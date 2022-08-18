Каждый пятый программист и сисадмин отметили негативное влияние пандемии на карьеру

Как пандемия COVID-19 сказалась на профессиональном развитии специалистов из различных профессиональных групп? В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт работы, в том числе программисты и системные администраторы.

Об отрицательном влиянии пандемии коронавируса на карьеру заявляют 20% опрошенных программистов. Такой же процент опрошенных заявляет о положительном влиянии пандемии на их карьеру. 56% специалистов не заметили каких-либо изменений. Еще 4% затрудняются ответить на вопрос.

Среди системных администраторов негативное влияние пандемии на карьеру отметили чуть больше опрошенных — 26%. Всего 6% заявили о положительном влиянии ситуации на развитие в работе. Никаких изменений не произошло для 62% респондентов.

По оценкам 54% россиян пандемия никак не отразилась на их профессиональном росте. 28% видят негативные последствия: сокращения числа заказов, простои, сворачивание программ обучения и сотрудничества, закрытие проектов и предприятий. О положительном влиянии пандемии рассказали лишь 7%: к плюсам отнесли развитие некоторых сфер деятельности (например, сервисов доставки), появление новых навыков и опыта.

Положительные моменты в пандемии коронавируса молодежь до 24 лет склонна находить чаще более зрелых граждан (12% против 4% среди тех, кому исполнилось больше 45 лет, соответственно): «Учился на удаленке, вечерами бомбил в доставке. Много полезных знакомств».

За второй год пандемии россияне пересмотрели свои взгляды: в 2021 г. было больше отзывов об отрицательном влиянии пандемии на карьеру, чем сегодня (33 и 28% соответственно).

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Населенных пунктов: 449

Время проведения: 3-16 августа 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы

Размер выборки: 3000 респондентов