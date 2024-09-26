На площадке «Ассоциации ФинТех» завершился первый этап пилота по применению больших языковых моделей в финансовых организациях

В первом этапе пилотирования приняли участие четыре банка из числа лидеров отрасли и две ИИ-платформы. Тестирование показало, что использование больших языковых моделей существенно повышает скорость и качество обработки клиентских запросов. АФТ открывает новый этап пилотирования, в котором примут участие девять банков и три ИИ-платформы. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В соответствии с дорожной картой «Ассоциация ФинТех» проводит пилотирование применения больших языковых моделей для повышения эффективности различных продуктов и процессов финансовых организаций. В первом этапе пилота приняли участие четыре крупны кредитных организации, тестирование проходило на двух ИИ-платформах.

В ходе пилота проверялись гипотезы по автоматизации клиентской поддержки в дистанционных каналах обслуживания с помощью LLM (больших языковых моделей), в частности, возможность повышения точности определения темы диалога и проблемы клиента с помощью бота на основе генеративного ИИ в чате и при звонке в колл-центр. По итогам первого этапа пилота все эти гипотезы подтвердились: использование больших языковых моделей для автоматизации клиентского обслуживания дает существенный эффект в повышении NPS (индекс пользовательской лояльности) за счет того, что использование ИИ позволяет быстрее и точнее отвечать на вопросы клиентов, снижая нагрузку на сотрудников.

Опыт и результаты пилотирования без задержки становились доступны всем участникам «Ассоциации ФинТех». Доступ к сервисам ИИ от технологических лидеров и рабочие прототипы развернуты в технологической песочнице АФТ.

«Сейчас уже сформированы рамки второй фазы пилотного проекта: мы протестируем взаимодействие больших языковых моделей и внутренних баз финансовых организаций, а также эффективность применения ИИ для работы с документами (поиск контента в документах и их суммаризация). Во втором этапе пилота на площадке АФТ примут участие девять организаций финансовой отрасли, а количество ИИ-платформ вырастет до трех. Мы видим огромную востребованность подобного пилотирования у участников рынка, видим доказанный бизнес-экономический эффект. И те решения, которые созданы в рамках первой фазы пилотирования, я уверен, будут доводиться участникам Ассоциации до промышленной эксплуатации при активной поддержке Ассоциации ФинТех», — сказал советник генерального директора по искусственному интеллекту «Ассоциации ФинТех» Алексей Сидорюк.