Санкции США ударили точно в цель. Китай отброшен на годы назад в производстве современных процессоров

Huawei слишком медленно осваивает новые техпроцессы, считают западные эксперты. По их прогнозам, в 2025 г. она доберется только до 7 нм – это уровень AMD образца 2020 г. Задержка в освоении компанией новых техпроцессов – прямое следствие санкций США. Теперь Huawei сильно отстает от американских Qualcomm и Apple – они еще в 2023 г. перешли на 3 нм. Тайваньская MediaTek тоже впереди со своими 4-нанометровыми чипами.

5 нм – пока недостижимая цель

Китайский техногигант Huawei ощутимо замедлился в освоении новых технологических процессов. Несмотря на то, что у него уже есть собственный инструментарий для разработки процессоров, и что полным ходом идет строительство собственной сети фабрик по выпуску микросхем, новые топологии ему пока недоступны.

Как пишет агентство Bloomberg, при сохранении нынешних темпов развития Huawei доберется до технологии 7 нм лишь в 2025 г. Для сравнения, американские Apple и Qualcomm располагают чипами с техпроцессом 3 нм с 2023 г., и с того же периода у тайваньской MediaTek есть 4-нанометровые процессоры.

Все три компании выпускают свои CPU на фабриках компании TSMC, которой строжайше запрещено производить микросхемы для Huawei по современным стандартам. Bloomberg пишет, что основная причина такой медлительности китайской компании в том, введенные против нее американские санкции начали действовать, как им подобает.

Работа кипит

Несмотря на все ограничения, Huawei продолжает работать над новыми микросхемами. В частности, сейчас она трудится как минимум над двумя процессорами семейства Ascend для ускорителей искусственного интеллекта для конкуренции с решениями американской Nvidia. Но это будут 7-нанометровые чипы – у компании AMD, к примеру, 7-нанометровые Ryzen впервые появились в ассортименте осенью 2020 г.

Henry & Co. / Unsplash Китай пока не в силах сократить отставание от США в вопросе доступа к современным техпроцессам

Связь между отставанием Huawei от прямых конкурентов и давлением США очевидна. Из-за санкций китайские контрактные производители чипов, которым, в отличие от TSMC. не запрещено сотрудничать с Huawei по части выпуска современных микросхем, не могут закупать аппаратуру для их выпуска, в частности, литографические сканеры нидерландской ASML, работающие с экстремальным ультрафиолетом (EUV).

В связи с этим как минимум до 2026 г. все основные чипы Huawei будут выпускаться по старым технологиям, пишет Bloomberg со ссылкой на пожелавших остаться анонимными собеседников. По их словам, это в полной мере касается как чипов для ускорителей ИИ, так и мобильных CPU для смартфонов и планшетов.

Дальше будет только хуже

В настоящее время Huawei отстает от Apple, AMD, Nvidia и Qualcomm и по времени, и по техническому вооружению. В первом случае отставание уже составляет более пяти лет – премьера 5-нанометрового Qualcomm Snapdragon 888 прошла в декабре 2020 г., а Huawei в 2025 г дойдет только до 7 нм.

В технологическом плане разрыв тоже весьма серьезный. Пока в 2025 г. Huawei доберется до 7 нм, ключевые клиенты TSMC уже будут иметь доступ к топологии 2 нм.

Партнеры Huawei лишь подливают масло в огонь. Китайская компания Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), крупнейший в КНР контрактный вендор микросхем, в настоящее время испытывает трудности с выпуском крупных партий даже 7-нанометровых чипов. По словам собеседника Bloomberg, 7-нанометровые производственные линии шанхайской компании страдают от проблем с низкой производительностью и надежностью. Маловероятно, что Huawei сможет обеспечить достаточное количество процессоров для смартфонов и чипов ИИ в ближайшие годы, добавил источник агентства.

Надежды на местного производителя нет

Представители Huawei и SMIC к моменту выхода материала не комментировали приведенную Bloomberg информацию. В последние годы Huawei взяла на себя ключевую роль в усилиях Китая по достижению самодостаточности в критических областях, включая полупроводники и ИИ. Но неудачи и отставания Huawei, несмотря на поддержку со стороны государства и крупные инвестиции в НИОКР, лишь подчеркивает огромные трудности, с которыми сталкивается Пекин в попытках догнать США в новых технологиях.

Одной из самых больших проблем является низкое качество китайского оборудования для выпуска микросхем. Власти Китая хотят, чтобы местные производители микросхем использовали больше аппаратуры отечественных поставщиков, чтобы оживить внутреннюю экосистему. Но КНР все еще зависит от поставок EUV-сканеров нидерландской ASML.

Китай придумал, как использовать сканеры глубокого ультрафиолета (DUV) местного производства для выпуска микросхем по современным техпроцессам, но эта технология по сравнению с современной EUV-литографией не только более ресурсоемка, но и подвержена различным сбоям, а также менее производительна.

По словам собеседника Bloomberg, в итоге идея с внедрением этой технологии успехом не увенчалась из-за некачественного местного оборудования, используемого в сочетании с системами DUV компании ASML. По крайней мере на одной опытной производственной линии инженеры были вынуждены заменить китайское оборудование на иностранное, чтобы обеспечить приемлемый выход продукции.

Между тем, Huawei ежегодно требуются десятки миллионов процессоров под брендом Kirin для собственных смартфонов, и компания намерена производить сотни тысяч чипов Ascend AI, по источника Bloombert, знакомого с бизнесом компании.

Шанс на прорыв все еще есть

Не исключено, что Huawei все же смогла припрятать козырь в рукаве. Она готовится к премьере новых смартфонов серии Mate 70, которые, вполне вероятно, будут собраны на ее новом, ранее не анонсированном процессоре.

Все технические детали о смартфоне и его внутренних компонентах засекречены. Дебют линейки Mate 70 назначен на 26 ноября 2024 г.