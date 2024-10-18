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«Ред Софт» и «Ассоциация ФинТех» объявили о сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав «Ассоциации ФинТех». Партнерство участников организации будет направлено на поддержку инициатив для развития технологического суверенитета в финансовой отрасли и разработку новых технологий и цифровых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В качестве члена «Ассоциации ФинТех» компания «Ред Софт» планирует: пилотировать продукты и решения в технологической песочнице АФТ; участвовать в разработке предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли; способствовать внедрению отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка; принимать участие в рабочих группах и мероприятиях Ассоциации, делиться своей экспертизой с рынком.

Практический опыт «Ред Софт» в области создания программных продуктов будет применен к задачам финансового рынка и его участников, направленных на ускорение процесс перевода ИТ-инфраструктур на технологически независимые платформы.

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«Присоединение компании «Ред Софт» – одного из ведущих отечественных разработчиков ИТ-решений, к «Ассоциации ФинТех», безусловно, будет способствовать решению задач по трансформации ИТ-ландшафтов финансовых организаций - участников АФТ, формированию стека технологий на базе лучших программно-аппаратных решений и, как результат, достижению технологического суверенитета в финансовой отрасли», – сказал заместитель генерального директора «Ассоциации ФинТех» Дмитрий Ищенко.

«Участие в инициативах «Ассоциации ФинТех» – это уникальная возможность для компании «Ред Софт» развивать и совершенствовать наши программные решения в тесном взаимодействии представителями финансовой сферы. Такой союз экспертов позволит нам получать ценную обратную связь и обмениваться опытом с лидерами банковской отрасли страны. Я хочу выразить свою благодарность Ассоциации за доверие, оказанное нашей компании, и подтвердить нашу готовность к плодотворному сотрудничеству при реализации совместных проектов», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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