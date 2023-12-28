AMD и Intel больше не нужны. Теперь можно собрать недорогой ПК на суперпродвинутом ARM-процессоре для серверов на десятках ядер. Опрос

В продажу поступил комплект из материнской платы формата microATX и процессора компании Ampere для серверов. Он собран на ARM-архитектуре и предлагает несколько десятков высокопроизводительных ядер. Стоит комплект около 138 тыс. руб., и на его основе можно собрать полноценный и очень компактный настольный ПК – в материнской плате скрыто очень много нужных опций

ARM вместо х86

Начались продажи комплекта из материнской платы ALTRAD8UD-1L2T компании ASRock («дочка» ушедшей из России Asus) и процессора Altra Q64-22 марки Ampere, пишет Tom’s Hardware. В этом, на первый взгляд, нет ничего необычного, но все самое интересное скрывает в себе процессор.

Во-первых, Altra Q64-22 – это высокопроизводительное серверное решение, внутри которого работают 64 ядра. Во-вторых, это ARM-процессор, то есть, являясь прямым конкурентам Intel Xeon и AMD Epyc с архитектурой х86, он уже выгодно отличается от них. На базе ARM можно создавать более производительные чипы с меньшими энергопотреблением и тепловыделением, что доказала Apple со своей новой линейкой процессоров «М», появившейся в конце 2020 г.

Комплект уже доступен для заказа

В-третьих, новый комплект предназначен не для серверов, а для настольных компьютеров, притом относительно компактных. Это все еще будет полноценный системный блок, но можно будет выбрать одну из самых маловместительных моделей, поскольку материнская плата выполнена в форм-факторе microATX. Другими словами, ее размеры 244х244 мм. Для сравнения, гораздо более часто встречающиеся в сегменте настольных ПК платы АТХ и miniATX имеют размеры 305х244 и 284х208 мм соответственно.

Цена комплекта на момент начала продаж составляла $1500 (137,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 28 декабря 2023 г.).

Очень широкие возможности

Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, материнская плата ALTRAD8UD-1L2T обладает довольно богатым набором функций, которые откроют широкий простор для творчества при сборке компьютера. Для начала, она предлагает сразу восемь слотов под оперативную память, суммарный объем которой может достигать 256 ГБ.

Другими словами, в каждый слот можно поместить 32-гигабайтную планку, но есть нюанс. Плата не поддерживает стандарт DDR5 и работает только с памятью DDR4 вплоть до DDR4-3200. Однако на момент выпуска материала это были еще вполне конкурентоспособные модули.

Фото: ASRock Возможностей у материнской платы больше, чем у многих других моделей в таком же форм-факторе

Далее, в плате предусмотрены четыре слота расширения четыре слота PCIe 4.0 x16, в один из которых можно установить, например, современную игровую видеокарту, а в остальные – другие требуемые карты, например, звуковую или плату захвата видео. Данный комплект можно разместить в системном блоке, в котором нет места ни под оптические приводы, ни даже под 2,5-дюймовый SSD – на плате есть два отсека М.2 под твердотельные накопители с NVMe с PCIe 4.0. В качестве приятного дополнения – наличие 10-гигабитного Ethernet.

При желании можно не докупать внешнюю видеокарту – на плате есть интерфейсы подключения монитора, притом даже древний аналоговый D-Sub, он же VGA. При отсутствии дискретного ускорителя графику будет обрабатывать встроенное в процессор решение.

Могло быть и лучше

Пока неясно, почему разработчики комплекта остановили свой выбор именно на процессоре Ampere Altra Q64-22 – возможно, они руководствовались стремлением удержать итоговую цену набора в конкретных рамках. Данный чип очень мощный – в день своего выхода он обходил по производительности все самые актуальные на тот момент серверные решения AMD и Intel. Но дело в том, что процессору уже почти четыре года – как сообщал CNews, серию Altra компания Ampere показала в марте 2020 г. Впрочем, Q64-22 мог выйти и позже, поскольку поначалу он не входил в состав этой линейки. Однако он в любом случае не является самым топовым в серии – ее флагманская модель несет в себе 128 ядер. Также есть усовершенствованная серия Altra Max, в которых тоже может быть до 128 ядер. Она вышла весной 2021 г. В самом современном модельном ряду Ampere существуют и вовсе 192-ядерные процессоры.

Прямая связь с Intel

Компания Intel, с которой в настоящее время конкурирует Ampere, косвенно «повинна» в ее появлении. Она была создана в 2017 г. и у ее истоков стоит Рене Джеймс (Renee James), которая в течение длительного времени занимала пост президента Intel.

Как сообщал CNews, Джеймс покинула Intel в июне 2015 г. и спустя почти два с половиной года, в октябре 2017 г., основала Ampere. На разработку своего первого процессора Ampere потребовалось два с половиной года, и еще три года ушло, чтобы догнать и перегнать самые передовые серверные решения Intel и AMD по количеству ядер. Напомним, что Intel была основана в 1968 г., а AMD – годом позже, то есть им сейчас 55 и 54 года соответственно.

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К тому же чипы Ampere нередко потребляют меньше энергии и слабее греются при сравнении со схожими по производительности чипами Xeon и Epyc. Это заслуга архитектуры ARM.



