользовалась Intel. Совсем скоро ее CPU будут выпускаться компанией, которая также делает чипы для ее заклятого конкурента – AMD.
21.02.2023 Создатели российских процессоров выбили 50 миллионов из американского разработчика ПО для проектирования чипов

авных мировых разработчиков систем автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, в частности процессоров уровня «система-на-кристалле» (сложных схем с разнообразными ядрами и интерфейсам
20.02.2023 «Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

это произошло в силу того, что субподрядчик — томская компания «Вискур» — вопреки положениям субдоговора заложил в проект ОС, которая не поддерживает используемые в МВД отечественные четырехъядерные процессоры «Эльбрус-4С» компании МЦСТ. К таким выводам можно прийти, сопоставляя данные сайта госзакупок и базы решений арбитражных судов. Контракт СТиС с НЦИ был подписан 15 сентября 2020 г. н
20.02.2023 ДИТ Москвы зарегистрировал бренды для выпуска процессоров, устройств, ОС и ПО. Ноутбуки и ОС уже поставляются

иной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам присутствуют «Мос.Завод» (микропроцессоры, периферийное оборудование), «Мос.Тех» (компьютеры и процессоры), «Mos.Dev» (
15.02.2023 Китай украл «критическую» технологию для выпуска современных процессоров под санкциями США

вами-партнерами в Европе и Азии. Китайская полупроводниковая угроза Опасения США далеко не так напрасны, как может показаться. С одной стороны, мир пока не слышал о передовых 4-нанометровых китайских CPU – эту топологию освоили пока только TSMC и Samsung. С другой, у Китая еще осенью 2022 г. появилось собственное 14-нанометровое производство. Помимо этого, летом 2022 г. стало известно о стр
10.02.2023 AMD заняла рекордную долю рынка процессоров. Intel в большой опасности

руля своего ветерана, но это пока ни к чему не привело AMD действительно сделала упор на серверные CPU и ускорители. В разработке находятся несколько новых моделей, многие из них почти готовы

03.02.2023 Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы

электроникс» – одного из крупнейших разработчиков отечественных процессоров. Она развивает линейку CPU «Байкал», современные модели которых базируются на ARM-архитектуре. «Мы нарастили выручку
01.02.2023 Intel радикально снизит цены на свои актуальные процессоры

ности, так и по отдельности. Первый – это наличие у компании AMD более современных пятинанометровых CPU линейки Ryzen 7000, тогда как все новейшие чипы Intel собираются по морально устаревшим 1
25.01.2023 Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

оцессоре Intel Core i9. Согласно исследованиям компании, новые Mac mini в три раза быстрее по части CPU и в шесть раз быстрее по части графики, чем устройство предыдущего поколения. *** CDEK.Sh
25.01.2023 AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам

процессоров для ПК Intel сделал правильный шаг в этом направлении, выпустив два достойных поколения CPU подряд – семейства Alder Lake и Raptor Lake, модельный ряд которых включает устройства на
23.01.2023 Китай создал сверхэкономичный процессор на собственной архитектуре со встроенной графикой. Продавать его в Россию запрещено

ственной разработки Loongson. Как пишет портал Tom's Hardware, в каталоге Loongson это первый такой CPU. До этого все ее решения, включая новейший сверхпроизводительный 3D5000, встроенными граф
19.01.2023 Intel и AMD создали головную боль всем ЦОДам. Новейшие процессоры оказались очень прожорливыми и слишком горячими

ока только у AMD, у которой недавно появились 5-нанометровые процессоры (чем меньше техпроцесс, тем CPU холоднее и экономичнее без потери производительности). Intel застряла на 10 нм. Крошечная
13.01.2023 Intel выпустила первый в мире супермощный процессор с частотой 6 ГГц. AMD нечем ответить. Видео

в (63,5% на II квартал 2022 г. против 36,5% у AMD – Statista,com), выпустила первый мире настольный CPU, способный работать на частоте 6 ГГц без разгона. Это его пиковая, но при этом штатная ча
11.01.2023 Huawei собирает в Китае компании, обиженные санкциями США, чтобы с боем возродить производство процессоров

от санкций США, не раскрывается. DigiTimes пишет, что компания, вероятно, хочет вернуться на рынок процессоров, который она была вынуждена покинуть не без участия бывшего президента США Дональ
11.01.2023 Intel тайком вернулась в Россию

ика Statista.com за II квартал 2022 г.). Ее уход из России означал бы невозможность приобретения ее CPU или любой техники на основе Celeron, Pentium, Core или Xeon. Ритейлерам санкции Intel нип
28.12.2022 Китайцы обхитрили США и создали суперпроцессор с десятками ядер. Доступ России к нему запрещен

вый процессор 3D5000 с небывалым для компании количеством ядер, пишет портал Tom’s Hardware. В этом CPU содержится 32 ядра, тогда как ранее компания выпускала лишь максимум 16-ядерные решения.

