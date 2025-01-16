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Исследование АФТ: в процессе масштабирования Открытых API ключевой задачей является создание доверенной среды

Ассоциация «ФинТех» совместно с компанией «Б1» провела исследование «Открытые API. Мировой опыт и практики на российском рынке», целью которого было определить, что нужно для формирования среды Открытых API. Для этого аналитики изучили мировой опыт в этой области, опыт ведущих российских участников обмена данными, а также провели интервью с участниками АФТ для определения необходимых условий и требований для создания инфраструктуры взаимодействия по Открытым API. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Исследование показало, что в мире не существует универсального подхода к организации среды Открытых API, как и единого подхода к управлению средой и обмену данными. Наиболее подходящий вариант выбирается исходя из локальной специфики конкретной страны. В части управления согласиями, в мире существует тенденция по созданию сервисов и компонентов, которые упрощают управление согласиями для участников среды и клиентов.

Чтобы компании могли создавать инновационные сервисы при помощи Открытых API, важно обеспечить доверенную среду. Задача этой среды – сделать взаимодействие между участниками удобным и безопасным. Участие регуляторов является драйвером развития среды Открытых API. Регулятор, как правило, устанавливает стандарты и протоколы для обмена данными, а также требования к обеспечению безопасности и защите данных в целях минимизации рисков утечек и мошенничества. Стоит отметить, что залогом успешной и эффективной реализации Открытых API является высокий технологический уровень и значительная степень автоматизации обмена: как на стороне участников взаимодействия, так и для инфраструктурных сервисов среды.

«На российском рынке сейчас 85% опрошенных компаний обмениваются с другими участниками рынка в основном данными о клиенте и его продуктах и услугах. Если говорить о сферах, из которых данные являются наиболее интересными для российских компаний, то помимо платежей участники заинтересованы в данных компаний рынка e-commerce, мобильных операторов и сервисов путешествий. Сейчас лишь около 40% участников российского рынка имеют собственную систему управления согласиями. У большинства респондентов ее либо нет, либо она несовершенна или же находится в разработке. 82% частников анкетирования получает и хранит согласия в электронном формате», — сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики Ассоциации «ФинТех» Марианна Данилина.

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В ходе изучения опыта российских компаний выяснилось, что одним из ключевых условий успешного внедрения Открытых API является эффективная организация инфраструктурных функций, облегчающих интеграцию между участниками. Координацию или выполнение этих функций может взять на себя Оператор среды. Среди востребованных инфраструктурных функций и компонентов Оператора среды Открытых API участники опроса отметили: мониторинг доступности API; техническую поддержку участников среды; разрешение диспутов и споров, претензионную работу; регистрацию участника и информации о ПО участника в едином информационном ресурсе; цдостоверяющий центр; централизованное управление сертификатами участников среды Открытых API.

«Проводя данное исследование, мы стремились понять — как другие страны, а также компании и организации в России создают подобные экосистемы? Очевидно, не существует универсального решения — каждая страна или компания выбирает свой путь, исходя из локальных условий и особенностей. Тем не менее, мы заметили, что есть несколько ключевых компонентов и процессов, которые присутствуют во всех случаях: стандартизация, удобное и контролируемое управление согласиями клиентов, приоритет в вопросах безопасности клиентских данных и надежности инфраструктурных компонентов», — сказала директор по развитию открытых данных и экосистем Ассоциации «ФинТех» Анастасия Каючкина.

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