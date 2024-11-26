«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Российские процессоры Baikal снова начали поставляться в Россию, об этом сообщил замминистра промышленности Василий Шпак. Пока пришла только небольшая партия в 1 тысячу штук. Однако для отрасли это важный шаг, потому что с 2022 г. производство российских процессоров из-за санкций прекратили, а часть готовых процессоров застряла на границе.

Baikal дома

Как выяснил CNews, в Россию пришла 1 тыс. российских серверных процессоров Baikal-S (разработчик «Байкал Электроникс»). Об этом во время обхода стендов в рамках форума «Электроника России» сообщил замминистра промышленности Василий Шпак.

По словам собеседника на рынке электроники, «большая часть процессоров уже распределена». «Компании стали в очередь за процессорами», — добавил он.

Летом 2022 г. «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных CPU Baikal-S после разрыва отношений с тайваньской TSMC, писал «Коммерсант». Тайвань, где находится производственная фабрика TSMC, в марте 2022 г. присоединился к западным санкциям, введенным в отношении России на фоне спецоперации на Украине.

«Байкал Электроникс» Чипы Baikal-S снова приходят в Россию

Как стало известно со слов главы Минцифры Максута Шадаева, уже произведенные процессоры Baikal и «Эльбрус» в количестве нескольких партий в декабре 2022 г. застряли за границей. Завод отказался отправлять их в Россию.

Представители «Байкал Электроникс» отказались отвечать на вопрос, когда и сколько ждать процессоров в будущем, а также где удалось наладить их выпуск.

Характеристики процессора

Серверный ARM-процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал Электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик. Датой окончания проекта изначально было прописано 30 ноября 2019 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

Ранее сообщалось, что ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

В январе 2023 г. CNews писал о том, что российская компания «Элпитех» выпустила первую серверную систему хранения данных (СХД) на последнем из пошедших в серию в линейке «Байкал» процессоре Baikal-S.

Первую инженерную партию чипов «Байкал Электроникс» получила в октябре 2021 г. Пришли они с тайваньской контрактной фабрики TSMC. В компании ожидали, что полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук придет до конца III кв. 2022 г. Однако весной 2022 г. на Россию обрушились санкции.

Наладить их выпуск на территории России не представляется возможным — в стране нет подходящих для этого производственных мощностей, самый современный техпроцесс, освоенный отечественными вендорами микросхем — это 65 нм прямиком из начала XXI века.

«Байкал Электроникс» возлагала большие надежды на российский рынок серверных процессоров, на что указывает, в том числе, и дорожная компании до 2025 г., опубликованная летом 2021 г. В ней сказано, что «Байкал Электроникс» хотела начать захват рынка с выпуска Baikal-S, а затем приступить к производству других процессоров. В планы компании входил выпуск 300 тыс. процессоров до конца 2022 г. на мощностях TSMC. К 2025 г. объем производства планировалось довести до 600 тыс. единиц.

Не много, но уже хорошо

Тысяча микроконтроллеров — это начальная партия, сообщил CNews директор по развитию Softlogic Дмитрий Ракович. «Конечно, потребности отечественной индустрии в микроэлектронике исчисляются миллионами, однако эта первая тысяча чипов — важный шаг вперед, — отметил он. — Она позволяет компаниям начать интеграцию данного решения в производство и разработку, а также протестировать его применение в новых изделиях. Вероятно, процесс интеграции и адаптации займет не менее года».

«Не существует в России компании, которая бы заместила производство устройств на базе 16 нм техпроцесса на горизонте ближайших 2-3 лет и когда такой будет освоен тоже не ясно, — отмечает гендиректор SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. — Поэтому сейчас поставка даже тысячи процессоров Baikal-S — это первый вздох после достаточно долгого и тяжелого перерыва, в котором вообще стоял вопрос в принципе о жизнеспособности производителей оборудования, работающих с данными на современных комплектующих».

По мнению Квашенкиной, это небольшая поставка, но знаковая.

Чипы «Байкала»

АО «Байкал Электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. В продуктовом портфеле компании представлены чипы Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S.

В июле 2021 г. «Байкал Электроникс» сообщила о намерении инвестировать порядка 23 млрд руб. в расширение линейки выпускаемых ею процессоров и в период до 2025 г. и нарастить объемы их производства до 600 тыс. штук. Тогда же стало известно об интересе организации к открытой архитектуре RISC-V.

В ноябре 2021 г. «Байкал Электроникс» получила от Минпромторга в виде госсубсидий 9,44 млрд руб. на создание двух новых процессоров из линейки «Байкал» Baikal-L для мобильных устройств и Baikal-S2 чипа для «дата-центров». Инженерные образцы первого чипа компания намеревалась получить в 2023 г., а Baikal-S2 — в 2025 г.

Компания «Байкал Электроникс» на протяжении нескольких лет не анонсирует новые процессоры. Одна из последних ее новинок – серверный чип Baikal-S, производство которого началось в октябре 2021 г. Также летом 2021 г. состоялся анонс процессоров «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2».