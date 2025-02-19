Тонущую Intel спасет заклятый враг. AMD не допустит продажи конкурента. В чем ее интерес

AMD может заблокировать продажу Intel из-за соглашения о кросс-лицензионном лицензировании. Фактически, она может помешать самой себе остаться без главного конкурента на рынке х86-процессоров, которого она пытается уничтожить не годами – десятилетиями.

Протянуть руку поверженному врагу

Компания AMD, один из двух крупнейших в мире производителей процессоров на архитектуре х86, может помешать любой сделке по продаже и разделу Intel, пишет Tom’s Hardware. Причина тому – кросс-лицензионные соглашения между компаниями.

Intel – второй сильнейший игрок на рынке х86-чипов, и AMD с 1970-х годов перманентно конкурирует с ней. Последние семь лет у AMD получается наносить Intel один ощутимый удар за другим благодаря своим более современным, нежели Core и Xeon, процессорам Ryzen и Epyc.

Другими словами, AMD сыграла далеко не последнюю роль в том, что Intel оказалась в крайне незавидном финансовом положении. ИТ-гигант с мировым именем завершил 2024 г. с рекордным для себя убытком, а в 2025 г. ему пока нечего предложить в качестве альтернативы новейшим чипам AMD. Тем не менее, именно AMD может в итоге прийти Intel на выручку.

Внезапный лучик надежды

За годы непрерывной борьбы AMD и Intel подписали множество кросс-лицензионных соглашений, последнее из которых было заключено в 2009 г. Эти документы дают обеим компаниям возможность использовать патенты друг друга в собственных разработках и оберегают от судебных исков.

AMD AMD не даст Intel погибнуть

Это касается всех наработок компаний – процессоров, видеочипов и пр. Например, AMD имеет полное право производить процессоры на базе архитектуры x86 с инструкциями Intel, в то время как Intel может внедрять инновации AMD в свои собственные чипы, будь то центральные процессоры или видеочипы – компания пока что безуспешно пытается захватить хотя бы часть рынка дискретных видеокарт, два десятилетия назад поделенного между AMD и Nvidia.

При этом ни AMD, ни Intel де-юре не могут выпускать процессоры под сокеты конкурента. Например, мир не увидит новый Core под сокет АМ5, а новые Ryzen нельзя будет установить в один из сокетов Intel.

Все задокументировано

Все ранее подписанные соглашения будут расторгнуты, и Intel на пару с AMD могут потонуть под лавиной судебных исков друг от друга, если одна из компаний уходит с рынка по своей воле, или меняет владельца, то есть продается, пишет Tom’s Hardware. То же произойдет, если одна из компаний войдет в любое совместное предприятие. Чтобы компании не разорились на услугах юристов, в случае расторжения прежних соглашений им придется составить, согласовать и подписать новые.

Нынешние соглашения включают в себя различные расширения x86 (SSE, AVX и пр.), а также другие инновации, которые являются неотъемлемыми частями современных процессоров. Хотя возможно построить процессор x86 без AVX, SSE или других расширений, такие процессоры не смогут конкурировать с современными аналогами. Таким образом, потеря лицензии может иметь разрушительные последствия как для AMD, так и для Intel.

Перекрестные лицензии между двумя компаниями охватывают и другие технологии, включая GPU, DPU и FPGA. Поэтому, если они будут расторгнуты, это затронет практически все продукты AMD и Intel, что потребует тотального пересмотра всех имеющихся у них кросс-лицензий.

Вас много, а я одна

Информация о возможной продаже Intel, целиком или по частям, появляется в Сети с завидной регулярностью, особенно в последние несколько лет. Ее черная полоса длится с 2019 г., и за это время она успела продать несколько важных направлений своего бизнеса.

Например, в 2019 г. Intel продала часть модемного бизнеса компании Apple, о чем вскоре jфициально пожалела. В 2020 г. Apple отказалась от ее процессоров в пользу чипов собственной разработки, что стало серьезным ударом для Intel. В последующие годы компания безуспешно пыталась встать с колен, но в итоге дошла до массовых увольнений и ухода очередного генерального директора.

В конце 2024 г. желание купить Intel изъявила Qualcomm – крупнейший разработчик мобильных ARM-чипов в мире. Позже она отказалась от этой затеи, но временно, пока дела у Intel не пойдут еще хуже, чтобы можно было приобрести ее за бесценок.

В феврале 2025 г. поделить Intel решили TSMC, крупнейший в мире тайваньский контрактный вендор микросхем, и Broadcom, американский производитель микросхем. Пока дальше обсуждений дело не продвинулось, но саму Intel к этим обсуждениям никто не подключал.