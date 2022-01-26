Разделы

Безопасность Пользователю ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком»: БД приложения «Госуслуги стоп коронавирус», опубликованная в даркнете, является недействительной

Опубликованная в даркнете база данных приложения «Госуслуги стоп коронавирус» не является валидной. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома». Результаты внутренней проверки компании показали, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не имеют отношения к действующей базе пользователей приложения.

После сообщений об утечке информации была проведена выборочная проверка QR-кодов и подтверждена их неработоспособность.

Сгенерированная база содержит первые буквы ФИО, дату рождения и четыре последние цифры паспорта. Эти данные не относятся к персональным, заявляют в «Ростелекоме».

Специалисты по ИБ продолжают внутреннюю проверку по факту публикации в даркнете базы обезличенных данных. Персональные данные пользователей находятся в безопасности, уверяют в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows

Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android

Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Миллионы роутеров Netgear, DLink и Western Digital под угрозой взлома

Самый популярный в мире антивирус тайком майнит криптовалюту на ПК своих пользователей. Как защититься

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор видеобаров линейки Poly Studio X: профессиональное решение для ВКС

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Литий-серные батареи — и электромобиль проезжает в пять раз больше

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022