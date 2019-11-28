Esri CIS представила конструктор ГИС-приложений с поддержкой 3D

Esri CIS представила российским пользователям новый продукт для быстрого конструирования и запуска мобильных и веб-приложений ArcGIS Experience Builder.

Решение является развитием уже известного во всем мире семейства технологий Esri для работы с геоданными, предназначенных для самого широкого круга пользователей ГИС, в том числе, не связанных с отраслью профессионально.

Новый Experience Builder позволяет в считанные минуты создать ГИС-приложение, одинаково хорошо работающее на любой платформе. Основу таких приложений составляет широкий набор данных – как пользовательских, так размещенных в ArcGIS Online (облачная ГИС-платформа компании Esri) в свободном доступе. Для создания надежного и наглядного веб-приложения пользователю достаточно воспользоваться широким набором готовых настраиваемых шаблонов (виджетов), просто добавив их на экран будущего приложения и указав ссылки на исходные данные, а публикация приложения может быть выполнена в один клик.

Приложения, созданные с помощью Experience Builder, станут универсальным ГИС-инструментом для предприятий любой отрасли – ритейла, строительства, банковской сферы, транспорта и природопользования, а также решения широкого спектра муниципальных задач, экологии, образования и мн. др. При этом Experience Builder легко позволит сделать гео-данные доступными для просмотра и анализа как сотрудниками предприятия, так и внешними пользователями.

Важнейшим преимуществом ArcGIS Experience Builder является работа с данными в формате 3D, когда визуализация становится настолько реалистичной, что, в сочетании с аналитическими возможностями платформы ArcGIS, позволяет пользователю практически мгновенно увидеть целостную картину и значительно сократить сроки для принятия решения. Это особенно важно для городского планирования, управления промышленными предприятиями, создания систем физической безопасности, развертывания сетей связи нового поколения.

Более подробно познакомится с продуктом и бесплатно получить бета-версию можно на сайте Esri. Официальный релиз продукта намечен на начало 2020 года.