Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АФТ
Ассоциация Финтех
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 162
АФТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Жаркова Татьяна 16 11
|Скоробогатова Ольга 33 5
|Путятинский Сергей 53 4
|Солонин Сергей 82 3
|Путин Владимир 1826 3
|Кулик Вадим 113 3
|Сотин Денис 102 3
|Карпов Иван 41 3
|Климова Евгения 8 3
|Лебедев Антон 28 2
|Васильев Владислав 39 2
|Егоров Владимир 52 2
|Генкина Екатерина 24 2
|Дергунова Ольга 58 2
|Семенихин Игорь 37 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Степченков Максим 36 2
|Сирота Юрий 38 2
|Ким Борис 65 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Кучугин Илья 41 2
|Рахманкулов Рамиль 6 2
|Батай Илья 14 2
|Дьяченко Валерий 66 2
|Трофимова Людмила 31 2
|Каюмов Шамиль 34 2
|Прохорова Алла 45 2
|Мискевич Евгений 29 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Рубин Адар 28 2
|Поляков Сергей 60 2
|Богданов Кирилл 91 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Вахнин Павел 51 2
|Володин Вячеслав 62 2
|Халматов Максим 45 2
|Урьяс Вадим 76 2
|Клепиков Алексей 77 2
|Слышкин Василий 54 2
|CNews Analytics 1990 1
|Gartner 2192 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763511, в очереди разбора - 667198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763511, в очереди разбора - 667198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru