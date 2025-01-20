Учиться у худших. Intel выпустила патчи для повышения производительности процессоров, но они оказались нерабочей пустышкой

Патчи Intel для процессоров серии Core 200, которые были выпущены с целью повышения их производительности в играх, на деле никаких улучшений не привнесли. Intel говорила, что производительность вырастет приблизительно на 26%, но на деле геймеры жалуются, что новые чипы работают ничуть не быстрее их предшественников. Кривые патчи – это вотчина Microsoft. Почему Intel берет с нее пример, неясно.

Заявлений много, толку мало

Вышедшие в начале января 2025 г. патчи для процессоров Intel Core Ultra 200 оказались совершенно бесполезными, пишет портал TechSpot. Они были призваны повысить производительность чипов в видеоиграх, о чем Intel заявляла официально, но на деле этого не произошло.

Intel уверяла, что рост производительности составит «до 26%», так что формально к ней претензий нет, потому что 0% тоже входит в этот диапазон. Однако Сеть заполонили недовольные отзывы геймеров, купивших новые CPU Intel (это Core 15 поколения), но обнаруживших, что изрядно переплатили.

По словам ряда игроков, новые Core Ultra 200, они же Arrow Lake, выдают в играх такую же производительность, что и их предшественники из семейства Raptor Lake, а это даже не 14 поколение, известное как Meteor Lake, а 13. Другими словами, апгрейд с 13 до 15 поколения Core для любителей видеоигр смысла пока не несет.

В паре с Microsoft

О проблемах Core Ultra 200 в играх было известно с самого начала. Осенью 2024 г. Intel презентовала Core Ultra 9 285K, свой новый флагманский CPU, и в синтетических тестах вычислений он демонстрировал крайне высокую производительность.

Intel Intel нанесла очередной удар по собственной репутации

В то же время в играх он так и не смог проявить себя – топовый чип серии Raptor Lake уже тогда был с ним как минимум на одном уровне. Информация об этом дошла до Intel, и та клятвенно пообещала, что со всем разберется, так как уже нашла причину проблемы.

Позже выяснилось, что для повышения производительности Core Ultra 9 285K потребуются оптимизация микрокода процессоров и внесение доработок в ОС Windows – самую распространенную в мире игровую платформу. Также на помощь пришли крупнейшие игроки рынка видеоигр – например, подключилась компания Epic Games, чья система защиты от читов негативно влияла на производительность новых процессоров. Она пообещала доработать ее. Intel даже заявила о подготовке специального обновления BIOS, которое должно ускорить ее новые процессоры.

В итоге все обновления были выпущены, но нужного результата это не принесло.

Убедительное доказательство

Примеры того, что все усилия Intel и других компаний оказались напрасны, и что Core 15 поколения в играх работают на уровне Core 13 поколения, привел авторитетный портал Tom’s Hardware. Его специалисты установили все необходимые обновления и провели несколько сравнительных тестов.

Вопреки заявлениям Intel, интеграция патчей не повлекла за собой какую-либо положительную динамику в случае с Arrow Lake. В лучшем случае все осталось на прежнем уровне, но в некоторых играх производительность и вовсе просела. Другими словами, своими апдейтами Intel сделала только хуже.

В тесте участвовал топовый процессор Core Ultra 9 285K. В Tom’s Hardware отметили также, что подготовленное Microsoft обновление Windows положительно сказалось на производительности не новых Arrow Lake, а более старых Raptor Lake.

В «синтетике» все хорошо

В начале января 2025 г. Intel, презентовав патчи для Arrow Lake, заявила, что в игре Far Cry 6 рост производительности благодаря им должен составить до 16%, а в Cyberpunk 2077 – и вовсе до 26%. В синтетических тестах результаты были гораздо более выдающимися в 3DMark Time Spy к примеру, разница составила 97% при сравнении систем до установки и патчей и после.

Но все эти тесты были проведены внутренними специалистами Intel. К тому же «синтетика» крайне редко имеет что-то общее с производительностью «железа» в реальных повседневных задачах.