19.12.2022 Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать

Тайвань захватила российские CPU Иностранные производители, выпускавшие для России отечественные процессоры линеек «Байкал
19.12.2022 Универсальные ИИ-чипы AMD одобрены для использования в жестких условиях открытого космоса

ров. Выполненные по семинанометровому техпроцессу системы на коисталле Versal включают двухъядерные CPU ARM Cortex A72 и ARM CortexR5, а также «более 400 программных ускорителей для ИИ, 900 тыс

Публикаций - 19519, упоминаний - 28896

CPU упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11753 6315
AMD - Advanced Micro Devices 3917 2751
Apple Inc 11389 2162
Microsoft Corporation 23765 2156
Samsung Electronics 9834 2078
Nvidia Corp 3250 2032
IBM - International Business Machines Corp 9260 1289
HP Inc. 5587 1171
Sony 6495 1163
Google LLC 11130 1163
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6421 1155
Dell EMC 4954 997
ASUS - AsusTek Computer Inc 1980 939
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2440 910
Lenovo Group 2202 856
Huawei 3588 794
Qualcomm Technologies 1734 751
Toshiba Corporation 2903 630
HP - Hewlett-Packard 3621 602
LG Electronics 3555 571
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5621 556
AMD Graphics Product Group - ATI 925 503
HTC Corporation 1495 497
Dell Technologies - Dell Computer 2024 478
Fujitsu 2048 478
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 732 460
Xiaomi 1379 458
Zoom Int - Zoom Video Communications 1357 392
HP Compaq Computer Corp 1918 384
Lenovo Motorola 3506 381
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 357
MediaTek 471 357
Oracle Corporation 6396 353
4A Games 769 332
5nine Software 1841 321
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 312
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 376 305
ДОК 777 294
Meta Platforms - Facebook 4354 285
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 555 284
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6711 933
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6325 599
Россети Ленэнерго 2395 198
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 186
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6113 144
Carl Zeiss AG 299 114
Связной ГК 1351 110
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 102
Май - Майский чай - российская торговая компания 1065 81
РЖД - Российские железные дороги 1672 81
Белый Ветер 354 80
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 70
Лента - Сеть розничной торговли 1783 68
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 62
Магнит - Тандер - сеть магазинов 697 62
Tesla Motors 354 61
Евросеть 1402 61
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 240 59
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 967 54
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 397 53
TÜV Rheinland Group 104 53
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1923 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2500 50
Совкомбанк Совесть 269 48
BMW Group 415 45
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 45
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 126 43
Почта России ПАО 2047 40
X5 Group 862 39
Меркури - Mercury 232 37
101Hotels.com 714 37
eBay Inc 1603 36
EPIC Telecom Invest 200 35
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 34
Visa International 1888 33
ivi - Онлайн-кинотеатр 343 32
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 31
НСПК - Национальная система платежных карт 644 31
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 52 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 326 30
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3884 429
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17713 3258
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9433 3151
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8833 3127
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 6661 2941
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6823 2710
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40965 2699
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15274 2554
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11459 2470
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12952 2445
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5831 2430
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5720 2339
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17833 2209
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55461 2209
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3292 2161
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5748 2152
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12477 1947
DDR - Double data rate 2569 1850
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9537 1711
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3547 1633
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6574 1531
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4086 1481
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6979 1479
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9996 1404
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2461 1370
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25841 1349
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2830 1338
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13768 1290
Наушники - Headphones 3635 1271
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6232 1268
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5554 1180
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18052 1173
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13257 1164
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3269 1156
Google Android 12888 2541
Microsoft Windows 14694 2276
Linux OS 8561 1533
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 1471
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4399 1202
Apple iPhone - серия смартфонов 6725 1100
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 1042
Microsoft Windows 2000 12839 1034
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1452 1027
Intel Core - Семейство процессоров 1179 978
Intel x86 - архитектура процессора 1652 931
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1240 924
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 860
Intel Celeron - Серия процессоров 949 766
Apple iPhone 6 6293 729
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 721
Apple iPad 3765 676
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 867 656
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 642
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 937 593
Apple iOS 7016 578
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 772 567
Microsoft Windows 10 1559 558
Intel Pentium III 725 542
Microsoft Windows 7 1899 539
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 524
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 514
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 811 502
Intel Itanium 622 492
Microsoft Windows XP 2371 485
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 573 477
Samsung Galaxy 1067 446
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 656 426
Intel Core i - Cерия процессоров 479 422
Apple Mac - Apple Macintosh 2887 419
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 608 410
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1348 406
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2549 404
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 398
Apple MacBook - серия ноутбуков 868 395
Ксенин Алекс 314 209
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 185
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 114
Trump Donald J. - Трамп Дональд 375 93
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 152 74
Путин Владимир 2808 68
Евдокимов Андрей 75 67
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 370 65
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 63
Опанасенко Всеволод 129 61
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 80 57
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 55
Трушкин Константин 55 46
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 43
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 53 42
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 158 41
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 83 41
Покровский Иван 92 39
Moore Gordon - Мур Гордон 62 38
Lisa Su - Лиза Су 49 38
Медведев Дмитрий 1635 37
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 47 37
Шадаев Максут 710 34
Никифоров Николай 1172 30
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 29
Ким Александр 37 29
Иванов Борис 58 26
Володкович Вячеслав 85 26
Biden Joe - Байден Джо 81 25
Легостаева Светлана 41 25
Газаров Артур 77 25
