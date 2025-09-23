Разделы

Экспертный совет «Ассоциации ФинТех» согласовал пакет новых стандартов открытых API для финансового рынка

На заседании экспертного совета по внедрению открытых API при «Ассоциации ФинТех» был одобрен пакет из десяти новых и обновленных стандартов открытых API, которые будут направлены в Банк России для рассмотрения в качестве рекомендательных для всей отрасли. Участники рынка подтвердили валидность стандартов. Переход на новые версии стандартов запланирован на 1 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Согласованные стандарты охватывают важные для участников интеграций по открытым API направления — базовые основы взаимодействия: Общие положения, Глоссарий, Профили безопасности API и требования к прикладным стандартам; ключевые спецификации API: для получения информации о счетах и согласий на доступ к ним — как для физических, так и для юридических лиц.

Стандарты уже применяются в продуктивной среде, например, в обмене данными по счетам среди лидирующих банков России. Спецификации API опубликованы в базе знаний для разработчиков на портале АФТ.

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов
Телеком

Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос гармонизации стандартов открытых API с комплексом стандартов Банка России в Национальной платежной системе на основе международного стандарта ISO 20022. Эта работа направлена на обеспечение сквозной обработки и анализа информации о счетах и платежах на всех этапах.

«Согласование пакета новых стандартов и четких сроков миграции — ключевая веха: мы переходим от стадии экспериментов к созданию стандартизированной экосистемы с понятными правилами, что дает участникам необходимую определенность для планирования ресурсов и уверенного движения вперед. Это важнейший шаг в реализации концепции Банка России по внедрению Открытых API, открывающей дорогу для создания новых сервисов в интересах потребителей и участников рынка», — сказала директор по развитию открытых данных и экосистем «Ассоциации Финтех» Анастасия Каючкина.

