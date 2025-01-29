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ГК Swordfish Security стала членом Ассоциации ФинТех

Компания в области построения процессов DevSecOps ГК Swordfish Security подписала соглашение о партнерстве с АФТ. В качестве ассоциированного члена ГК Swordfish Security выступит консультантом в области проектирования и развития современных инструментов кибербезопасности в финансовом секторе. Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

ГК Swordfish Security вошла в состав участников Ассоциации ФинТех (АФТ) в качестве ассоциированного члена. В этом статусе компания сможет принимать участие в мероприятиях и исследованиях Ассоциации, содействовать развитию российских решений и современных инструментов кибербезопасности для финансовой отрасли. Знаковой инициативой Ассоциации является созданный в 2023 г. отраслевой центр компетенций по безопасной разработке FinDevSecOps. Миссия сообщества — достижение синергетического эффекта от объединения усилий экспертов рынка безопасной разработки и их финтех-компании и созидательная работа по превращению российских финансовых сервисов в одни из самых технологичных и безопасных в мире. Эксперты Swordfish Security принимают участие в деятельности и развитии сообщества FinDevSecOps.

В частности, эксперты ГК Swordfish Security смогут поделиться своей экспертизой с системно значимыми игроками в финансовой сфере, помогать формировать требования к нормативному регулированию в области РБПО, а также окажут профессиональную поддержку для создания «тепловой карты» DevSecOps-инструментов, доступных в России.

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«Для нас как для участников рынка безопасной разработки отечественного ПО членство в АФТ – это возможность лучше понимать запрос участников финансового рынка и вызовы, с которыми они сталкиваются и эффективнее помогать в решении технологических задач», - сказал Юрий Сергеев, генеральный директор ГК Swordfish Security.

«Мы рады приветствовать Swordfish Security в составе участников Ассоциации ФинТех. Экспертиза компании в области безопасной разработки и кибербезопасности, а также активное участие ее экспертов в деятельности сообщества FinDevSecOps, несомненно, создаст новые возможности для внедрения инновационных решений на российском финансовом рынке и будет способствовать достижению его участниками технологической независимости», — отметил генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

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