Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen
Опубликованы тесты китайского процессора Zhaoxin KaiXian KX-7000 с архитектурой х86. Во многих современных бенчмарках он уже догоняет чипы Intel и AMD. Но проблема в том, что KX-7000 соревнуется не с новыми американскими чипами – в его соперниках оказались четырех- и семилетний CPU, с которыми он пока не совладал. Так что революция на рынке х86-процессоров если и произойдет, то не в ближайшее время.
США нечего бояться
В Сети появились результаты тестирования сравнительно нового китайского процессора KaiXian KX-7000 с архитектурой х86, пишет Tom’s Hardware. За ним стоит компания Zhaoxin, которую при поддержке властей Шанхая (КНР) основала фирма Via – в прошлом очень серьезный конкурент AMD и Intel в сегменте х86-чипов, но теперь угрозы она представляет.
Премьера KaiXian KX-7000 и других процессоров серии 7000 состоялась в конце 2023 г., однако тесты во всем известны бенчмарках были проведены только сейчас. На момент анонса предполагалось, что KaiXian KX-7000 если не обойдет чипы Core и Ryzen, то как минимум сравняется с ними. Собственно, так и и произошло, вот только догнать ему удалось четырехлетний Ryzen 5 5600G и семилетний базовый Core i3-8100, и то лишь в ряде тестов.
При этом KaiXian KX-7000 базируется на новой архитектуре, само наличие которой должно обеспечить ему прирост производительности в сравнении с предшествующим поколением. Но до величия китайским х86-процессорам, очевидно, пока еще очень далеко, в том числе и потому, что у KaiXian KX-7000 больше ядер, чем у каждого из его соперников, но это не уберегло его об проигрыша.
Авторитетные данные
Таблицу с результатами сравнения процессоров опубликовал известный профильный портал PC Watch. По его данным, KaiXian KX-7000 содержит в себе восемь ядер, 4 МБ кэша второго уровня и 32 МБ кэша L3, но при этом не поддерживает многопоточность. Чип работает с оперативной памятью DDR4-3200 или DDR5-4800, для которой у него есть два канала.
Также в KaiXian KX-7000 присутствуют 24 линии PCIe 4.0, что указывает на его современность.
Его первый конкурент – это шестиядерный Ryzen 5 5600G (архитектура Zen 3, 12 потоков, частота 3,9-4,4 ГГц, 3 МБ кэша L2, 16 МБ L3, два канала DDR4-3200, 16 линий PCIe 3.0, тепловыделение 65 Вт, выпущен в 2021 г.) Второй соперник – Core i3-8100 на четырех ядрах (поколение Coffee Lake, четыре потока, 3,60 ГГц, кэш 6 МБ, два канала DDR4-2400, 16 линий PCIe 3.0, TDP 65 Вт, релиз в IV квартале 2017 г.).
Хотя эти процессоры относятся к разным годам выпуска и даже позиционировались по-разному при выпуске, они работают на схожей тактовой частоте. Но в арсенале KaiXian KX-7000 есть поддержка более современных технологий. Впрочем, на его производительность это не повлияло.
|Бенчмарк
|KiaXian KX-7000/8
|Core i3-8100
|Ryzen 5 5600G
|CPU-Z | ST
|335,9
|422,2
|615,3
|CPU-Z | MT
|2517,2
|1618,4
|4790,5
|Cinebench R23 | ST
|584
|953
|1 435
|Cinebench R23 | MT
|3 595
|3 585
|10 387
|3DMark | Time Spy
|42
|469
|1 440
|3DMark | Fire Strike
|86
|1 150
|3 662
|3DMark | Night Raid
|936
|5 771
|16 147
|3DMark | Time Spy | RX 6400
|3 512
|3 504
|3 735
|3DMark | Fire Strike | RX 6400
|8 632
|9 140
|10 327
|3DMark | Night Raid | RX 6400
|26 506
|24 076
|34 204
|Dragon Quest X | iGPU
|2 518
|4 704
|12 137
|Dragon Quest X | RX 6400
|4 808
|7 387
|9 505
|Final Fantasy XIV | RX 6400
|6 578
|7 186
|8 521
|Потребление энергии в CB R23
|112 Вт
|64 Вт
|102 Вт
|Потребление энергии в CB R24
|38 Вт
|23 Вт
|24 Вт
Источник: Tom's Hardware
Китайские процессоры нуждаются в доработке
Специалисты PC Watch проверили возможности KaiXian KX-7000 в различных тестах, включая реалистичные (проверка производительности в видеоиграх Final Fantasy XIV и Dragon Quest X) и синтетические. К последним относятся бенчмарки 3DMark, CPU-Z и Cinebench R23.
Почти во всех тестах китайский чип проиграл американским конкурентам с огромным отставанием, что особенно заметно в игре Dragon Quest X при использовании интегрированной графики. KaiXian KX-7000 получил в полтора раза меньше баллов, нежели семилетний Core i3-8100, и почти в пять раз меньше, чем Ryzen 5 5600G.
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В той же игре, но при использовании дискретной графики AMD Radeon RX 6400, китайский чип заметно сократил отставание. Это дает основания полагать, что встроенная в KaiXian KX-7000 видеоподсистема еще очень далека от своих американских аналогов, даже не очень современных.
Подтверждением этих выводов служат и результаты процессоров в бенчмарке 3DMark в режиме Time Spy с видеокартой RX 6400. Здесь KX-7000 шел с соперниками почти на равных.
Аналитики Tom’s Hardware пришли к аналогичному мнению. По их словам, производительность встроенного в китайский процессор графическое ядро «настолько мала, что обсуждать ее не имеет смысла» (so low that it does not really make sense to discuss it).
Да и в целом, похоже, новейшая микроархитектура Zhaoxin все еще на многие годы отстает от решений AMD и Intel с точки зрения однопоточной производительности. Она также отстает от конкурентов с точки зрения энергопотребления и эффективности. Например, в ряде тестов KX-7000 потреблял вдвое больше энергии, нежели Core i3-8100.