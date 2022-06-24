Индексная книга CNews*
Здравоохранение SARS-CoV-2 COVID-19 COronaVIrus Disease 2019 Коронавирусная инфекция 2019-nCoV Пандемия Эпидемия атипичной пневмонии
Публикаций - 2412, упоминаний - 3922
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 104
|Мишустин Михаил 376 42
|Шадаев Максут 460 40
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 32
|Чернышенко Дмитрий 320 29
|Чаркин Евгений 203 22
|Сергунина Наталья 223 20
|Огуряев Дмитрий 56 19
|Поляков Сергей 63 18
|Прохоров Фёдор 81 18
|Медведев Дмитрий 1604 17
|Клявин Владимир 30 17
|Кириченко Игорь 44 16
|Валчев Стоян 48 16
|Абакумов Евгений 110 16
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 15
|Антонов Александр 75 15
|Савцов Игорь 28 15
|Хомков Игорь 43 15
|Путятинский Сергей 59 15
|Собянин Сергей 222 14
|Теленков Андрей 23 14
|Паршин Максим 200 14
|Агафонова Наталия 39 14
|Дягилев Василий 83 14
|Казарин Станислав 115 14
|Педоренко Андрей 42 13
|Шершнев Георгий 14 13
|Васильев Григорий 38 13
|Бочарникова Татьяна 83 13
|Демидов Сергей 57 12
|Контемиров Юрий 32 11
|Хомяков Сергей 37 11
|Мусич Роман 21 11
|Нуйкин Андрей 34 11
|Курбатов Владимир 27 11
|Осеевский Михаил 264 10
|Дилбарян Павел 19 10
|Дегтев Геннадий 107 10
|Лысенко Юрий 31 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208220, в очереди разбора - 902204.
Создано именных указателей - 102489.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1208220, в очереди разбора - 902204.
Создано именных указателей - 102489.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.