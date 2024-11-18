Выпущен крошечный ПК с потрясающими возможностями апгрейда и полноценным процессором AMD. Он размером с ладонь и стоит как треть iPhone

Пользователь YouTube создал одноплатный ПК NexT-SBC на базе 4-нанометровым процессором AMD. Это крошечный ПК, который умещается на ладони, и это полноценное решение для дома или офиса – нужно лишь подключить к нему клавиатуру, мышь и монитор. Он стоит втрое дешевле iPhone 16 Pro.



«Заархивированный» настольный ПК

Пользователь YouTube под псевдонимом ETA Prime создал крошечный ПК с воздушным охлаждением, способный заменить собой полноразмерный системный блок. Как пишет портал Liliputing, он собрал его на процессоре AMD Ryzen 7 с архитектурой Zen 4 и топологией 4 нм, за счет чего ему не нужен массивный кулер, что и позволило сделать компьютер компактным.

Творение ЕТА Prime носит название NexT-SBC. Разработчик вышел с ним на краудфандинговую платформу Indiegogo и собирает деньги на его массовое производство. По заверениям автора, NexT-SBC будет стоить «до $329» (32,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 ноября 2024 г.), что составляет примерно треть цены нового смартфона Apple iPhone 16 Pro на 256 ГБ. Он стоит $999 (99,9 тыс. руб.).

YouTube К очевидным минусам новинки можно отнести. разве что, только впаянную оперативную память

О сроках начала производства NexT-SBC автор проекта не сообщает. Но он разместил на YouTube видеоролик, в котором продемонстрировал возможности своего творения, в том числе и ряде видеоигр. При этом дискретная графика в этом ПК не предусмотрена – вместо нее работает интегрированное в процессор решение.

Самая главная особенность

Главным преимуществом компьютера NexT-SBC, помимо его компактности, является наличие у него сразу трех слотов под SSD-накопители формата М.2 типоразмера 2280, притом каждый – с поддержкой PCI-E 4.0. Это означает, что NexT-SBC при необходимости можно превратить в ультимативное хранилище данных на несколько терабайт.

YouTube Не в каждом полноразмерном ПК найдется место под три слота М.2

Также в ПК есть до 32 ГБ оперативной памяти, и это высокоскоростные модули LPDDR5X-6400. Но если SSD легко поддаются замене, то слота SODIMM под планку оперативной памяти в NexT-SBC нет – RAM-память распаяна на системной плате и апгрейду не подлежит.

Полноценный настольный процессор

В качестве «кремниевого сердца» нового одноплатного ПК NexT-SBC используется процессор AMD Ryzen 7 7840HS, дебютировавший в конце апреля 2023 г. Согласно описанию с сайта AMD, Это настольный процессор (хотя может использоваться и в ноутбуках) с тепловыделением TDP на уровне 35-54 Вт в зависимости от нагрузки.

Чип имеет восемь ядер и 16 потоков (по два на ядро) и базовую частоту 3,8 ГГц, которая автоматически повышается до 5,1 ГГц. За обработку графики в нем отвечает подсистема Radeon 780M. Также есть кэш третьего уровня объемом 16 МБ.





Процессор по умолчанию поддерживается 64-битными операционными системами Windows 10 и Windows 11, а также 32- и 64-битными Linux Ubuntu и RHEL. В NexT-SBC его возможности раскрыты не полностью – он способен работать с 256 ГБ оперативной памяти, но такой комплектации у компьютера нет.

Один компьютер и три монитора

Еще одна «фишка» NexT-SBC – это широкий набор проводных интерфейсов. Разработчик предусмотрел два 2,5-гигабитных Ethernet-порта, четыре USB 3.0, один USB-C и пару HDMI 2.1. Таким образом, к компьютеру при необходимости можно подключать минимум два монитора одновременно, но на самом деле третий тоже поддерживается – это следует из спецификаций платы неттопа, которую доработал ЕТА Pride.

YouTube С разнообразием вариантов подключения NexT-SBC проблем не испытывает

На то, что NexT-SBC разработан не с нуля, указал пользователь Reddit под псевдонимом Old_Crows_Associate. На деле это модифицированная плата неттопа AOOSTAR GEM10, имеющего схожие характеристики, но стоящего значительно дороже – от $459 (45,9 тыс. руб.). Но AOOSTAR GEM10 – это полноценное решение с корпусом, тогда как NexT-SBC представляет собой системную плату со всем «навесным».

Исходя из спецификаций неттопа, новый NexT-SBC поставляется с модулями Wi-Fi 6 (2,4/5 ГГц), и Bluetooth 5.2. Полноразмерные порты USB – это USB 3.2, а USB-C – это USB 4. Компьютер поддерживает суммарный объем SSD до 12 ТБ.