ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio

ABB добавила функцию 3D-печати в свой программный продукт Robotstudio, предназначенный для моделирования и офлайн-программирования. Это позволит всего за 30 минут программировать роботов ABB для аддитивного производства.

Новый модуль для 3D-печати добавлен в Robotstudio в рамках пакета Powerpac. Он позволяет исключить ручное программирование и ускорить производство прототипов. Powerpac поддерживает различные процессы, такие как сварка или печать гранулированным пластиком или цементными смесями, и идеально подходит для небольших объемов печати материалов с высокой смешиваемостью.

Традиционные методы программирование многоосевых систем для 3D-печати подразумевают трудоемкий и утомительный процесс подготовки траекторий с миллионами точек. Благодаря модулю 3D Printing Powerpac любой стандартный дизайн, предложенный программой слайсером, можно «перевести» в среду моделирования ABB и программный код робота. Это позволяет оператору переходить от CAD-моделей к 3D-печати в течение получаса.

По данным исследовательской компании Markets and Markets, индустрия 3D-печати интенсивно растет. Ожидается, что к 2024 г. она достигнет $34,8 млрд, отчасти благодаря разработке новых материалов для 3D-печати промышленного уровня.

«Наше программное обеспечение дает пользователям упрощенный и более быстрый процесс 3D-печати. Вкупе с высокой производительностью наших роботов это позволит более эффективно изготавливать высококачественные 3D-печатные объекты для самого разнообразного применения в промышленности», — отметил Стивен Уайатт, глава отдела цифровых продуктов ABB Robotics