Юсупов Ренат 114 25
Мишустин Михаил 526 25
Schiller Phil - Шиллер Филип 84 23
Копосов Максим 38 23
Абрамов Сергей 71 23
Наумов Максим 97 23
Jun Lei - Цзунь Лей 44 23
Смирнов Алексей 205 22
Шпак Василий 133 22
Россия - РФ - Российская федерация 126744 6207
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50699 3277
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15465 1968
Европа 21516 1206
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17270 1128
Япония 13035 1124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40247 1063
Китай - Тайвань 3816 1000
Южная Корея - Республика 6341 750
Германия - Федеративная Республика 12189 662
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13085 622
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13411 552
Солнце - звезда Солнечной системы 4951 495
Азия - Азиатский регион 5169 397
США - Калифорния 4688 365
Индия - Республика 5150 310
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15620 307
Франция - Французская Республика 7623 297
Канада 4739 249
Украина 7381 220
Финляндия - Финляндская Республика 3498 207
Земля - планета Солнечной системы 9995 186
Америка Северная 3123 172
США - Нью-Йорк 3103 168
США - Калифорния - Сан-Франциско 1394 168
Африка - Африканский регион 3312 160
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 155
Италия - Итальянская Республика 4248 150
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 146
Беларусь - Белоруссия 4549 141
Испания - Каталония - Барселона 719 135
Ближний Восток 2699 131
Испания - Королевство 3625 129
Нидерланды 3340 126
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 780 123
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6540 112
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2706 111
Израиль 2630 109
Сингапур - Республика 1789 109
Европа Восточная 3014 109
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21307 1464
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11090 1387
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4370 1240
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43103 1178
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43215 1123
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25077 1119
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15654 577
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10188 549
Ergonomics - Эргономика 1507 508
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11201 483
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4824 474
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9578 468
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1280 464
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14442 458
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5378 361
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4317 346
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8114 342
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4766 340
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3929 332
Английский язык 6247 332
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8599 326
Кремний - Silicium - химический элемент 1461 316
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4620 308
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6297 303
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1218 302
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3549 296
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4735 277
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4996 270
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7143 260
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2502 255
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1256 244
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 831 242
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2189 241
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3556 241
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4360 236
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4597 235
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2870 232
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6994 229
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4676 211
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4079 210
CNews - ZOOM.CNews 1763 764
DigiTimes - Издание 1299 353
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The Verge - Издание 511 118
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 111
Коммерсантъ - Издательский дом 1356 91
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 82
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AP - Associated Press 1994 57
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Forbes - Форбс 659 48
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1188 46
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Thomson Financial - Thomson First Call 206 14
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IDC Russia - IDC Россия 161 9
Check Point Global Threat Index 44 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 8
Microsoft Research 131 8
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 7
Omdia 20 7
РАН - Российская академия наук 1820 168
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1320 120
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 93
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 925 56
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 54
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 46
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 43
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 610 40
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 689 37
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 28
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 193 25
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 24
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 272 23
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 22
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 21
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 512 21
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 117 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 21
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 20
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 85 20
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 20
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 19
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 19
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 230 18
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 64 17
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 241 16
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 16
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 16
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 14
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 14
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 14
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 291 14
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 13
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 12
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 30 12
ТГУ - Томский государственный университет 133 12
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 11
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 215 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11858 571
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 224
Intel Developer Forum - IDF 274 157
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 123
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 120
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 113
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 112
CeBIT 461 93
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 48
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 42
День молодёжи - 27 июня 707 39
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 38
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 35
Международный женский день - 8 марта 283 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 28
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 23
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 22
CNews AWARDS - награда 435 22
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 14
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 14
Samsung Unpacked 26 14
Photokina 61 13
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 359 10
MacWorld Expo 35 10
PC Expo 36 10
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 115 9
LinuxWorld 53 9
Hot Chips 10 9
iF Design Awards 25 9
Red Dot Design Award 54 9
CNews FORUM Кейсы 149 8
Фотофорум 48 7
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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