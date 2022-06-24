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Индексная книга CNews*
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Здравоохранение SARS-CoV-2 COVID-19 COronaVIrus Disease 2019 Коронавирусная инфекция 2019-nCoV Пандемия Эпидемия атипичной пневмонии

Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии


24.06.2022 Приложение «Путешествую без СOVID-2019» использует ИИ для безопасного и корректного ввода данных пользователей
Удаленная работа
Мобильность в бизнесе 2021
ИТ в здравоохранении 2021
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний
28.02.2022 Сергей Хомяков -

Технологии удаленной работы созрели, готовы ли люди?
28.02.2022 Как сделать удаленную работу более продуктивной
ИТ в банках и страховых компаниях 2021
21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP
26.01.2022 «Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной
25.01.2022 Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию
18.01.2022 Innovative People автоматизировала обработку заявок на кредитные каникулы для «ОТП банка» в рамках мер ЦБ по поддержке граждан и экономики в условиях пандемии
17.01.2022 «Ковидный» бум спроса на ИТ-специалистов кончается. Число открытых вакансий сокращается
14.01.2022 Вице-премьер Чернышенко: единая служба колл-центров 122 по COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России
ИКТ в госсекторе 2021
22.12.2021 Пандемия перераспределила ИБ-бюджеты на защиту удаленного доступа и облаков
15.12.2021 «Микрон» избежал огромного штрафа за космический проект, сославшись на санкции США и COVID-19
15.12.2021 Ситуация на рынке ноутбуков — что изменилось за 5 лет
08.12.2021 Производство iPhone и iPad остановлено впервые за 10 лет
Облачные сервисы 2021
17.11.2021 Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам
17.11.2021 Минцифры создало техническое решение для распечатки QR-кодов в МФЦ
11.11.2021 Алексей Курочка, Oracle: Спрос на Exadata X9M начал расти еще до официального анонса
29.10.2021 Минцифры: «Госуслуги стопкоронавирус» — единственное федеральное решение для проверки сертификатов вакцинированного
Татьяна Капланова, Neovox: «Искусственный интеллект в контакт-центрах может автоматизировать половину запросов»
26.10.2021 Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей
30.09.2021 Линейка принтеров Pantum 4S Efficiency: надежный выбор для дома, малого и среднего бизнеса, а также крупных организаций
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России
22.09.2021 3M помогает поддерживать работу ЦОД в эпоху беспрецедентного использования данных
22.09.2021 В мире растет спрос на SSD и облачные хранилища, но «ленту» рано списывать со счетов
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет
26.08.2021 Крупнейший в мире производитель конденсаторов остановил работу своей главной фабрики
16.08.2021 Решение Biomérieux Сlarion на основе аналитики SAS поможет врачам оптимизировать назначение антибиотиков
12.08.2021 Исследование SAS, KPGM и ACAMS: финорганизации ускорили внедрение ИИ и машинного обучения в AML-процессы

