Китай почти научился делать достойные х86-процессоры. Они лишь слегка отстают от Intel Core и AMD Ryzen

Опубликованы тесты китайского процессора Zhaoxin KaiXian KX-7000 с архитектурой х86. Во многих современных бенчмарках он уже догоняет чипы Intel и AMD. Но проблема в том, что KX-7000 соревнуется не с новыми американскими чипами – в его соперниках оказались четырех- и семилетний CPU, с которыми он пока не совладал. Так что революция на рынке х86-процессоров если и произойдет, то не в ближайшее время.

США нечего бояться

В Сети появились результаты тестирования сравнительно нового китайского процессора KaiXian KX-7000 с архитектурой х86, пишет Tom’s Hardware. За ним стоит компания Zhaoxin, которую при поддержке властей Шанхая (КНР) основала фирма Via – в прошлом очень серьезный конкурент AMD и Intel в сегменте х86-чипов, но теперь угрозы она представляет.

Премьера KaiXian KX-7000 и других процессоров серии 7000 состоялась в конце 2023 г., однако тесты во всем известны бенчмарках были проведены только сейчас. На момент анонса предполагалось, что KaiXian KX-7000 если не обойдет чипы Core и Ryzen, то как минимум сравняется с ними. Собственно, так и и произошло, вот только догнать ему удалось четырехлетний Ryzen 5 5600G и семилетний базовый Core i3-8100, и то лишь в ряде тестов.

FreePik x86-процессоры, не уступающие западным аналогам, Китай делать пока не научился

При этом KaiXian KX-7000 базируется на новой архитектуре, само наличие которой должно обеспечить ему прирост производительности в сравнении с предшествующим поколением. Но до величия китайским х86-процессорам, очевидно, пока еще очень далеко, в том числе и потому, что у KaiXian KX-7000 больше ядер, чем у каждого из его соперников, но это не уберегло его об проигрыша.

Авторитетные данные

Таблицу с результатами сравнения процессоров опубликовал известный профильный портал PC Watch. По его данным, KaiXian KX-7000 содержит в себе восемь ядер, 4 МБ кэша второго уровня и 32 МБ кэша L3, но при этом не поддерживает многопоточность. Чип работает с оперативной памятью DDR4-3200 или DDR5-4800, для которой у него есть два канала.

Также в KaiXian KX-7000 присутствуют 24 линии PCIe 4.0, что указывает на его современность.

Его первый конкурент – это шестиядерный Ryzen 5 5600G (архитектура Zen 3, 12 потоков, частота 3,9-4,4 ГГц, 3 МБ кэша L2, 16 МБ L3, два канала DDR4-3200, 16 линий PCIe 3.0, тепловыделение 65 Вт, выпущен в 2021 г.) Второй соперник – Core i3-8100 на четырех ядрах (поколение Coffee Lake, четыре потока, 3,60 ГГц, кэш 6 МБ, два канала DDR4-2400, 16 линий PCIe 3.0, TDP 65 Вт, релиз в IV квартале 2017 г.).

Хотя эти процессоры относятся к разным годам выпуска и даже позиционировались по-разному при выпуске, они работают на схожей тактовой частоте. Но в арсенале KaiXian KX-7000 есть поддержка более современных технологий. Впрочем, на его производительность это не повлияло.

Сравнение процессоров KiaXian KX-7000/8, Core i3-8100 и Ryzen 5 5600G

Бенчмарк KiaXian KX-7000/8 Core i3-8100 Ryzen 5 5600G CPU-Z | ST 335,9 422,2 615,3 CPU-Z | MT 2517,2 1618,4 4790,5 Cinebench R23 | ST 584 953 1 435 Cinebench R23 | MT 3 595 3 585 10 387 3DMark | Time Spy 42 469 1 440 3DMark | Fire Strike 86 1 150 3 662 3DMark | Night Raid 936 5 771 16 147 3DMark | Time Spy | RX 6400 3 512 3 504 3 735 3DMark | Fire Strike | RX 6400 8 632 9 140 10 327 3DMark | Night Raid | RX 6400 26 506 24 076 34 204 Dragon Quest X | iGPU 2 518 4 704 12 137 Dragon Quest X | RX 6400 4 808 7 387 9 505 Final Fantasy XIV | RX 6400 6 578 7 186 8 521 Потребление энергии в CB R23 112 Вт 64 Вт 102 Вт Потребление энергии в CB R24 38 Вт 23 Вт 24 Вт

Китайские процессоры нуждаются в доработке

Специалисты PC Watch проверили возможности KaiXian KX-7000 в различных тестах, включая реалистичные (проверка производительности в видеоиграх Final Fantasy XIV и Dragon Quest X) и синтетические. К последним относятся бенчмарки 3DMark, CPU-Z и Cinebench R23.

Почти во всех тестах китайский чип проиграл американским конкурентам с огромным отставанием, что особенно заметно в игре Dragon Quest X при использовании интегрированной графики. KaiXian KX-7000 получил в полтора раза меньше баллов, нежели семилетний Core i3-8100, и почти в пять раз меньше, чем Ryzen 5 5600G.

В той же игре, но при использовании дискретной графики AMD Radeon RX 6400, китайский чип заметно сократил отставание. Это дает основания полагать, что встроенная в KaiXian KX-7000 видеоподсистема еще очень далека от своих американских аналогов, даже не очень современных.

Подтверждением этих выводов служат и результаты процессоров в бенчмарке 3DMark в режиме Time Spy с видеокартой RX 6400. Здесь KX-7000 шел с соперниками почти на равных.

Аналитики Tom’s Hardware пришли к аналогичному мнению. По их словам, производительность встроенного в китайский процессор графическое ядро «настолько мала, что обсуждать ее не имеет смысла» (so low that it does not really make sense to discuss it).

Да и в целом, похоже, новейшая микроархитектура Zhaoxin все еще на многие годы отстает от решений AMD и Intel с точки зрения однопоточной производительности. Она также отстает от конкурентов с точки зрения энергопотребления и эффективности. Например, в ряде тестов KX-7000 потреблял вдвое больше энергии, нежели Core i3-8100.