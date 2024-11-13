Выпущен ноутбук без Windows, Intel и AMD с уникальными возможностями апгрейда. На него можно установить Android и Linux. Цена

Анонсирован ноутбук GenBook RK3588 из числа модульных, то есть максимально подготовленных для самостоятельного апгрейда. В нем можно заменить процессор, память, накопитель и даже экран. При этом он работает на ARM-процессоре и управляется Linux или Android на выбор, а стоит в намного дешевле базового MacBook Air.

Ноутбук для работы и ремонта

Состоялась премьера модульного ноутбука GenBook RK3588 с процессором на архитектуре ARM, пишет порта CNX Software. Его особенность в том, что самостоятельно поменять в нем можно почти любой компонент, включая аккумулятор и матрицу.

Но модульным его делает вовсе не это, а то, что процессор, оперативная память и штатный накопитель распаяны на отдельном модуле размерами 82х60 мм и могут быть заменены очень просто – достаточно открутить два придерживающих модуль винта, извлечь его и заменить на новый.

«Железо» в ноутбуке GenBook RK3588 открытое, а сам мобильный ПК в настоящее время доступен для предварительного заказа на сайте сбора средств Crowd Supply. Доступны две конфигурации – с 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ ROM за $700 (68,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 13 ноября 2024 г.) и 8/64 ГБ за $500 (49 тыс. руб.).

crowdsupply.com GenBook RK3588 c предустановленной ОС Linux Ubuntu

Для сравнения, базовый Apple MacBook Air с морально устаревшим процессором М2, 8 ГБ RAM и 256 ГБ SSD стоит $999 (97,9 тыс. руб.). Начало продаж назначено на апрель 2025 г.

Основные возможности

В качестве системного накопителя в ноутбуке GenBook RK3588 используется флеш-память 64 ГБ не самого актуального стандарта еММС, а в качестве оперативной памяти – скоростной модуль LPDDR5. Также есть отдельный слот М.2 под SSD-накопитель формата 2280 с поддержкой PCIe Gen3 x4 – он находится на материнской плате, а не на съемном модуле, и его можно менять отдельно.

Центральный процессор ноутбука – Rockchip RK3588 с архитектурой ARM, имеющий в своем распоряжении по четыре ядра Cortex A76 и А55, а также 4-ядерную видеоподсистему Mali-G610 MP4 и нейромодуль с производительностью 6 TOPS.

Экран ноутбука – это 14,1-дюймовая матрица производства китайской компании ВОЕ. Дисплей выводит изображение в формате Full HD или 1920х1080 точек и имеет яркость 300 нит. Матрицу можно заменить в домашних условиях.

cnx-software.com Внутреннее убранство GenBook RK3588

Системная плата ноутбука немногим больше, чем у современных планшетных компьютеров. В мобильном ПК предусмотрены слот под карты microSD, порт USB-A, Ethernet, а также USB-С и отдельное гнездо для зарядки.

Базовый аккумулятор в GenBook RK3588 имеет емкость 5000 мАч. По заверениям разработчиков, он способен обеспечить ноутбуку до 130 часов работы в режиме ожидания и до 7 часов – при просмотре видео. Заряд АКБ восполняется до 100% за три с половиной часа от блока питания с напряжением от 9 до 20 В на выходе.

Ноутбук весит 1,5 кг с учетом того, что корпус выполнен из пластика. Его размеры в закрытом состоянии – 323х220х20 мм.

Список характеристик ноутбука включает также видео выходы HDMI 2.1 (отдельный) и DisplayPort 1.4 (через USB-C), пару 1,2-ваттных динамика, модули WiFi 6 и Bluetooth 5.2 на микросхеме Realtek RTL8852BE, два микрофона и миниджек 3,5 мм для подключения наушников.

Операционные системы на любой вкус

GenBook RK3588 поставляется без операционной системы Windows, но разработчики позаботились о тех, кто не хочет самостоятельно подгонять ОС под «железо». Для ноутбука будут выпущены отдельные модификации сразу нескольких дистрибутивов Linux.

В список входят как популярные Alt Linux и Ubuntu (доступны версии 20.04, 22.04 и24.04), так и гораздо менее известная Armbian, а для любителей экзотики предложены китайские UOS и KylinOS.

Опционально будет возможность установить на GenBook RK3588 Android 14 – почти самую современную версию мобильной платформы Google. Работа сервисов Google на ноутбуке не заявлена.