Публикаций - 2412, упоминаний - 3922

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 203
Microsoft Corporation 22497 194
Apple Inc 10683 168
Google LLC 10352 167
Yandex - Яндекс 5015 157
Huawei 3222 124
VK - Mail.ru Group 3057 112
Samsung Electronics 9333 108
Intel Corporation 11262 96
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 95
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 91
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 91
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 87
Cisco Systems 4720 87
Amazon Inc - Amazon.com 2650 87
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 83
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 82
6072 80
IBM - International Business Machines Corp 8941 80
Крок - Croc 1616 75
1С-ИжТиСи 5461 75
Meta Platforms - Facebook 4267 73
SAP SE 4595 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 65
Softline - Софтлайн 1870 64
Сбер - Цифровая Платформа 526 63
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 63
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 62
HP Inc. 5313 60
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 59
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 59
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 57
Xiaomi 1095 55
Nvidia Corp 3118 53
Lenovo Group 2077 51
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 51
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 49
VMware 2025 48
Цифра ГК 948 47
Элемент ГК - Elementec 1523 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 183
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 143
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 92
РЖД - Российские железные дороги 1458 61
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 58
Точка 1820 57
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 52
Май - Российская торговая компания 416 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 42
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 41
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 40
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 38
Почта России ПАО 1853 36
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 34
Альфа-Банк 1476 34
AliExpress 327 30
X5 Group 709 28
Лента - Сеть розничной торговли 912 28
Яндекс.Такси 304 26
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 25
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 24
Россети Ленэнерго 786 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 23
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 490 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 21
Газпром нефть 439 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 21
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 20
ГПБ - Газпромбанк 842 20
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 20
Uber 287 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 18
HeadHunter Group - HH Group 423 18
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 18
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 128 17
VK Delivery club 171 17
Связной ГК 1190 16
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 487
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 226
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 178
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 138
Президент Российской Федерации 3770 125
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 74
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 63
Правительство Москвы 1640 62
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 57
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 57
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 55
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 51
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 48
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 45
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 42
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 41
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 40
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 37
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 37
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 35
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 35
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 34
Федеральное казначейство России 1345 34
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 30
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 26
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 20
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 18
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 18
Счётная палата РФ 628 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 16
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 16
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 15
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 15
АФТ - Ассоциация Финтех 251 38
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 10
Единая Россия - Политическая партия 246 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 6
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 5
Linux Foundation 167 5
Ассоциация менеджеров 33 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 4
ЛДПР 98 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 70 3
АЮР - Ассоциация юристов России 18 3
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 3
Демократическая политическая партия США 91 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 1178
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 1138
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 793
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 706
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 671
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 607
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 534
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 355
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 352
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 348
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 330
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 310
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 306
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 283
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 256
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 228
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 228
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 225
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 194
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 4511 192
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 175
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 175
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 229
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 171
LG 75SM99 2832 161
Google Android 11959 150
ЭОС Дело СЭД 4365 139
Apple iOS 6422 102
Microsoft Windows 10 11713 97
Apple iPhone 6 2649 96
Linux OS 7669 78
Microsoft Teams 309 74
Depositphotos - фотобанк 385 74
Microsoft Windows 2000 2856 72
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 66
Microsoft Azure 1276 59
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 55
Google YouTube - Видеохостинг 2277 50
Microsoft Skype 1940 44
Microsoft Office 365 834 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 41
WhatsApp Messenger 745 40
Google Play - Google Store - Android Market 2732 39
Apple macOS 1457 38
Apple - App Store 2437 37
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 37
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 37
ВГТРК Смотрим 272 37
Cisco Webex - Intranets.com 155 32
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 31
Oracle Java - язык программирования 2554 31
Microsoft Office 3247 31
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 31
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 29
Python - высокоуровневый язык программирования 486 29
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 27
Google Cloud Platform - GCP 251 27
Statista 124 27
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 26
Intel x86 - архитектура процессора 1391 24
Intel Core - Семейство процессоров 1519 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 23
Путин Владимир 2542 104
Мишустин Михаил 376 42
Шадаев Максут 460 40
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 32
Чернышенко Дмитрий 320 29
Чаркин Евгений 203 22
Сергунина Наталья 223 20
Огуряев Дмитрий 56 19
Поляков Сергей 63 18
Прохоров Фёдор 81 18
Медведев Дмитрий 1604 17
Клявин Владимир 30 17
Кириченко Игорь 44 16
Валчев Стоян 48 16
Абакумов Евгений 110 16
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 15
Антонов Александр 75 15
Савцов Игорь 28 15
Хомков Игорь 43 15
Путятинский Сергей 59 15
Собянин Сергей 222 14
Теленков Андрей 23 14
Паршин Максим 200 14
Агафонова Наталия 39 14
Дягилев Василий 83 14
Казарин Станислав 115 14
Педоренко Андрей 42 13
Шершнев Георгий 14 13
Васильев Григорий 38 13
Бочарникова Татьяна 83 13
Демидов Сергей 57 12
Контемиров Юрий 32 11
Хомяков Сергей 37 11
Мусич Роман 21 11
Нуйкин Андрей 34 11
Курбатов Владимир 27 11
Осеевский Михаил 264 10
