Ноутбуков на базе быстрых и «холодных» процессоров ARM стало втрое больше за считанные недели. У Intel и AMD большая проблема

Всего за полгода количество ноутбуков под управлением Windows на процессорах ARM утроилось. Это небывалые темпы роста, и хотя в абсолютных числа таких мобильных ПК еще совсем мало, тот факт, что производители стремительно переключились на ARM-чипы, не сулит ничего хорошего для Intel и AMD, выпускающих процессоры на гораздо менее современной архитектуре х86.

Мир снова пошел за Apple

Глобальный рынок ноутбуков на базе ОС Windows начал очень быстро смещаться в сторону процессоров на архитектуре ARM. Как пишет The Register, всего лишь за шесть месяцев количество мобильных ПК с ARM-чипом внутри почти утроилось – их число выросло с 20 до 58.

В первую очередь это заслуга компании Qualcomm, одного из крупнейших разработчиков ARM-чипов. За последние месяцы 2024 г. она выпустила сразу несколько процессоров для различных типов ноутбуков – флагманских, средних и относительно бюджетных.

Производители непосредственно самих ноутбуков, оглядываясь на Apple, явно увидели в ARM-процессорах большие возможности. Apple еще в конце 2020 г. доказала всему миру, что процессоры с ARM-архитектурой почти во всем превосходят чипы на х86, будь то энергопотребление, производительность или температура во время работы. Более того, продолжает доказывать это до сих пор, (это видно на примере новейших чипов линейки М4), несмотря на все усилия компаний AMD и Intel – главных и почти единственных вендоров х86-процессоров в мире.

Microsoft в деле

Windows – это самая известная и распространенная настольная ОС во всем мире. Создавшая ее Microsoft вносит свой вклад в ускорение перехода ноутбуков с х86 на ARM – поддержка ARM-процессоров появилась еще с релизом Windows 10 летом 2015 г., а с релизом в октябре 2021 г. Windows 11 количество поддерживаемых системой чипов с такой архитектурой заметно увеличилось и продолжает расти.

Intel Intel очень старается делать современные процессоры . Но чипы на ARM ушли далеко вперед

Microsoft тоже весьма внимательно следит за тем, что делает Apple, ведь это ее, по сути, единственный серьезный конкурент на рынке настольных операционных систем. Apple уже дважды проходила через смену процессоров в своих ПК – в 2006 г. она отказалась от PowerPC в пользу Intel, а в июне 2020 г. оставила Intel в прошлом и переключилась на собственные чипы ARM. Также она сделала оба эти перехода максимально безболезненными для пользователей – в обоих случаях она предоставила им программный инструмент, позволявший запускать написанный для старой архитектуры софт на новом «железе».

Microsoft сделала то же самое. К релизу новых ARM-процессоров Qualcomm для ноутбуков она приготовила аналогичный инструментарий, который оказался как нельзя кстати. Сообщество разработчиков ПО для Windows гораздо более фрагментировано в сравнении с macOS, и далеко не все из них спешат добавлять в свои программы нативную поддержку архитектуры ARM.

Мир явно меняется

Трехкратный рост числа ARM-ноутбуков всего за шесть месяцев является убедительным признаком растущего интереса OEM-производителей к этой архитектуре, пишет The Register. И это тот всплеск, на который надеялись сторонники ARM – он может означить, что крупные игроки, по крайней мере, готовы дать шанс ноутбукам на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X.

Для самой же Qualcomm реальная проблема заключается не только в том, чтобы завоевать OEM-производителей, но и в том, удастся ли ей превратить эти ноутбуки на ARM-чипах в устройства, которые потребители действительно покупают. На данный момент Intel и AMD правят на рынке Windows-ноутбуков, и хотя большой и скорый прорыв ARM в этом сегменте все еще вполне ожидаем, все будет зависеть исключительно от объемов продаж. Впрочем, пример Apple, которая спустя четыре года с момента перехода на ARM лишь укрепила свои позиции на рынке ноутбуков, указывает, что у х86 в этом сегменте могут быть большие проблемы.

На успех указывают и финансовые показатели самой Qualcomm. IV квартал финансового 2024 года она завершила с выручкой $10,2 млрд (рост 19% год к году) и чистой прибылью $2,92 млрд – она выросла на 96%. Годовая выручка Qualcomm показала 9-процентный рост до $39 млрд, а ее чистая прибыль подскочила на 40% до $10,14 млрд.

Intel и AMD, два заклятых конкурента, десятилетиями спорящие, чьи х86-процессоры лучше, явно чувствуют угрозу со стороны ARM. Чтобы победить этого врага, они даже решили объединиться – в октябре 2024 г. CNews писал, что они будут плечом к плечу работать над развитием архитектуры х86.