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«Ассоциация ФинТех» и АНО НТЦ ЦК договорились о сотрудничестве в области развития ИИ

«Ассоциация ФинТех» (АФТ) и Автономная некоммерческая организация «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (АНО НТЦ ЦК) планируют объединить усилия для создания условий для развития отечественных и открытых технологий доверенного искусственного интеллекта и их применения в финансовой и смежных отраслях. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

АФТ и АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» приняли решение о сотрудничестве в рамках Консорциума для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта (ИИ) в целях создания условий для развития отечественных и открытых технологий доверенного искусственного интеллекта и их применения в финансовой и смежных отраслях, включая выявление рисков и угроз применения ИИ, механизмов их минимизации, необходимости стандартизации и регуляторного воздействия. Для этого стороны планируются обмениваться информацией, подходами и лучшими практиками в этой области. От АФТ соглашение подписал генеральный директор Максим Григорьев, от АНО НТЦ ЦК – генеральный директор Игорь Качалин.

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«Развитие искусственного интеллекта – важная задача как для АФТ, так и для финансовой отрасли в целом. На площадке АФТ исследуются лучшие российские и мировые практики применения ИИ, проводятся пилотные проекты в этой области. Наш опыт показывает, что для внедрения ИИ-решений на российском рынке необходимо обеспечить доверие к отечественным и открытым моделям, библиотекам и датасетам на всех этапах – от разработки до промышленного применения. Важно создать подходы, рекомендации и стандарты для снижения рисков от использования ИИ и повышения доверия к его результатам. Мы верим, что наше сотрудничество с АНО НТЦ ЦК ускорит появление доверенного ИИ, что, в свою очередь, будет способствовать тиражированию лучших решений, повышению гибкости, эффективности и безопасности финансовой отрасли», – сказал Максим Григорьев.

«Технологии доверенного искусственного интеллекта, обеспеченная безопасность и надежность работы моделей ИИ – это те технологии, в которых сейчас остро нуждаются как государственные организации, так и частные компании. Без них невозможно представить гармоничное развитие различных отраслей экономики и функционирование современных государственных информационных систем», – отметил Игорь Качалин.

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