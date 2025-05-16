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«РЕСО-Гарантия» присоединилась к «Ассоциации ФинТех»

Страховая компания «РЕСО-Гарантия» вошла в состав «Ассоциации ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. На площадке Ассоциации компания сосредоточится на цифровизации страхования, повышении уровня кибербезопасности, а также разработке и внедрении инновационных финтех-продуктов. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В статусе ассоциированного члена «РЕСО-Гарантия» сможет участвовать в мероприятиях и исследованиях Ассоциации, войти в состав рабочих групп, присоединиться к деятельности экспертных советов и совета архитекторов АФТ. Компания получит доступ к инфраструктуре технологической песочницы для пилотирования продуктов и сервисов. Совместно с другими участниками Ассоциации «РЕСО-Гарантия» намерена способствовать развитию информационных и финансовых технологий, процессов безопасной разработки ПО, цифровизации страховой медицины.

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Безопасность

«Как высокотехнологичная компания мы активно инвестируем в цифровизацию наших бизнес-процессов, совмещая преимущества традиционного агентского канала продаж с передовыми технологиями. «РЕСО-Гарантия» имеет большой опыт в создании уникальных агентских и клиентских сервисов. Например, поддерживая проект «Агент рядом», мы делаем взаимодействие клиентов и агентов максимально удобным и эффективным. Присоединение к «Ассоциации ФинТех» – важный шаг в реализации нового этапа нашей инновационной стратегии. Вместе с другими участниками АФТ мы будем работать над цифровизацией страхования, повышением кибербезопасности и созданием прорывных финтех-продуктов, чтобы предлагать клиентам еще более современные и надежные сервисы», – сказал вице-президент, директор Информационно-аналитического департамента «РЕСО-Гарантия» Максим Шашлов.

«Цифровизация страхования – одно из важнейших направлений работы «Ассоциации ФинТех». Опыт и экспертиза компании «РЕСО-Гарантия» в создании и внедрении страховых продуктов даст новый импульс этому направлению. На площадке АФТ компания сможет обменяться опытом как с представителями страхового бизнеса и финансового сектора, так и с технологическими компаниями, что будет способствовать развитию как самой компании, так и отечественного финансового рынка в целом», – сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

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