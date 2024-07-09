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МТС разогнала интернет во Всероссийском центре карантина растений

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила качество мобильной связи и интернета на территории Всероссийского центра карантина растений, расположенного в рабочем поселке Быково городского округа Раменское Московской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подведомственное Россельхознадзору федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ВНИИКР) – центральная российская лаборатория и научный центр международного значения по изучению факторов, представляющих опасность для сельского хозяйства, а также учебно-методический центр для российских и зарубежных специалистов в области карантина растений. Площадь центра и его научных лабораторий составляет около 16 тыс. кв. метров.

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Технические специалисты МТС установили внутреннюю базовую станцию стандартов 2G и 4G с тремя внешними секторами в здании научного центра. Благодаря современной сети связи сотрудники и посетители центра могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всей территории ВНИИКР.

«Обеспечение надежной и качественной связью организаций и предприятий Московского региона является для нас важной задачей. Наша экспертиза и опыт позволяют решать самые сложные задачи по организации телеком-инфраструктуры. Уникальность этого проекта состояла в том, что центр карантина растений находится в отдалении от магистральных волоконно-оптических линий, что значительно затрудняло работы на объекте. Тем не менее, нам удалось восстановить необходимую кабельную сеть, установить современное оборудование с применением эффективной indoor-технологии, чтобы сотрудники научно-исследовательского института, а также жители расположенных рядом населенных пунктов могли пользоваться связью по столичным стандартам», – сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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