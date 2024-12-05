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Новый удар по Intel. Производители настольных ПК переходят на процессоры с архитектурой ARM

Производители настольных компьютеров с Windows начали разработку моделей на процессорах с архитектурой ARM. До этого данная ниша почти полностью была занята х86-чипами, и большую часть рынка удерживала Intel. Аналогичные процессы уже происходят в сегментах ноутбуков и серверов. Для Intel это очередной удар, так как ARM-процессоры во всем лучше и современнее, чем х86.

По примеру Apple

Настольные компьютеры под управлением Windows в очень скором будущем начнут переходить на процессоры с архитектурой ARM. Разработчики уже приступили к их созданию – как пишет Tom’s Hardware, первой, кто выпустит такой ПК в розницу, может стать китайская компания Geekom.

В настоящее время Geekom работает над компьютером QS Mini PC, представляющим собой крошечный неттоп размером с небольшую шкатулку. Внутри него будет располагаться процессор Qualcomm Snapdragon X Elite, первоначально созданный для премиальных ноутбуков, но вполне пригодный и для использования в стационарных ПК.

Первой, кто решился массово выпускать настольные ПК на ARM-процессорах, стала Apple, в 2020 г. она разорвала контракт с Intel и перешла на чипы собственной разработки, и в настоящее время у нее уже есть целая серия десктопов с ARM-чипом внутри. Осенью 2024 г. эту коллекцию пополнил новейший Mac Mini на процессоре М4, который стал вдвое компактнее предыдущего поколения и теперь является одним из самых крошечных неттопов в мире. При этом в его корпусе уместился еще и блок питания.

Intel не поздоровится

Сегмент Windows-неттопов и тем более полноразмерных системных блоков, а также моноблоков – это традиционно вотчина компании Intel и немного ее прямого конкурента в лице AMD. ПК собираются на их процессорах даже не годами – десятилетиями, но все они имеют архитектуру х86.

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YouTube
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Такие чипы в реалиях 2024 г. проигрывают ARM-решениям по всем основным характеристикам – они зачастую медленнее, всегда выделяют больше тепла при работе и расходуют больше энергии, вследствие чего производителям неттопов на их основе приходится выбирать между слабыми ноутбучными чипами, чтобы они не перегревались в небольшом корпусе, или жертвовать компактностью и ставить полноценные десктопные процессоры, оснащая их габаритной системой охлаждения.

Intel, как основному игроку на этом рынке, появление ПК на процессорах ARM не сулит ровным счетом ничего хорошего. Компания переживает трудности – она в финансовой яме, ее 10-нанометровые процессоры почти не способны на равных конкурировать с 5-нанометровыми решениями AMD, к тому же в начале декабря 2024 г. она лишилась генерального директора. Помимо этого, над ней висит угроза разделения или утраты самостоятельности. CNews писал, что ее хотела приобрести Qualcomm, производитель Snapdragon X Elite – того самого процессора, на котором Geekom строит свой новый неттоп QS Mini PC. Пока что Qualcomm от этой идеи отказалась, так как в своем нынешнем состоянии Intel не видится ей хорошим вложением средств. Но она вполне может передумать и прибрать Intel к рукам.

С появлением ARM-десктопов давление на Intel может возрасти. Windows уже давно умеет работать с ARM-процессорами, к тому же в ней есть инструментарий для запуска на ARM-железе программ, рассчитанных для работы с х86-чипами.

Еще есть шанс

Geekom пока что только объявила о разработке QS Mini PC и указала на модель установленного в нем процессора. Сроки релиза потенциально первого серийного Windows-компьютера на современном ARM-процессоре она на момент публикации материала не озвучивала.

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Цифровизация

Также пока нет информации о спецификациях QS Mini PC. По данным Tom’s Hardware, компьютер получит корпус с стиле нового Apple Mac Mini, но только с правильно расположенной кнопкой питания. На передней панели ПК расположатся два полноразмерных порта USB и комбинированный 3,5-миллиметровый разъем для проводной гарнитуры.

Таким образом, у Intel еще есть время, чтобы улучшить свои х86-процессоры. Она идет в этом направлении, даже объединилась с AMD для развития архитектуры х86. Но может оказаться так, что она все же не успеет, поскольку ноутбуки на ARM-чипах уже есть в давно существуют.

Геннадий Ефремов

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