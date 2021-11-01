Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
3GPP 3rd Generation Partnership Project 3G Patent Platform Partnership Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии
Публикаций - 246, упоминаний - 299
3GPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181753, в очереди разбора - 968604.
Создано именных указателей - 75552.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru