Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

АФТ
Ассоциация Финтех


29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры 2
21.07.2021 ВТБ и НИУ ВШЭ открыли летнюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал» 2
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 5
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 3
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
18.06.2021 Райффайзенбанк объединил онлайн-оплату и наличные в единый платежный сервис для корпоративных клиентов Raif Pay 1
26.05.2021 Банк «Дом.рф» полностью перейдет на электронные закладные до конца 2021 года 1
19.04.2021 Райффайзенбанк и «Газпром нефть» внедряют банковские гарантии на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 2
12.04.2021 ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора 4
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 3
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
01.03.2021 В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера 1
03.02.2021 Владимир Муравьев, ИТ-директор «АльфаСтрахование» в интервью CNews: Мировой InsurTech пока находится на шаг впереди российского 1
21.01.2021 EPAM покупает американскую финтех-компанию 1
30.12.2020 Путин запретил банкам блокировать счета россиян без объяснения причин 2
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
02.12.2020 Выпускники «Московского акселератора» привлекли более 140 млн рублей инвестиций 1
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID 2
23.11.2020 ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег 3
19.11.2020 Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты 1
26.10.2020 Центробанк России впервые стандартизировал открытые банковские API 3
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 «SBI банк» подключился к СБП 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
24.08.2020 Мошенники научились воровать деньги россиян через Систему быстрых платежей, созданную Центробанком 2
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 6
13.07.2020 «Яндекс» вступил в ассоциацию «Финтех» 2
08.07.2020 Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов 1
07.07.2020 Банк «Русский Стандарт» подключился к «Цифровому профилю» при поддержке ассоциации «Финтех» 2
02.07.2020 Российским компаниям разрешили переводить деньги гражданам по номеру телефона 2
23.06.2020 Альфа-банк подключился к «Цифровому профилю» 1
10.06.2020 «Почта банк» присоединился к сервису «Цифровой профиль» 3
20.05.2020 Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль» 3
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
01.04.2020 QIWI будет развивать QPlatform вместе с SBI Holdings 1
10.02.2020 Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн 1

Публикаций - 76, упоминаний - 162

АФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 15
Yandex - Яндекс 4101 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
3748 4
Такском - Taxcom 119 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Rimini Street 38 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Центр2М - Center2М 47 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Google LLC 7154 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Schneider Electric 408 2
Ситилабс 25 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
IBM 3544 2
GitHub 412 2
Bitfury Group 25 2
РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 13 1
Elliptic 5 1
VK - Mail.ru Цифровые технологии 5 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 7 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
NTT DoCoMo 159 1
NTT Data 11 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 79 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Microsoft Corporation 11095 1
RBI 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 22
Газпромбанк - ГПБ 692 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 16
Альфа-Банк 1125 13
Открытие ФК 538 11
МКБ - Московский кредитный банк 268 8
НСПК - Национальная система платежных карт 257 8
Qiwi 783 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 7
Ак Барс Банк 173 7
ПСБ - Промсвязьбанк 613 7
Совкомбанк ПАО 147 7
СКБ-банк 86 6
Платежный Центр РНКО 26 4
Пепеляев Групп 25 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 3
X5 Group 599 3
Альфа-Капитал УК 45 3
PepsiCo - Пепсико 95 3
Абсолют Банк 94 3
Аэрофлот 493 3
Русский стандарт Банк 302 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Почта Банк 289 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Интер РАО ПАО 158 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
Газпром нефть 382 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
Уралсиб Банк 389 2
МТС банк 254 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Банк Зенит 131 2
Ингосстрах СПАО 210 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 7
Правительство РФ 2205 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
ФМБА России - Медико-санитарная часть Федерального медико-биологического агентства 1 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 20 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Правительство Москвы 653 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
OpenChain 1 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 7
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 5
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 34 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Big Data - Большие данные 1136 2
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
dApps - децентрализованные приложения 3 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DVP - Delivery versus Payment - порядок расчётов по биржевым и внебиржевым сделкам 4 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 11
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
1С:ERP Управление предприятием 203 2
SQL - Язык программирования 434 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 2
МИК - Московский акселератор 28 2
Java - Язык программирования 1177 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 11 1
Cisco Kinetic 4 1
Alibaba Tmail 6 1
QPlatform - Киви платформа 5 1
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 1
Ledger - криптовалютный кошелёк 5 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Совкомбанк Халва 9 1
Райффайзен R-chain - блокчейн-платформа 4 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 5 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Росгидромет ICON 14 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
MultiChain - Open source blockchain platform 3 1
Stellar XLM - криптовалюта 3 1
Райффайзен Elevator Lab 2 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
SBI Bank Свой круг 17 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Жаркова Татьяна 16 11
Скоробогатова Ольга 33 5
Путятинский Сергей 53 4
Солонин Сергей 82 3
Путин Владимир 1826 3
Кулик Вадим 113 3
Сотин Денис 102 3
Карпов Иван 41 3
Климова Евгения 8 3
Лебедев Антон 28 2
Васильев Владислав 39 2
Егоров Владимир 52 2
Генкина Екатерина 24 2
Дергунова Ольга 58 2
Семенихин Игорь 37 2
Нестеров Алексей 79 2
Степченков Максим 36 2
Сирота Юрий 38 2
Ким Борис 65 2
Сыкулев Андрей 57 2
Кучугин Илья 41 2
Рахманкулов Рамиль 6 2
Батай Илья 14 2
Дьяченко Валерий 66 2
Трофимова Людмила 31 2
Каюмов Шамиль 34 2
Прохорова Алла 45 2
Мискевич Евгений 29 2
Чаркин Евгений 182 2
Рубин Адар 28 2
Поляков Сергей 60 2
Богданов Кирилл 91 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Абакумов Евгений 103 2
Вахнин Павел 51 2
Володин Вячеслав 62 2
Халматов Максим 45 2
Урьяс Вадим 76 2
Клепиков Алексей 77 2
Слышкин Василий 54 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Восточная Европа 1679 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - Иркутск 466 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Калужская область 572 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Таджикистан - Республика 436 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Краснодар 1040 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Брянская область 86 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Эстония - Таллин 27 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Германия - Берлин 357 1
Узбекистан - Республика 823 1
Испания - Королевство 1255 1
Украина 3372 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Китай - Тайвань 591 1
Россия - Омск 628 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Сингапур - Республика 808 1
Польша - Республика 829 1
Европа 3759 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Электронная закладная - ценный документ, заполненный в электронной форме 2 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Кибернетика 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Трудовая книжка 1 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 5
Forbes - Форбс 442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1990 1
Gartner 2192 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
РАН - Российская академия наук 316 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
ВТБ Школа Банка 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
CNews Баттл 34 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763511, в очереди разбора - 667198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще