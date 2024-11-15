Samsung не может победить Apple, Qualcomm и Mediatek. Мешает закон, не дающий выжимать все соки из разработчиков чипов

Корень проблемы найден

Подразделение Samsung Electronics, разрабатывающее мобильные процессоры Exynos, испытывает трудности с соблюдением обозначенных руководством сроков реализации проектов. Одна из причин такого положения вещей, по мнению отдельных сотрудников компании, заключается в «короткой» 52-часовой рабочей неделе и запрете на работу сверхурочно, закрепленным в трудовом законодательстве Южной Кореи, пишет издание The Chosun Daily.

Подразделение System LSI, в частности, занимается разработкой процессоров различного назначения, датчиков изображения, контроллеров дисплеев, микросхем управления питанием, а также электроники для обеспечения безопасности. К последней категории, к примеру, относятся чипы NFC, eSIM и банковских карт, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Samsung.

Внутренними правилами Samsung для сотрудников R&D-команд System LSI установлен скользящий график труда, согласно которому допускается нахождение на рабочем месте более 52 часов в неделю, при этом по итогам очередного месяца средняя продолжительность рабочей недели сотрудника не должна превышать установленного законом предела. Если HR-подразделению компании становится известно о случаях нарушения этого правила, сотрудник его нарушивший может быть отстранен от работы.

Samsung Electronics Samsung страдает от 52-часовой рабочей недели

«За последние годы было много случаев, когда мне приходилось оставлять работу незаконченной и идти домой из-за 52-часового лимита, хотя приближался дедлайн проекта, – говорит старший инженер из команды разработки мобильных процессоров Samsung. – Из-за этого некоторые ключевые сотрудники иногда работают по истечении лимита, поэтому их дополнительные часы не учитываются компанией».

Другими словами, запрет на переработку в компании иногда нарушается, но даже нарушая закон персонал подразделения со своими задачами в срок справляется с трудом.

Является ли лимит фактором, сдерживающим развитие Samsung

Среди сотрудников Samsung мнения по поводу законодательного ограничения длительности рабочей недели разнятся. Некоторые из членов персонала считают, что одним увеличением максимальной продолжительности рабочего времени проблему не решить. Другие склонны думать, что лимит препятствует реализации стратегии компании, которая нацелена на поддержании конкурентного преимущества за счет регулярного достижения прорывов в технологиях и эффективности труда. Эта стратегия предусматривает вложение значительных времени и ресурсов. Ее реализации сейчас препятствуют текущие ограничения продолжительности рабочей недели и не дают компании в полной мере реализовать ее потенциал.

Другая, возможно, не менее серьезная проблема, которая не позволяет Samsung Electronics на равных конкурировать с Apple, Qualcomm и Mediatek, – достаточно скромный размер подразделения System LSI и конкретно команды, занятой процессорами для смартфонов. По информации издания, она в 10-20 раз уступает аналогичным командам из компаний – конкурентов по своей численности.

По сообщению The Chosun Daily, вопрос целесообразности ограничения продолжительности рабочией недели 52 часами в Южной Корее вновь широко обсуждается представителями бизнес-сообщества и законодательной власти. Высшее руководство Samsung считает, что данное ограничение мешает компании вести конкурентную борьбу с иностранными чипмейкерами.

Примечательно, что похожие на южнокорейские нормы трудового законодательства существуют и в других государствах, на территории которых расположены компании – конкуренты Samsung. К примеру, на Тайване, где базируется Mediatek, продолжительность рабочего дня ограничена 40 часами. Количество времени, отработанного сверхурочно, не должно превышать 36 часов в месяц. Таким образом, средняя максимальная продолжительность рабочего неделя составляет около 48 часов, что даже меньше, чем лимит, предусмотренный законами Южной Кореи.

Слабые позиции Samsung на рынке SoC для смартфонов

Samsung значительно уступает по объему поставок однокристальных систем для смартфонов (SoC) не только таким крупным и именитым участникам рынка как Mediatek, Qualcomm и Apple, но и тайваньской компании Unisoc, которая выпускает процессоры для телефонных аппаратов преимущественно бюджетного ценового сегмента.

По данным Counterpoint Research, во II квартале 2024 г. на долю Samsung пришлось лишь 6% от совокупного количества поставленных на мировой рынок SoC. Лидерами по-прежнему остаются Mediatek и Qualcomm – 32% и 31% соответственно. По 13% у Apple, которая, как и Samsung, выпускает мобильные процессоры исключительно для устройств собственной разработки, но в отличие от южнокорейцев не располагает производственными мощностями, и уже упомянутой Unisoc. В спину Samsung дышит HiSillicon, «дочка» находящейся под американскими санкциями Huawei, но при этом за год сумевшая увеличить свою долю на рынке с 0% до 4% – в основном за счет смартфонов разработанных Huawei и реализуемых на внутреннем китайском рынке.

Samsung Electronics разрабатывает и производит SoC под брендом Exynos с 2009 г., однако до сих значительная часть выпускаемой мобильной продукции компании использует сторонние решения. К примеру, во флагманских смартфонах Samsung Galaxy S24/S24+, предназначенных для рынков Северной Америки, Восточной Азии (за исключением самой Южной Кореи), а также в глобальной версии S24 Ultra применяется микросхема Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Глобальные версии Samsung Galaxy S24FE/S24/S24+ работают под управлением фирменного чипа Exynos 2400(e). Дорогостоящая «раскладушка» Samsung Galaxy Z Fold 6, представленная летом 2024 г., и вовсе не имеет Exynos-версии.