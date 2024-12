Создан суперлегкий Linux с поддержкой секретных китайских процессоров, которые запрещено продавать даже в Россию

Дистрибутив Alpine Linux обновился до версии 3.21, в которой получил полноценную поддержку LoongArch – национальной китайской процессорной архитектуры. Она используется в чипах Loongson, признанных стратегически важными и запрещенных к экспорту в Россию и другие страны. Другая особенность Alpine Linux – в его «весе», около 240 МБ против 2,7 ГБ у Linux Mint.

Linux для китайских процессоров, доступный каждому

ОС Alpine Linux научилась работать с китайскими процессорами Loongson на основе уникальной архитектуры LoongArch, пишет The Register. Их поддержка появилась в дистрибутиве в декабре 2024 г. вместе с выходом версии 3.21.

Линейка процессоров Loongson активно развивается с 2021 г. и состоит из чипов для обычных ПК, производительных настольных станций и серверов. Их архитектура разработана в Китае с нуля, не имеет заимствований из других архитектур и совершенствуется с начала XXI века, но ее поддержка в Alpine Linux, который сам существует с 2005 г., появилась лишь сейчас.

Современные процессоры Loongson вполне способны сравниться по производительности с чипами Intel и AMD трех-четырехлетней давности. В конце 2022 г. власти Китая признали их стратегически важными и запретили вывозить их за пределы страны, в том числе в Россию, но, как показала практика, чипы Loongson как экспортировались за рубеж, так и продолжают экспортироваться.

Новое лучше старого

Над Alpine Linux трудится сообщество разработчиков. Дистрибутив доступен для бесплатного скачивания и столь же бесплатного использования и выделяется крайне небольшим «весом» – около 240 МБ у ISO-образа, что более чем в раз меньше образа Linux Min 22 (2,7 ГБ).

Alpine Linux Alpine Linux с интерфейсом LXQt

Alpine Linux 3.21 перешел на ядро 6.21 с расширенной поддержкой (LTS, Long Term Support), а поддержка самой ОС будет действовать до ноября 2026 г., то есть в течение неполных двух лет.

Alpine Linux 3.21 содержит множество нововведений в сравнении с версией 3.20, датированной маем 2024 г. среди них – обновленные инструменты разработки, включая .NET 9, а также новые графические среды – KDE Plasma 6.2, LXQt 2.1 и GNOME 47.

Также авторы Alpine Linux решили бойкотировать откровенно старые или мало кому нужные процессорные архитектуры. В результате в ноябре 2021 г. с релизом сборки 3.15 «под нож» отправилась поддержка MIPS64. В мае 2024 г. апдейт до 2024 г., напротив, принес поддержку RISC-V – бесплатной и открытой архитектуры, популярность которой во всем мире в общем и в России в частности растет бешеными темпами.

Для любителей нестандартного

Apline – это один из тех дистрибутивов, у которых «свой путь», и с учетом того, что проекту уже почти 20 лет, путь, вероятнее всего, был выбран относительно правильно.

Например, в то время как почти все другие дистрибутивы Linux используют стандартную системную библиотеку glibc, в Alpine используется гораздо менее популярная musl libc. Это довольно редкое явление – дистрибутивов с ней не так уж много, и они мало известны – например, Void Linux.

RealToughCandy / Pexels Alpine Linux подойдет не всем

Glibc – это свободная реализация стандартной библиотеки языка программирования C. Она создана при поддержке Фонда свободного ПО (Free Software Foundation) и содержит ключевые функции, используемые ПО, написанным на языках C и C++. Glibc так или иначе используется большинством программ, предназначенных для запуска в ОС семейства Linux, в том числе различных компиляторов и интерпретаторов других языков. Glibc можно назвать вторым по важности компонентом любой ОС семейства Linux после ядра.

Ввиду отсутствия glibc многие привычные программы под Apline Linux не запустятся. Это браузеры Chrome, Edge, Opera, мессенджеры Skype, Slack и пр. Flatpak доступен, но нет Snap (потому что он зависит от systemd ), как и Appimage. Использование musl также означает, что приложения на фреймворке Electron тоже работать будут.

Отсутствием многочисленных утилит в составе Alpine Linux и объясняется минимальный объем его ISO-образа. Даже после установки система почти ничего не занимает, потребляя по умолчанию, по подсчетам The Register, около 64 МБ оперативной памяти и 163 МБ места на системном диске.

Еще одна особенность Alpine Linux – он использует свой собственный менеджер пакетов APK. Подавляющее большинство Linux-дистрибутивов используют либо RPM-, либо DEB-пакеты.

И все же Alpine Linux весьма популярен, если не среди обычных пользователей, то среди тех, кто предпочитает создавать свои собственные ОС. Например, на его основе собран Linux-дистрибутив postmarketOS для очень древних ПК, а также в качестве базы для своей ОС его использовал сам Павел Жовнер, автор легендарного «тамагочи для хакеров» – гаджета Flipper Zero.

Жовнер разработал на основе Alpine Linux дистрибутив OneFileLinux, состоящий буквально из одного файла. Его можно хранить в системном EFI-разделе, откуда он и будет загружаться. «Весит» OneFileLinux всего 26 МБ – фотографии, сделанные на современные iPhone, занимают больше места.