Дилбарян Павел 19 10
Дегтев Геннадий 107 10
Лысенко Юрий 31 10
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1892
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 581
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 534
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 342
Европа 12319 260
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 246
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 230
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 219
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 126
Германия - Федеративная Республика 8903 117
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 93
Казахстан - Республика 4467 92
Япония 10069 91
Южная Корея - Республика 4394 82
Индия - Республика 4263 78
Украина 6212 75
Франция - Французская Республика 5665 73
Азия - Азиатский регион 3803 69
Ближний Восток 2549 68
Беларусь - Белоруссия 3525 68
Америка Северная 2650 63
Африка - Африканский регион 2928 60
Китай - Тайвань 2115 55
Европа Восточная 2927 54
Италия - Итальянская Республика 3310 47
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 47
Канада 3319 47
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 46
Испания - Королевство 2917 44
Земля - планета Солнечной системы 7427 43
Россия - СФО - Новосибирск 3269 42
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 41
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 40
Нидерланды 2197 39
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 38
Америка Латинская 1413 38
Турция - Турецкая республика 1708 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 34
Польша - Республика 1559 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 787
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 717
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 660
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 617
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 524
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 451
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 431
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 426
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 291
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 272
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 245
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 221
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 204
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 190
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 184
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 167
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 0 158
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 155
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 155
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 136
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 133
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 132
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 128
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 127
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 127
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 122
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 121
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 104
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 102
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 101
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 82
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 80
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 1713 80
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 79
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 76
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 75
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 75
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 75
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 74
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 0 73
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 50
Коммерсантъ - Издательский дом 888 40
91Mobiles 590 37
Thomson Reuters - Рейтер 5731 36
Bloomberg 1009 29
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 27
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 22
Ведомости 375 19
КиноПоиск - портал о кино 130 19
The Verge - Издание 482 17
ZDnet 584 17
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 14
Tom’s Hardware 127 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1225 13
РИА Новости 766 13
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 12
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 11
The Register 1286 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 9
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 9
Forbes - Форбс 591 8
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 8
Reddit 221 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
FT - Financial Times 1118 7
NYT - The New York Times 956 7
The Washington Post 298 7
Times 500 6
Business Insider 192 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 6
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 5
AP - Associated Press 1975 5
Ars Technica 364 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 5
DigiTimes - Издание 1284 5
BleepingComputer - Издание 157 5
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
500 Startups 4742 251
IDC - International Data Corporation 4671 163
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 160
Gartner - Гартнер 3301 142
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 23
TrendForce 53 19
Markets&Markets Research 97 18
IDC Russia - IDC Россия 161 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 13
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 53 13
Fortune Global 500 280 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 12
Data Insight - Исследовательское агентство 86 11
Counterpoint Research 38 11
Forrester Research 810 10
CNews Рынок ИТ-услуг 34 8
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 8
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 7
Frost & Sullivan 199 7
Mordor Intelligence 15 7
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 78 6
GfK Rus - ГФК-Русь 191 6
CNews Облачные сервисы 22 6
Synergy Research Group 39 5
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 5
Allied Market Research 18 5
Strategy Analytics 283 5
Omdia 18 5
Fortune Global 100 138 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 5
IBM Institute for Business Value 23 5
Grand View Research 15 4
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 4
CNews IaaS рейтинг 12 4
CNews Мишень 47 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 4
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 376
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 28
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 19
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 12
РАН - Российская академия наук 1397 11
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 9
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
Softline Education - Академия АйТи 55 6
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 37 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 5
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 4
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 11 4
ИИИ - Институт исследований интернета 20 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 3
Yale University - Йельский университет 116 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 3
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 11 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 216
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 36
CNews AWARDS - награда 347 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 23
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 9
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 8
Worldskills - Ворлдскиллс 92 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 6
Чёрная пятница (распродажи) 89 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 5
GeekBrains 49 5
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 17 4
Международный женский день - 8 марта 118 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 23 4
Единый день голосования 53 3
Цифровая прокачка региона 27 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 3
ComNews Awards 4 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 68 3
CNews Женщины года в отрасли ИТ 11 3
JD.com 618 Shopping Festival 19 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 3
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 2
CNews Баттл 39 2
Effie Awards 3 2
Tagline Awards 5 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
Всероссийский цифровой диктант 15 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 14 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 2
CNews FORUM Кейсы 53 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 2
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 10 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 2
Positive Hack Days - PHDays 17 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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