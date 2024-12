Линус Торвальдс крайне грубо обругал функции процессоров Intel и AMD в ядре Linux и призвал разработчиков не присылать этот «глупый код»

Линус Торвальдс раскрыл свое отношение к уровням функций AMD64 и x86-64. Он считает их «идиотизмом» и «безумным артефактом», а также призвал разработчиков не вносить связанный с этими уровнями код в ядро Linux. Но высказал он это с использованием грубых «туалетных» терминов.

Уровни на свалку

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) в свойственной ему эксцентричной манере высказался по поводу так называемых «уровней функций» архитектуры AMD64 и x86-64 и их присутствия в коде яда Linux. Он открыто назвал их «глупым артефактом», который «должен умереть» (some crazy glibc artifact and is stupid and needs to die)

Линус прошелся по уровням в рамках обычного, ничего не предвещавшего обсуждения изменений к новой сборке Linux Kconfig. Как оказалось, Торвальдса очень сильно раздражает сам факт, что разработчики из сообщества Linux решили делить все функции архитектур AMD64 и x86-64 на несколько уровней.

«Пораскинув мозгами, давайте не будем переходить на микроархитектурные уровни x86-64. Это глупое место», – так Торвальдс озаглавил свой пост (On second thought , let’s not go to x86-64 microarchitectural levels. ‘Tis a silly place).

Туалетные сравнения Торвальдса

В самом сообщении Торвальдс решил не тратить много времени на подбор слов и эпитетов. «Все эти наименования v2, v3, v4 и т. д., похоже, являются каким-то безумным артефактом glibc, они глупые и должны умереть», – заявил он. (The whole "v2", "v3", "v4" etc naming seems to be some crazy glibc artifact and is stupid and needs to die).

YouTube Торвальдс в последние месяцы за словом в карман не лезет

По его словам, уровни функций архитектуры не имеют никакого отношения ни к чему. Затем он обратился напрямую к разработчикам, трудящимся над ядром Linux, с просьбой не вносить их в исходники ядра. Здесь Торвальдс использовал аналогии с естественными процессами организма и назвал эти предмет его недовольства коротко и емко – mind-fart. Редакция CNews не может привести перевод этого выражения ввиду отсутствия подходящих словосочетаний в литературном русском языке.

Торвальс не понимает

Сразу после своей емкой туалетной фразы Торвальдс честно признался, что совершенно без понятия, кто придумал эти уровни микроархитектуры, но на всякий случай поспешил назвать идею этих людей мусором. «Я понятия не имею, кто придумал этот мусор про "уровни микроархитектуры", но, насколько я могу судить, это совершенно неофициально, и это полностью сломанная модель», – написал создатель Linux (I have no idea who came up with the "microarchitecture levels" garbage, but as far as I can tell, it's entirely unofficial, and it's a completely broken model).

Затем он заявил, что все уже придумано заранее, и что не нужно ничего изобретать дополнительно. «Существует вполне реальная модель микроархитектурных особенностей, и это биты CPUID. Попытка линеаризировать эти биты технически неверна, поскольку эти вещи просто не являются какой-то линейной прогрессией», – написал Торвальдс.

От простого к сложному

В конце своей тирады Торвальдс написал: «Мы не внедряем этот идиотизм в ядро» (We are *NOT* introducing that idiocy in the kernel). Он также заявил, что использование уровней не упрощает, а усложняет работу.

«Высокохудожественный» пост Торвальдса

«И что еще хуже, это "упрощение", которое буквально добавляет сложности. Теперь

вместо того, чтобы спрашивать "поддерживает ли этот процессор инструкцию cmpxchgb16?", вместо этого вопрос становится таким: "что, черт возьми, означает "v3"» еще раз?"» (And worse, it's a "simplification" that literally adds complexity. Now instead of asking "does this CPU support the cmpxchgb16 instruction?", the question instead becomes one of "what the hell does 'v3' mean again?").

На кого «наехал» Торвальдс

Может показаться, что уровни микроархитектуры – это какое-то новое понятие, только что появившееся и понравившееся всем, кроме Торвальдса. На деле им уже пять лет – функции микроархитектуры поделил на уровни Флориан Ваймер (Florian Weimer), ИБ-специалист из Red Hat. На начальном этапе было предложено всего три уровня, и не v1-v4, о которых говорит Торвальдс, а А, В и С. Позже к нему добавился уровень D.

Сами уровни – это способ классификации функций центрального процесса в хронологическом порядке. По задумке автора, они нужны для упрощения совместимости «железа» и ПО (в данном случае – ядра Linux).

Прислушаться придется

Торвальдс в последние годы нередко использует экспрессивную лексику и ругань в обращении к разработчикам. А также он смеет называть россиян, годами работавших над Linux, «кучкой русских троллей» и, не скрывая, поддерживает их изгнание из состава мейнтейнеров на почве антироссийских санкций.

Но при этом Торвальдс все же имеет вес, притом уже не только в сообществе разработчиков Linux. Как сообщал CNews, осенью 2024 г. была создана инициативная группа по спасению архитектуры х86, развитие которой как таковое давно остановилось, если судить по тому, как далеко вперед ушли процессоры на архитектуре ARM. Торвальдс входит в ее состав, так что есть вероятность, что его слова по поводу уровней функций архитектуры будут услышаны и приняты к сведению.