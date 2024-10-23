«Группа Астра» вошла в состав участников «Ассоциации ФинТех»

«Группа Астра» и «Ассоциация ФинТех» (АФТ) подписали договор о присоединении компании к Ассоциации. Разработчик получил доступ к результатам исследований в сфере финансовых технологий, планирует участвовать в рабочих группах и пилотных проектах АФТ. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Группа Астра» присоединилась к АФТ в качестве ассоциированного члена. На церемонии подписания соответствующего документа АФТ представлял генеральный директор Максим Григорьев, а вендора — генеральный директор Илья Сивцев.

В статусе ассоциированного члена АФТ «Группа Астра» планирует участвовать в рабочих группах и пилотных проектах на площадке АФТ, а также наилучшим образом адаптировать свои продукты под потребности финансовой отрасли, чтобы миграция на них с зарубежного софта не только сохраняла непрерывность бизнес-процессов, но и открывала широкие возможности для развития.

«На площадке «Ассоциации ФинТех» ведется активная работа в области развития передовых цифровых технологий, а также повышения уровня информационной безопасности финансового рынка, тестируются инновационные решения участников. Поэтому экспертиза «Группы Астра», которая занимает лидирующие позиции в области разработки ПО и средств защиты информации, будет, несомненно, полезной для решения подобных задач. Мы очень рады, что «Группа Астра» решила присоединиться к АФТ и уверены, что синергия усилий ведущих технологических и финансовых компаний будет способствовать повышению уровня безопасности финансового рынка, а также разработке и развитию новых продуктов и сервисов», — сказал генеральный директор АФТ Максим Григорьев.

«Присоединение «Группы Астра» к «Ассоциации ФинТех» призвано вывести наше взаимодействие с финансовой отраслью на новый уровень. Теперь у нас появилась возможность ориентироваться не только на запросы и пожелания непосредственно наших клиентов, но и получать результаты более обширных исследований и финтех-разработок, участвовать в рабочих группах и пилотных проектах Ассоциации. В рамках этого сотрудничества мы сможем аккумулировать обратную связь и информацию о потребностях отрасли в целом, и это однозначно положительно скажется на развитии нашего софта именно для данного сектора. Мы стремимся обеспечить рынок полнофункциональными, надежными и качественными решениями, на которые можно перейти с зарубежного ПО, сохранив непрерывность всех бизнес-процессов и обеспечив возможность для дальнейшего роста», — отметил генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев.