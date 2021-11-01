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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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3GPP 3rd Generation Partnership Project 3G Patent Platform Partnership Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии



01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
07.04.2020 Siemens запускает аддитивное производство компонентов медицинского оборудования
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D»
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
12.03.2020 Intel разонравилось выпускать чипы памяти. Масштабное производство под угрозой закрытия
02.03.2020 В Xerox назначена вице-президент подразделения 3D-печати
20.02.2020 Western Digital разработала техпроцесс пятого поколения для производства памяти 3D NAND
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio
23.01.2020 «Росэлектроника» и РАН разрабатывают технологию создания электроники с помощью 3D-печати
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку
28.11.2019 Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D
27.11.2019 Signify запустила онлайн-сервис по созданию персонализированных светильников на 3D-принтере
26.11.2019 Свет увидел ноутбук для подводных лодок на «Эльбрусах» с 3D-ускорителем
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей
18.11.2019 HP представила новые сервисы в области 3D-печати
03.10.2019 Occipital купила стартап в сфере 3D-моделирования с российскими корнями GeoCV
01.08.2019 Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0»
24.06.2019 Acer представила проектор Nitro G550 с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Цена
24.04.2019 Законопроект о 3D-моделях подготовили к внесению в Госдуму
22.04.2019 Исследование ЦНИИ «Электроника»: 18% российских радиоэлектронных компаний применяют технологии 3D-печати
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати
01.02.2019 Россияне создали сверхдешевую 3D-камеру. Видео
02.11.2018 Распознавание лиц и автобусы на 3D-принтерах: как ИТ меняют общественный транспорт
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
17.08.2018 «Сименс» напечатал на 3D-принтере деталь для газовой турбины SGT-A05
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP
25.05.2018 Samsung Electronics объявила о коммерческой готовности 5G
16.03.2018 ADATA представила скоростной 3D NAND SSD-накопитель SX950U
13.03.2018 Digma презентовала линейку планшетов с экранами 2,5D и 3D по доступной цене
28.02.2018 Huawei представила первый коммерческий чипсет стандарта 5G 3GPP

Публикаций - 246, упоминаний - 299

3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 222
Sony 6145 167
Nvidia Corp 3118 160
LG Electronics 3372 149
Microsoft Corporation 22497 93
Toshiba Corporation 2830 69
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 62
Philips 1960 61
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 59
Google LLC 10352 58
AMD - Advanced Micro Devices 3661 45
Huawei 3222 45
Siemens AG - Siemens Group 2311 43
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 37
Twitter 2493 34
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 33
HP Inc. 5313 32
IBM - International Business Machines Corp 8941 31
Lenovo Motorola 3463 31
Lenovo Group 2077 30
AMD Graphics Product Group - ATI 872 29
HTC Corporation 1428 29
Dell EMC 4736 28
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 27
NTT DoCoMo 1109 27
Sharp Corporation 1024 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 26
Qualcomm Technologies 1639 24
Sony Ericsson 1107 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 22
Nintendo 704 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 21
ViewSonic 302 19
MSI - Micro-Star International 513 17
Аскон - Ascon 298 17
Navitel - Навител Навигатор 288 17
Adobe Systems 1443 17
Canon 1339 16
China Mobile 368 15
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 16
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 8
Открытие ФК 2713 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 8
Bentley Motors 64 7
Carl Zeiss 294 7
Евросеть 1393 7
DreamWorks Animation LLC 57 7
Boeing 957 7
Sony Pictures Entertainment 135 7
Warner Bros. International Television Distribution 265 6
Ford 386 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 5
BMW Group 392 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Hansa - Ханса 85 5
РТС - Фондовая биржа 354 5
Walt Disney Company 556 5
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 4
Градиент 52 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
SoftBank Group 236 4
Miele - Миле 120 4
Dixis - Диксис 343 4
Yamaha - Ямаха 98 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 4
Airbus Group - Airbus Industries 204 3
Связной ГК 1190 3
Visa International 1809 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 3
Renault - Рено Россия 132 3
Точка 1820 3
AliExpress 327 3
Assist - Ассист 183 3
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 80 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Правительство Москвы 1640 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Правительство РФ 8292 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
NSSF - National Social Security Fund 4 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
Мариинский театр - Государственный академический 39 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
Правительство Челябинской области 39 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 2
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 34 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 23
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 6
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 3
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 14 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
TCG - Trusted Computing Group 19 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 4 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Руссофт - Russoft 378 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
WiMAX Forum 66 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 1562
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 1506
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 269
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 243
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 240
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 216
2D - 2-Dimensional 422 205
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 199
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 21
Эргономика 840 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 19
Бизнес-акселератор 294 18
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Образование в России 460 12
Образование - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 11
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 9
POI - points of interest 125 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 8
Английский язык 764 7
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 813 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 6
Закон Мура - Moore's law 196 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Абонентская база 1383 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
Градус Цельсия 239 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 3
CNews - ZOOM.CNews 1609 63
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 8
Bloomberg 1009 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
Cellular News 231 6
Euronews - телеканал 46 6
The Verge - Издание 482 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 4
Electronista 166 4
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 4
DigiTimes - Издание 1284 4
Silicon 459 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
SlashGear 134 3
Engadget - Блог о технологиях 411 3
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Associated Press 1975 2
TechRadar 88 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
CNET - Издание 1580 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
NE Asia Online 313 2
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Комсомольская Правда - Газета 58 2
Dow Jones Business News 88 2
PR Newswire 48 2
NPD DisplaySearch 282 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 15
Gartner 3301 12
IHS iSuppli 390 11
IDC - International Data Corporation 4671 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 5
Nielsen Holdings - NetRatings 384 3
Frost & Sullivan 199 3
PCMark 104 3
GSMA Intelligence 8 3
Markets&Markets Research 97 3
Jon Peddie Research 28 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
500 Startups 4742 2
Strategy Analytics 283 2
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Juniper Research 468 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 2
Gartner Dataquest 340 2
ABI Research 230 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Ericsson Mobility Report 33 2
Consumer Reports 37 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
SmartMarketing 73 1
Datamonitor 83 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 29 1
Yankee Group 166 1
NPD Group 140 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
PC Data 51 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Samsung Research 14 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ATTOLab 1 1
Forrester Research 810 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 17
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 58 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 2 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
OPPO Институт глобальных исследований (Шэньчжэнь) 1 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
UdeM - Université de Montréal - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 27
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 8
100+ Forum Russia 10640 7
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 7
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 3
Samsung Forum 14 3
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 2
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Intel Developer Forum - IDF 250 2
Связь-Экспокомм 48 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
GSMA Mobile 360 Series 4 2
Неогеография XXI - форум 52 2
ИнфоКом 59 2
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MacWorld Expo 35 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 1
iF Design Awards 23 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 17 1
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