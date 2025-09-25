АФТ завершила пилот по цифровым автокредитам: покупка автомобиля через классифайды и маркетплейсы стала проще и безопаснее

На площадке «Ассоциации ФинТех» завершено пилотирование нового клиентского пути при приобретении автомобиля в кредит через классифайды и маркетплейсы. Проект позволил отработать цифровой сценарий сделки — от выбора транспортного средства до подписания договора купли-продажи и постановки автомобиля на учет. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Инициатива была направлена на развитие рынка автокредитования и создание прозрачных условий для сделок C2C. Особое внимание уделялось расширению доступа к целевым кредитным продуктам, цифровизации документооборота и переходу от наличных расчетов к безопасным безналичным операциям. Новый клиентский путь продемонстрировал, как можно обеспечить удобное и надежное оформление сделки в цифровом формате — с переводом средств напрямую на счет продавца и формированием полного электронного пакета документов.

Результаты пилота показали преимущества для всех участников рынка. Для клиентов — сокращение времени и шагов, прозрачность сделки, снижение рисков, доступ к целевому кредиту по более низкой ставке. Для банков — повышение качества кредитного портфеля, снижение просрочки и дефолтов. Для государства — развитие цифровых сервисов, рост доверия к онлайн-операциям и снижение уровня мошенничества.

«Разработанный сценарий кардинально упростил и сделал значительно безопаснее процесс покупки автомобиля онлайн. Это важный шаг к формированию полноценного рынка цифровых автокредитов в России», — сказала директор по развитию цифровых продуктов и сервисов АФТ Светлана Исаева.

«В пилотах АФТ рынок не просто тестирует продукты — здесь рождаются новые клиентские пути и решения для будущего», — сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования «Ассоциации ФинТех» Кирилл Кузьмин.