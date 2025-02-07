Intel теряет последнее. Продажи процессоров Xeon обвалились до уровня 13-летней давности

Intel столкнулась с падением продаж серверных процессоров Xeon до уровня 2011 г. Ее новые чипы сильно уступают конкурентам от AMD, которая, напротив, укрепляет свои позиции на серверном рынке. Но и в потребительском сегменте у Intel не все гладко – ее вытеснили из самой богатой европейской страны.

Xeon не в моде

Продажи процессоров Intel Xeon по итогам 2024 г. упали до уровня 2011 г., то есть откатились на 13 лет назад, пишет портал TechSpot со ссылкой на отчет аналитической компании SemiAnalysis. Абсолютные цифры SemiAnalysis не приводит, но приводит график, согласно которому продажи Xeon в 2024 г. составляют около 80% объема продаж в 2011 г.

Xeon – это серверные процессоры, их основными потребителями являются центры обработки данных по всему миру, но они в последнее время предпочитают решения других компаний, в том числе и тех, которые производят чипы на архитектуре ARM.

Перманентное падение продаж Xeon на мировом рынке наблюдается в течение последних трех лет – после довольно высоких показателей в 2021 г. в 2022 г. наступил резкий спад. Напомним, что в 2022 г. Intel ушла из России и даже попыталась вывезти из страны работников своего российского подразделения.

Х Динамика продаж Xeon в сравнении с 2011 годом

И это в целом далеко не все проблемы Intel. CNews писал, что 2024 г. она завершила с крупнейшим в своей многолетней истории убытком, почти достигшим $20 млрд. Также в январе 2025 г. она заняла всего лишь около 8% рынка процессоров Германии – самой развитой европейской страны. Остальные 92% – у AMD.

Виновата сама

Intel создает процессоры исключительно с архитектурой х86, и ее главный конкурент здесь – компания AMD. С 2017 г. она постоянно наращивает свою долю рынка, нередко предлагая технологии, аналогов которых у Intel нет.

Одна из них – это 3D V-Cache, благодаря которым ее процессоры показывают более высокую производительность в видеоиграх, нежели чипы Intel. Однако ранее Intel заявляла, что не планирует выпускать свой аналог 3D V-Cache для потребительских процессоров. Его она планирует внедрить лишь в серверные чипы будущей линейки Clearwater Forest, которая ожидается в течение 2025 г.

В I квартале 2024 г. AMD занимала 24,1% мирового рынка серверных процессоров против 18% годом ранее и 11,6% в первой четверти 2022 г. (данные Tom’s Hardware).

Пока же Xeon нередко отстают от AMD Epyc как по количеству ядер, так и по общей производительности. Да и по техпроцессу Intel очень сильно отстала, годами выжимая последние возможности из 10 нм, тогда как AMD успешно перешла на 4 нм.

Intel С каждым днем проблем у Intel становится все больше

Релиз серверных Clearwater Forest и мобильных процессоров Panther Lake может сократить этот разрыв и даже вывести Intel в лидеры по части топологии, потому что она намерена использовать для их производства собственный техпроцесс 18A. CNews писал, что это своего рода аналог 3 нм от TSMC. Однако пока Intel не заявляла о готовности к выпуску чипов по таким нормам, а его освоение сопровождается массой проблем. Тем временем TSMC, в число клиентов которой входит и AMD, давно освоила 3 нм и готовится к переходу на 2 нм.

Конкурентов становится больше

Основным соперником Intel в сегменте серверных процессоров на протяжении многих десятилетий была и остается AMD. Но если раньше альтернатив серверным х86-чипам этих компаний не существовало, то сейчас все изменилось, и для Intel это может стать серьезной проблемой.

Одна из альтернатив – это процессоры компании Ampere, которые построены на более перспективной в сравнении с х86 архитектуре ARM и зачастую выдают более высокую производительность в сравнении с современными Xeon. К слову, во главе основанной в 2017 г. Ampere стоит экс-президент Intel. CNews писал, что на чипах Ampere можно собрать не только сервер, но и домашний компьютер.

Также серверные процессоры для собственных нужд разрабатывают Google, Microsoft и Amazon. Они используют их в своих облачных сервисах.

Qualcomm, крупнейший в мире производитель процессоров для смартфонов и планшетов, с 2024 г. начала массовый выпуск чипов для ноутбуков и теперь присматривается к серверному рынку. В январе 2025 г. она переманила в свой штат бывшего главного специалиста Intel по серверным процессорам Xeon Сайлеша Коттапалли (Sailesh Kottapalli). Он получил пост старшего вице-президента Qualcomm.

У Qualcomm, что важно, есть опыт по разработке серверных процессоров. В ее активе есть проект Centriq, в рамках которого она создавала ARM-чипы для серверов. Анонс Centriq состоялся в ноябре 2015 г., и Qualcomm добилась в этом направлении определенных успехов.

В частности, в ноябре 2017 г. CNews писал о начале поставок первого в мире 48-ядерного серверного процессора с архитектурой ARM. Его сделала Qualcomm.