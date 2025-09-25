Разделы

ПО Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

АФТ завершила пилот по цифровым автокредитам: покупка автомобиля через классифайды и маркетплейсы стала проще и безопаснее

На площадке «Ассоциации ФинТех» завершено пилотирование нового клиентского пути при приобретении автомобиля в кредит через классифайды и маркетплейсы. Проект позволил отработать цифровой сценарий сделки — от выбора транспортного средства до подписания договора купли-продажи и постановки автомобиля на учет. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Инициатива была направлена на развитие рынка автокредитования и создание прозрачных условий для сделок C2C. Особое внимание уделялось расширению доступа к целевым кредитным продуктам, цифровизации документооборота и переходу от наличных расчетов к безопасным безналичным операциям. Новый клиентский путь продемонстрировал, как можно обеспечить удобное и надежное оформление сделки в цифровом формате — с переводом средств напрямую на счет продавца и формированием полного электронного пакета документов.

Результаты пилота показали преимущества для всех участников рынка. Для клиентов — сокращение времени и шагов, прозрачность сделки, снижение рисков, доступ к целевому кредиту по более низкой ставке. Для банков — повышение качества кредитного портфеля, снижение просрочки и дефолтов. Для государства — развитие цифровых сервисов, рост доверия к онлайн-операциям и снижение уровня мошенничества.

Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами
Цифровизация

«Разработанный сценарий кардинально упростил и сделал значительно безопаснее процесс покупки автомобиля онлайн. Это важный шаг к формированию полноценного рынка цифровых автокредитов в России», — сказала директор по развитию цифровых продуктов и сервисов АФТ Светлана Исаева.

«В пилотах АФТ рынок не просто тестирует продукты — здесь рождаются новые клиентские пути и решения для будущего», — сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования «Ассоциации ФинТех» Кирилл Кузьмин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще