Впервые за все время наблюдений упала средняя скорость процессоров ПК

Внезапный спад средней производительности процессоров для ПК

Средняя производительность центрального процессора персонального компьютера в 2025 г. впервые за 20 лет пошла на спад. Об этом свидетельствуют данные, представленные PassMark Software, разработчиком популярного программного обеспечения для бенчмаркинга «железа».

По состоянию на февраль 2025 г. средняя производительность CPU в компьютерах потребительского уровня снизилась на 3,4% к прошлому году.

Наиболее значительный спад наблюдается в сегменте портативных компьютеров. Если в 2024 г. средний ноутбучный процессор набирал 14632 балла, то в 2025 г. этот показатель снизился до 14130 баллов. Впрочем, размер выборки во втором случае значительно меньший – 101316 машин против 25541, поскольку 2025 г. все еще очень далек от завершения.

В сегменте настольных ПК также зафиксирован спад, но значительно менее существенный: средний показатель бенчмарка упал с 26436 баллов в 2024 г. до 26311 в 2025 г., то есть на 0,5%.

PassMark отслеживает соответствующие показатели с 2004 г., и в течение всего периода наблюдения вплоть до 2025 г. фиксировала устойчивый прирост средней производительности ПК год к году.

Olivier Collet / unsplash.com По неизвестной причине средняя производительно CPU для ПК начала снижаться после непрерывного роста на протяжении 20 лет

PassMark формирует свою статистику на основе данных, отправляемых программами для оценки производительности, разработанными компанией, такими как PerformanceTest (актуальная версия 11.1). Помимо бенчмарков, разработчик предлагает, к примеру, крайне популярный инструмент для тестирования оперативной памяти MemTest86 и ПО для криминалистов OSForensics.

Эффект плато в сегменте топовых CPU

Если рассматривать данные PassMark в разрезе наиболее быстрых процессоров доступных на момент публикации результатов, то можно прийти к выводу о том, что производительность современных процессоров вышла на плато, причем не в 2025 г., а гораздо раньше. Как отмечает Tom’s Hardware, средняя производительность топовых CPU для десктопов последние три года практически не растет.

PassMark Software Средняя производительность процессоров в ПК (в баллах теста CPU Mark) в период 2004-2025 гг.

«Застой» здесь начался после мощного скачка в 58,6% в 2023 г. Именно тогда на рынке появились AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX. Еще более заметный всплеск зафиксирован в сегменте процессоров для ноутбуков все в том же 2023 г. – на уровне 69,9%. Этому предшествовал и способствовал выход чипа AMD Ryzen 9 7945HX3D.

Более производительная альтернатива Threadripper Pro 7995WX пока на рынке не представлена, а появление на нем нового мобильного чипа Intel Core Ultra 275HX привело к весьма умеренному производительности росту в сегменте лаптопов – всего на 6,8%.

Почему так вышло

Официальный аккаунт PassMark в социальной сети X (ранее Twitter) в своем сообщении отметила, что для компании такой результат оказался неожиданным и предложила сразу несколько возможных его объяснений.

PassMark Softtware Средняя производительность топовых процессорв в ПК (в баллах теста CPU Mark) в период 2004-2025 гг.

Разработчик считает, что падение средней производительности CPU ПК в 2025 г. может быть вызвано изменением потребительского поведения – люди, предположительно, теперь отдают предпочтение более дешевому и отличающемуся меньшим энергопотреблением и производительностью «железу».

Другое объяснение предполагает перекладывание по крайней мере части ответственности за стагнацию производительности CPU в тестах PassMark на разработчиков ПО, в частности, операционных систем. Новые Windows-компьютеры сегодня поголовно оснащаются 11 версией ОС корпорации Microsoft, которая по сравнению с «десяткой» в некоторых сценариях демонстрирует худшую, а порой и вовсе удручающую производительность. Количество ПК под управлением Windows 11 растет и, вероятно, продолжит расти, поскольку все больше и больше пользователей будут переходить на эту версию с приближением конца жизненного цикла Windows 10, намеченного на осень 2025 г. Впрочем, как ранее писал CNews, в 2024 г. Windows 11 все же успела потерять часть пользователей, которые, вероятно, вернулись на «десятку».

Как отмечает Tom’s Hardware установить достоверную причину спада средней производительности процессоров для ПК пока не представляется возможным. Нельзя исключать и того, что ближе к середине или концу 2025 г. ситуация улучшится и с выходом новых CPU средние показатели бенчмарка вновь пойдут в рост.